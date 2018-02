Díky účasti v programu studentských výměn Erasmus se mladí lidé například zdokonalují v cizích jazycích. Program ale má i jiný efekt: zplození více než jednoho milionu dětí. Ty se podle odhadů narodily rodičům z různých zemí Evropské unie, kteří se seznámili jako studenti v rámci Erasmu.

"Mimochodem, program má i část související s libidem… Je to největší úspěch, jaký kdy Evropská komise zaznamenala," řekl nedávno žertem předseda komise Jean-Claude Juncker.

Komise, ale i řada členských zemí EU, teď chce, aby spojování Evropy pokračovalo i ve vážněji míněných oblastech. Na stole je návrh na to, jak přerozdělit uvolněná křesla v Evropském parlamentu, která po brexitu opustí britští europoslanci.

Kdo po Junckerovi ◼ Jeana-Clauda Junckera, bývalého lucemburského premiéra, nominovala jako svého kandidáta na předsedu Evropské komise Evropská lidová

strana (EPP). V Česku do ní patří TOP 09, KDU-ČSL a STAN. Evropští lidovci získali v eurovolbách v roce 2014 v součtu zemí EU nejvíce hlasů. ◼ Premiéři a prezidenti států EU nakonec souhlasili s tím, aby se Juncker šéfem komise opravdu stal. Do té doby přitom lídři států EU vybírali předsedu komise sami, výsledek evropských voleb museli pouze vzít v úvahu. Na základě jejich návrhu pak šéfa komise volili europoslanci. ◼ Zastánci nového systému tvrdí, že je demokratické, aby uchazeč o post předsedy komise kandidoval v evropských volbách, a občané tak měli možnost o něm hlasovat. Podle odpůrců je to nesmysl, protože lidé se rozhodují podle svých domácích problémů, a nikoliv podle celoevropských témat. ◼ Podobný spor existuje i ohledně možnosti zavedení nadnárodních kandidátek do Evropského parlamentu. Odpůrci upozorňují, že ne­existuje nic jako celoevropská demokracie, a je proto nevyhnutelné, že voliči v každé zemi řeší úplně jiná témata. Zastánci namítají, že celoevropská kandidátka by do voleb mohla vnést debatu aspoň o několika nejdůležitějších tématech, která zajímají lidi napříč Evropou. Příkladem může být třeba migrace. 73 poslanců Evropského parlamentu je z Británie. Země EU musí rozhodnout, jak s těmito křesly po brexitu naloží. O necelých 30 z nich by se mohli ucházet politici na nadnárodních kandidátkách.

Francouzský prezident Emmanuel Macron nebo třeba Italové a Španělé chtějí, aby na necelou třicítku z těchto míst napříště vybírali europoslance všichni Evropané na základě nadnárodních kandidátek.

Každý občan by tak v evropských volbách měl dva hlasy. Jedním by volil tak jako dosud z nabídky domácích politiků. Druhý hlas by mohl dát nadnárodní kandidátce, tedy evropským lidovcům, socialistům, liberálům nebo třeba euroskeptikům.

Na jejich kandidátkách by mohli být zapsáni lidé ze všech zemí EU. Podle Macrona by to přineslo "signál o důvěře a jednotě ve vztahu k evropskému projektu".

Macron a další zastánci tvrdí, že nadnárodní kandidátky by do předvolební kampaně přinesly prvky společné debaty − volič v Česku, Německu nebo třeba v Itálii by tak aspoň částečně slyšel argumenty o skutečně celoevropských problémech, například jak postupovat v migrační krizi nebo jestli uzavírat smlouvy o volném obchodu.

V současnosti sice lidé volí své europoslance, ale v kampani se obvykle řeší jen čistě domácí témata, která s fungováním Evropského parlamentu často nesouvisí.

Nadnárodní kandidátky ale mají i řadu odpůrců. Patří k nim Česko a další státy visegrádské čtyřky.

Jejich premiéři se koncem ledna shodli, že případné změny by "neměly podkopávat současnou rovnováhu mezi institucemi EU a mezi členskými zeměmi". V4 upozorňuje, že nadnárodní kandidátky by zvýhodnily velké státy EU, kde by kandidující mohli dostat mnohem víc hlasů, a neměli by tak motivaci vést kampaň v méně lidnatých zemích. Nechce taky posilovat postavení Evropského parlamentu.

Zavedení nadnárodních kandidátek vyžaduje jednomyslný souhlas všech států unie. I poté by navíc v členských zemích muselo dojít ke změně domácích volebních předpisů. Není tak pravděpodobné, že by tato novinka mohla začít fungovat už v evropských volbách, které budou příští rok.

Česko a další státy V4 se naopak s Macronem shodnou na odporu k dalšímu návrhu na posílení panevropského aspektu fungování EU. Jde o to, jestli nového předsedu Evropské komise vybírat na základě procesu známého pod německým termínem Spitzenkandidaten, tedy postupem, kdy každá evropská frakce před volbami jmenuje svého volebního lídra a šéfem komise se následně může stát jen někdo z takto předem určených kandidátů.

Tímto způsobem se do čela komise v roce 2014 dostal Juncker jako kandidát Evropské lidové strany (EPP), která ve volbách získala nejvíce hlasů.

Podle pravidel by ale předsedu komise měl volit Europarlament na základě návrhu Evropské rady, tedy summitu lídrů členských zemí EU. Z Francie, Německa nebo zemí V4 zní hlasy, že státy unie by se už tentokrát neměly nechat připravit o právo přijít s vlastním kandidátem na post šéfa bruselské exekutivy. Europoslanci ale naopak trvají na tom, že předseda komise může vzejít jen z předem určených volebních lídrů.