Ve výrobním závodě stavební společnosti Hochtief v Plané nad Lužnicí pracuje 200 řemeslníků. Velká část z nich déle než 25 let. Spousta zkušených pracovníků se chystá brzy odejít do důchodu. "V nadcházejících šesti letech bude 20 procent zaměstnanců závodu v důchodovém věku," dodává Miroslav Kos, HR ředitel Hochtiefu. Firma se proto před dvěma roky rozhodla zúročit bohaté zkušenosti svých pracovníků a přišla s projektem "Obroda Plané".

Cílem projektu je vytvořit systém nástupnictví a předat znalosti a dovednosti další generaci řemeslníků. "Řemeslné obory neprodukují dostatečný počet kvalitních studentů, které by bylo možné zapojit do práce bez zaučení," upozorňuje Kos. Manažeři firmy zpočátku vytipovali klíčové pozice a zmapovali možné posuny v zaměstnanecké hierarchii a kritická místa, kde chybí mladí pracovníci pro obsazení pozice a hrozí narušení pokračování řemeslné zručnosti.

Mladí řemeslníci z Indie i dětských domovů

Kromě středních škol a učilišť hledá Hochtief mladé řemeslníky také na Ukrajině, v Indii a v tuzemských dětských domovech. "Podobně jako u škol je pro nás zásadní přístup vedení daného dětského domova, protože bez oboustranné motivace naše spolupráce nemá naději na úspěch," říká Kos. Podle vedoucího výrobního závodu v Plané Michaela Švandy se každý nováček dokáže řemeslo naučit, když má správný vzor.

Personální oddělení firmy má na starosti vytipování schopných mistrů a jejich přípravu na novou roli. "Pro mistry to není jednoduchá situace. Jsou řemesla, kde se učení mladých kolegů daří lépe, ale i taková, kde to tolik nejde. Například svářeči jsou pro nás dlouhodobě oříšek," přibližuje HR ředitel Kos.

Do projektu se zapojila celá společnost napříč úrovněmi. Kromě mistrů to vyžaduje také zapojení a školení manažerů. "Bavíme se s mentory o odlišnostech potenciálních zaměstnanců. Rozdíly jsou značné, na což není každý z nich připravený," vysvětluje Kos.

Kromě generačních a kulturních odlišností mají mentoři povědomí také o tom, co jejich svěřence motivuje k práci. "Mistři mají od učňů vyšší očekávání, než je realita, zároveň si dostatečně neuvědomují limity v současné nabídce na pracovním trhu," dodává Kos.

V Unicornu pracuje více než 200 "kmotrů"

Česká softwarová společnost Unicorn přišla s projektem kmotrovství, tedy partnerství mezi staršími a mladšími kolegy, už před 10 lety. Kmotři jsou starší rádci a dlouhodobí kariérní průvodci svých mladších kolegů. Každý z nich má svého kmotra od prvního dne ve firmě. "Řeší spolu nejen aktuální práci a pozici méně zkušeného kolegy ve firmě, ale také jeho další rozvoj. Kmotr si se svým juniorním kmotřencem vytváří mentorský vztah a pomáhá mu etablovat se ve světě IT," dodává výkonný ředitel Unicorn Systems Jan Jaroš.

Protože se kmotři nemění, mohou dlouhodobě podporovat rozvoj silných stránek svých svěřenců, identifikovat jejich oblasti pro zlepšení a doporučovat jim rozvojové aktivity a umístění na projekty.

Ve společnosti v současnosti působí více než 200 zkušených kmotrů, kteří zastřešují růst IT specialistů. "Jsou to nejzkušenější manažeři, konzultanti i členové topmanagementu, schopní předávat své know-how a zkušenosti ostatním kolegům a zároveň vést a motivovat lidi," přibližuje Jaroš. Status kmotrovství je podle něj prestižní i pro samotné kmotry a Unicorn tím vyjadřuje důvěru a uznání klíčovým spolupracovníkům. Kmotrům je v průměru mezi 35 a 40 lety.

Kmotrem se může stát každý zaměstnanec, který ve společnosti pracuje nejméně dva roky a má přirozené vlohy pro mentorování a vedení. Důležité jsou také prokazatelné seniorní zkušenosti v dané oblasti technologií nebo byznysu.

Správný kmotr má podle ředitele Jaroše také rozvinutou emoční inteligenci a orientuje se v mezilidských vztazích a komunikaci. "Individuální přístup a mentorský vztah ke svým svěřencům často přenášejí i do řešení osobních záležitostí a soukromí, pokud jejich svěřenec potřebuje pomoc," popisuje Jaroš.

Další společností, ve které funguje systém, kdy je každému nováčkovi přidělený jeho vlastní "buddy", je operátor Vodafone. Účel je pomoci novému kolegovi se začleněním do firmy a do všech náležitostí jej zasvětit.

Když mladí školí své zkušené kolegy

Celosvětový gigant Microsoft, včetně tuzemské pobočky, nabízí každému zaměstnanci mentorování ­seniorním kolegou. "Podporujeme také reverzní mentoring, kdy mladí zaměstnanci sdílejí své zkušenosti se zkušenými kolegy, zvláště pak v oblastech, které jsou pro mladší generace přirozené, jako například práce s novými technologiemi a sociálními sítěmi," říká Nadine MacDonald, HR ředitelka českého Microsoftu. Reverzní mentoring využívá například i Česká spořitelna.

Společnost Microsoft se věnuje také podpoře mladých žen a vychovává generaci lídryň. Program "Female Leaders on the Way" zahrnuje spolupráci mladých talentovaných žen se zkušenými manažerkami. Mezi aktivity patří workshopy, stínování, mentoring, ale i osobní rozhovory o kariéře. Technologická firma se věnuje také přivedení více žen do oboru IT.

