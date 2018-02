Titulu nejlepšího trenéra starého kontinentu, který mu udělila evropská technická komise v roce 1996, si Dušan Uhrin starší váží nejvíc. Čeští fotbaloví fanoušci, kteří už nepamatují Uhrinovo působení ve Spartě v 70. letech, si jeho tvář jistě vybaví z televizních přenosů ze stadionu ve Wembley z roku 1996. Česko s Německem při finále mistrovství Evropy sice prohrálo 1:2, ale byl to největší a dosud nepřekonaný úspěch české fotbalové reprezentace.

Už přes dvacet let vlastní sanatorium ve Františkových Lázních. V pondělí slaví 75. narozeniny, což je dobrá příležitost k rekapitulaci milníků jeho sportovní i podnikatelské cesty.

V roce 1976 jste začínal ve Spartě jako trenér. Jaké bylo první střetnutí s ligovým fotbalem?

V žádném směru jednoduché. Bylo mi teprve 33 let a nešlo hovořit o optimální situaci v mužstvu. Přišel jsem k týmu, který měl za sebou roční pobyt ve druhé lize a výsledky byly nevalné. Po podzimu jsme skončili až třináctí, i když jen dva body za sedmou Ostravou. Spartě však musím poděkovat, protože mi umožnila vstup do ligového fotbalu.

V roce 1981 jste se do Sparty na dva roky vrátil, ale teprve vaše třetí působení u letenského mužstva v období 1991−1993 přineslo zlaté vavříny. Čeho si nejvíc ceníte?

Dvou mistrovských titulů a nádherného třetího místa v nultém ročníku Ligy mistrů. Už postup přes Glasgow Rangers a tehdy obhájce prvenství v této nejvyšší evropské soutěži Olympique Marseille byl velkým úspěchem.

V jedné ze dvou semifinálových skupin jsme pak po výsledcích 2:3 a 1:0 s Barcelonou, 2:1 a 0:1 s Dynamem Kyjev a dvěma remízami s Benfikou Lisabon obsadili druhou příčku.

Co bylo potřeba ke zvládnutí mimořádně nabitého programu?

Velice důležitá byla regenerace fyzických i psychických sil hráčů. Šlo o to, aby se během několika hodin zbavili únavy a po všech stránkách se dobře připravili na další střetnutí. Nebyli jsme do té doby zvyklí hrát, cestovat a adaptovat se na nové prostředí tak rychle.

A byl jsem moc rád, že hráči tento cyklus zvládli. Důležité samozřejmě bylo, že jsem měl k dispozici velice kvalitní kádr 19 fotbalistů. Tým s Koubou, Vrabcem, Novotným, Mistrem, Němečkem, Sieglem a dalšími výbornými hráči vybojoval v Lize mistrů deset skvělých duelů, o nichž ještě nedávní předchůdci tohoto mužstva jen snili.

V roce 1994 jste se stal trenérem národního mužstva a o dva roky později se s ním na mistrovství Evropy v Anglii probojoval až do finále. Zase krásná vzpomínka?

Samozřejmě, vždyť to je dodnes největší úspěch českého fotbalu od rozpadu federace. Přitom ve velice silné základní skupině jsme byli považováni za outsidery. Nejprve jsme po porážce s Německem porazili Itálii a remizovali s Ruskem, čímž se nám otevřely dveře do čtvrtfinále. V něm jsme díky Poborského nejkrásnějšímu gólu celého šampionátu zvítězili 1:0 nad Portugalskem a v semifinále po vydařeném penaltovém rozstřelu přešli přes Francii. Finále proti Německu vypadalo dlouho nadějně. Gólem Patrika Bergra z penalty jsme ještě 12 minut před koncem vedli 1:0, ale střídající Bierhoff vzal osud zápasu do svých rukou. Nejprve vyrovnal a už v páté minutě prodloužení zajistil Němcům zlaté medaile. Škoda.

Přesto stoprocentní spokojenost?

Jen z 99 procent. Tenkrát jsem totiž vsadil na útočný fotbal, což možná byla chyba, o které jsem potom dlouho přemýšlel. Kdybych se držel filozofie a taktiky, která do té doby na soupeře platila, tak jsme se možná mohli stát mistry Evropy. Těšilo mě však, že neznámí hráči Nedvěd, Poborský, Šmicer, Bejbl a další se dočkali lukrativního zahraničního angažmá. Ještě chci dodat, že o rok později jsme na turnaji FIFA v Saúdské Arábii obsadili za účasti osmi týmů skvělou bronzovou příčku, na což se často zapomíná a moc mě to mrzí. Přitom po semifinálové porážce 0:2 s Brazílií jsme v duelu o třetí místo porazili 1:0 Uruguay.

Kterých úspěchů z působení v zahraničních klubech si nejvíc ceníte?

Pohárových prvenství v Alžíru, na Kypru i v SAE, titulu i poháru s Dinamem Tbilisi a v Bratislavě vítězství v Superpoháru.

Stačila vám v exotických zemích při kontaktu s hráči, manažery či lékaři vaše angličtina?

Všude ne. Například v Alžírsku se anglicky nemluví. Proto jsem se už před odletem učil francouzsky. V tréninku to problém nebyl, horší už to bylo s vysvětlováním různých složitějších pokynů a důležitých věcí, aby jim hráči rozuměli.

Vždy jsem se snažil mít někoho, kdo mně k dokonalému dorozumění pomáhal. Třeba v Emirátech byl mým asistentem Ota Dolejš, syn známého novináře, který uměl arabsky. Ve Stockholmu jsem pro jistotu měl tlumočníka. Zajímavé mi přišlo, že v Dinamu Tbilisi uměli téměř všichni hráči lépe anglicky než rusky. Pouze na závěr ve Slovanu Bratislava jsem už nepotřeboval nikoho.

Každá země, ve které jste hostoval, má své kulturní zvláštnosti. Ty se fotbalem stírají?

Jako trenér kuvajtské reprezentace jsem měl po nevydařeném zápase k výkonu svých svěřenců dost připomínek, česky řečeno − chtěl jsem jim vynadat. Musel jsem však počkat, až se pomodlí. V Emirátech si zase moji svěřenci před finálovým pohárovým střetnutím pozvali šamana, který přinesl kohouta, usekl mu hlavu a dal napít krve všem hráčům. Ochutnal jsem i já.

Co vás vedlo ke zcela výjimečnému kroku − koupit sanatorium ve Františkových Lázních?

V osmdesátých letech jsem jako trenér šest roků působil v blízkém Chebu a později jsem do Františkových Lázní jezdil se Spartou na soustředění. Zalíbilo se mi tam.

Díky finančním odměnám za druhé místo na mistrovství Evropy jsem se rozhodl koupit hrubou stavbu současného sanatoria. Lákalo mě rozšíření počtu léčebných zařízení a možnost zájemcům poskytnout lázeňskou i rehabilitační péči.

Zaměřujeme se především na léčbu pohybového ústrojí, kterou potřebuje hlavně hodně starších lidí. Pomocí známých jsem získal odborníky na balneo, restaurační a hotelový provoz a už v následujícím roce 1997 jsem mohl přivítat první klienty.

Ještě dalších 13 let jste však působil většinou v zahraničních klubech. Jak bez vašeho dozoru toto zařízení fungovalo?

Nebylo to snadné, protože do Františkových Lázní jsem se dostal jen málokdy. Především trvalo dost dlouho, než se mi podařilo dát dohromady ve všech činnostech spolehlivý tým.

V jednotlivých profesích docházelo k častým personálním změnám, což platí i na manažery, kteří měli být klíčovými osobnostmi celého provozu. Na tomto místě se jich vystřídalo celkem osm a pouze se dvěma jsem byl, respektive jsem, plně spokojen.

Po uzavření trenérské dráhy jste se už mohl sanatoriu plně věnovat?

Ano, hned jsem ho začal rozšiřovat a jeho provoz zkvalitňovat. Postupně přibyl výtah, tělocvična, bazén, další pokoje a rekonstrukcí prošla část balnea. Celý pracovní týden jsem se snažil zlepšovat vše, co by prospělo mým hostům. Pouze na víkend jsem se vracel do Prahy, což platí dodnes.

Současný stav je už podle vašich představ?

Lze to tak říci, nicméně stále je co zlepšovat. Mým cílem byla vždy pohoda mých zaměstnanců a samozřejmě i spokojenost zájemců s nabízenými službami. Když se totiž dobře cítí masérka, kuchařka či pokojská, tak se jejich dobrá nálada odráží ve spokojenosti hostů.

V mém týmu je dnes 17 lidí. Sanatorium má spíš rodinný charakter s 15 pokoji pro 35 hostů, kteří mohou využívat téměř dvacet různých procedur.

A nestýská se vám uprostřed klidného lázeňského života po fotbale?

Přiznávám, že mi chybí. Zároveň si však uvědomuji, že jsem vlastně ze své původní cesty až tak nevybočil. Vždyť přece dát dohromady sehraný tým v balneo světě je přibližně stejné jako u fotbalového mužstva.

Ani v jednom případě to není snadné, a proto mám dobrý pocit, že se mi to zase podařilo.