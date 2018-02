Šimána řídí obchody Hecht Motors

Obchodním ředitelem Hecht Motors se stal Josef Šimána. Dříve působil například ve společnosti Potten & Pannen − Staněk. Zodpovědný bude za obchodní aktivity, včetně strategického plánování, řízení služeb pro zákazníky a rozšiřování prodejní sítě.

Drábek posílí vedení v UniCredit Bank

Tomáš Drábek (40) byl jmenován členem představenstva a ředitelem retailového a privátního bankovnictví UniCredit Bank. V bankovnictví působí od roku 2001, z toho patnáct let v UniCredit Bank.

Tobola šéfuje Flowmon Networks

Technologická společnost Flowmon Networks obsadila do pozice generálního ředitele Jiřího Tobolu (34), který zde působí již od roku 2007, kdy podnik vznikl. Jeho ambicí je, aby firma do tří let zdvojnásobila svůj obrat.

Šlegr má na starosti ICT v celé ČSOB

Dosavadní ředitel IT za oblast bankovních systémů Luděk Šlegr se stal výkonným ředitelem pro informační a komunikační technologie v ČSOB. V bance působí od roku 2013.

Generálním ředitelem CPI Byty se stal Mácha

Petr Mácha (38) je novým generálním ředitelem CPI Byty. Chce se zaměřit například na zhodnocení bytového portfolia, nastavení nových služeb pro nájemníky a rozvoj obchodního potenciálu.

Související