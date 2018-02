Do nedávné doby měla HR ředitelka Sanofi pro Českou republiku a Slovensko Anna Hudáková na starosti 1500 zaměstnanců. Jejich různorodé složení bylo důvodem, proč se před čtyřmi lety začala se svým týmem věnovat problematice věkové a genderové rozmanitosti. Každý věk podle ní přispívá něčím jiným, je ovšem důležité potenciál zaměstnanců objevit a přizpůsobit se jejich potřebám. Jádro zaměstnanců Sanofi tvoří lidé středního věku, ve farmaceutické společnosti je však rovněž mnoho mladých lidí do 30 a představitelů starší věkové kategorie nad 50 let.

HN: Zabýváte se personalistikou již 20 let. Jak se proměnil přístup k různým věkovým kategoriím na pracovním trhu v průběhu posledních dvou dekád?

Hned po revoluci byl samozřejmě největší zájem o lidi, kteří ovládali cizí řeč. Většinou se jednalo o zástupce mladší generace, kteří buď měli zkušenost z ciziny, nebo přímo vzdělání získané v zahraničí. Po uplynutí nějakého času, kdy se firmy začaly zajímat o výsledky a výkon, největší předností začala být zkušenost a do hry se dostali i starší lidé.

HN: Jaké věkové složení má Sanofi?

Máme zaměstnance napříč věkovými kategoriemi. Je tu silné zastoupení mladších lidí do 30 let. Jádro tvoří lidé středního věku, tedy od 30 do 50. Ve výrobě pracuje velký počet zaměstnanců z kategorie starších lidí nad 50 let. Nerada ale zaměstnance škatulkuji, každý věk přispívá něčím jiným. Důležité je, aby byli na vhodných místech a měli nadřízeného, který bude schopen objevit a rozvíjet jejich potenciál a naslouchat jejich potřebám.

Anna Hudáková Vystudovala Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košicích, obor vzdělávání dospělých. Sedmým rokem působí na pozici HR ředitelky Sanofi pro ČR a Slovensko.

HN: Z jakého důvodu jste se rozhodli věnovat věkové diverzitě?

Tématem diverzity jsme se začali zabývat před čtyřmi roky. Zjistili jsme, že kolem deseti procent našich zaměstnanců tvoří rodiče na rodičovské. Většinou se jedná o ženy, ale měli jsme i dva případy, kdy na rodičovskou odešli muži. Jelikož období rodičovské může trvat až tři roky, může být návrat do pracovního prostředí, obzvlášť tak dynamického jako v Sanofi, velice náročný. Abychom čerstvým rodičům jejich návrat do práce usnadnili, snažíme se s nimi udržovat kontakt − posíláme jim newslettery, zapojujeme je do našich projektů, poskytujeme jim právní poradenství a organizujeme pro ně společenské sešlosti a workshopy.

HN: Objevili jste i další věkové skupiny s odlišnými potřebami?

Samozřejmě, vzápětí se nám ozvali i mladší lidé s tím, že by chtěli větší flexibilitu, možnost práce z domova a víc společenských akcí. Časem jsme zjistili, že i zralejší lidé z věkové kategorie 50+ mají své potřeby. Organizovali jsme školení, které jim mělo pomoci vyznat se v dnešním digitálním světě. Také se ukázalo, že někteří z nich se potýkají s exekucí a mají problém s efektivním řízením rodinných financí, takže jsme organizovali workshopy zaměřené na zvyšování finanční gramotnosti. Samostatným tématem je "sendvičová" generace, tedy lidé, kteří se stále starají o dorůstající děti, ale zároveň i o své starší rodiče nebo prarodiče. Představitelům této skupiny jsme poskytli poradenství v tom, kam se mohou obrátit pro pomoc nebo jak se osobnostně vyrovnat se složitými životními situacemi.

HN: Má u vás šanci i čerstvý ­absolvent?

Rozhodně. Zájmu čerstvých absolventů o práci v naší firmě si vážíme. Aktivně spolupracujeme jak se středními, tak i vysokými školami. Kolegové z oddělení vzácných chorob nebo z vývojového centra dokonce na vysokých školách přednášejí. Zveme studenty na odborné stáže a zapojujeme je do práce našeho výzkumného týmu.

HN: Jakým způsobem zajišťujete mezigenerační výměnu zkušeností?

Jako platforma pro výměnu zkušeností dobře slouží přednášky a workshopy. Přestože jsou často primárně zaměřeny na potřeby konkrétní skupiny, navštěvují je i zástupci jiných věkových kategorií. Například na přednášku o výchově dětí chodí nejen rodiče, ale i prarodiče nebo mladí lidé bez dětí.

HN: Zabýváte se i jinou než věkovou diverzitou?

V centrále Zentivy (společnost skupiny Sanofi, pozn. red.) máme kolegy asi z 20 zemí světa. Většina je z Francie, ale máme tu například i Jižní Ameriku a několik evropských zemí. Ukázalo se, že cizinci občas mají odlišná očekávání od zaměstnavatele. Proto pro ně pravidelně organizujeme setkání a inspirativní workshopy, kde si vyměňují zkušenosti o životě v Praze a v České republice. Zastoupení žen v Sanofi je velmi silné, a proto v neposlední řadě máme skupinu Ladies club, kde si ženy vyměňují zkušenosti v rámci své kariéry a inspirují se navzájem. Zejména se věnujeme tomu, jak se jim daří skloubit práci a rodinný život nebo jak získat pomoc ze strany partnera. Před rokem jsme začali pracovat i se skupinou zdravotně postižených zaměstnanců. Chceme, aby si naši zaměstnanci uvědomili, že zdravotní handicap není žádnou překážkou v zaměstnání. Například jsme vozíčkáře na zkoušku nechali projet prostory firmy a ověřili jsme si, zda naše pracoviště je dostatečně vybavené. Také je nutné si uvědomit, že handicapem nejsou jen poruchy pohybového aparátu, ale i další onemocnění, která nemusí být pro ostatní viditelná. Naším úkolem je zajistit, aby naše firma byla skvělým místem na práci pro každého.

HN: Jakým způsobem případným zdravotním problémům u zaměstnanců předcházíte?

Hlavně motivujeme zaměstnance, aby se věnovali svému zdraví a fyzické kondici. Pořádáme dny sportu, zdraví a bezpečnosti, v jejichž rámci organizujeme přednášky o zdravé stravě a výživě, cvičíme jógu nebo učíme základy zdravého sezení. Poskytujeme rovněž bezplatné očkování v rámci našeho balíčku benefitů.

HN: Kolik zaměstnanců máte celkem na starosti?

Sanofi v současnosti sdružuje několik obchodních aktivit, včetně Zentivy, kterou na základě strategického rozhodnutí v tomto roce odčleňuje. Z původních 1500 lidí nám tedy zůstane kolem 350 zaměstnanců. V průběhu minulého roku jsme přijali kolem 80 nových pracovníků. Všechny pozice nejdříve nabízíme interně. Abychom motivovali naše zaměstnance k doporučování nových kolegů, zavedli jsme i takzvaný referenční bonus. Letošní potřebu nových zaměstnanců bych odhadovala na 60 pozic. Tato čísla se netýkají našeho výrobního závodu, kde máme vyšší fluktuaci a více se tam projevuje současný nedostatek pracovní síly na trhu.

HN: S jakými největšími výzvami se v průběhu své práce potýkáte?

Naší největší výzvou je neustálá změna. Důvodem je hlavně to, že se firma nachází právě v procesu těchto neustálých změn. Starší generace se vyrovnává se změnami jinak než mladší lidé. Nicméně je třeba vnímat změnu jako součást života. Jedná se o výzvu nejen pro zaměstnance, ale i pro zaměstnavatele, jehož úkolem je pomoci lidem pochopit, proč jsou změny potřeba, čím jsou způsobeny a jak je zvládat. Věřím, že pro to děláme všechno.

