Farma Čapí hnízdo i nadále pobírá dotace určené pro malé a střední podniky. V porovnání s padesátimilionovou dotací, kvůli níž čelí obvinění premiér v demisi Andrej Babiš (ANO), jde sice jen o drobné, zato přicházejí každý rok. Stát přispívá několika tisíci korun na burské kozy, plemenné berany a kozla chované na farmě. Když ušlechtilý kůň z farmy jede na výstavu, daňoví poplatníci výlet sponzorují.

Dotace do Čapího hnízda jdou z rozpočtu ministerstva zemědělství. To nejprve tvrdilo, že farma ani společnost Imoba, pod kterou luxusní resort u Olbramovic nyní patří, národní dotace nikdy nebraly. "V našich informačních systémech není dostupný žádný záznam o tom, že by tyto společnosti čerpaly v letech 2008 až 2017 prostředky z národních dotací," uvedlo ministerstvo na dotaz HN. Přehled o vyplacených podporách poskytlo až po upozornění, že samotná Farma Čapí hnízdo o dotacích dříve informovala ve výročních zprávách.

Z ministerských údajů vyplývá, že loni přišlo do zoo na Čapím hnízdě 21 290 korun na chov koz a ovcí. Rok předtím to bylo více než 30 tisíc, což byl zhruba dvojnásobek proti roku 2015.

Pro farmu, kterou Andrej Babiš označil za svůj nejlepší projekt, jde o zanedbatelné částky. Dotace jsou ale určené menším chovatelům. Dle pravidel o ně může žádat pouze malý a střední podnik, který má nejvýše 250 zaměstnanců a roční obrat nepřesahuje 50 milionů eur (asi 1,3 miliardy korun). Samotná Imoba by podmínce vyhověla, je však součástí koncernu SynBiol, který už kritéria nesplňuje. SynBiol jako jediný akcionář Imoby zahrnuje její výsledky do konsolidovaného účetnictví.

V minulosti Imoba patřila pod Agrofert, nyní je součástí koncernu SynBiol, jenž sdružuje Babišovy osobní investice, kromě jiného investiční společnost Hartenberg. Tržby SynBiolu v roce 2016 dosáhly téměř 3,4 miliardy korun, podle výroční zprávy měl koncern zhruba 1400 zaměstnanců. Babiš před rokem převedl SynBiol i Agrofert do dvou svěřenských fondů.

Ministerstvo zemědělství se brání, že odpovědnost je na žadateli. "Podepisuje čestné prohlášení, že se seznámil se zásadami pro poskytování dotací a je si vědom právních následků, které v důsledku uvedení neúplných či nepravdivých údajů mohou nastat," uvádí úřad.

HN požádaly o vyjádření také mluvčího Agrofertu. "Imoba je soukromá společnost a necítí potřebu na dotaz odpovídat," odpověděl Jan Pavlů z divize komunikace Agrofertu. Firma Imoba koupila Čapí hnízdo v roce 2013. Kromě farmy provozuje například také restaurace Sokolovna a Paloma v Průhonicích či Centrum pohybové medicíny na Chodově.

Ministerstvo tvrdí, že bez toho, aniž by zvýšilo byrokratickou zátěž žadatelů, nemůže posoudit, jestli jednotlivý žadatel je, či není velký podnik. A nezvládnou to podle něj ani chovatelské svazy, které dotace přerozdělují. "Ročně vyřizujeme kolem čtyř a půl tisíce žádostí. Většinou jsou od drobných chovatelů," říká předseda Svazu chovatelů ovcí a koz Vít Mareš. Potvrzuje, že od firem Imoba a Farma Čapí hnízdo v minulých letech dostali vyplněnou žádost s čestným prohlášením, že pravidla splňují.

Smyslem dotace je udržovat genetický potenciál hospodářských zvířat. Majitel Čapího hnízda tak na dva plemenné berany dostal loni 12 410 korun. Na ovci, u níž se sleduje výkonnost, si nechal proplatit 432 korun. Za celou dobu existence farmy obdržela necelých 107 tisíc korun. Z toho 82 tisíc přijala Imoba.

Čapí hnízdo dostává peníze od státu také za "cesťák", jedou-li koně z farmy na výstavu do Pardubic nebo do Brna. Peníze vyplácí Asociace svazů chovatelů koní. "Andrej Babiš se zahleděl do haflingů. Jsme rádi, že jejich koně se výstav účastní. Jsou dobří," říká prezident asociace Jaroslav Dražan. Jako hostitel získalo Čapí hnízdo desítky tisíc na zkoušky výkonnosti koní. "Dali k dispozici halu, to jim proplatíme. V minulých dvou letech se akce zrušila, nikdo se nehlásil," vysvětluje Dražan. Tajemník Blahoslav Políček doplňuje, že asociace fungují jako administrátor dotací pro 200 až 300 chovatelů: "V naprosté většině jsou to drobní chovatelé, firem jsou řádově desítky." Imoba loni obdržela za úspěšnou zkoušku výkonnosti klisny Dior sedm tisíc korun.

Sedm let chodily na Čapí hnízdo tučnější dotace, hrazené převážně z EU. Šlo o platby na hektar a podle počtu zvířat, celkem farma dostala 2,7 milionu korun. Od roku 2015 ale o tyto dotace může žádat jen ten, kdo má aspoň třetinu příjmů ze zemědělství. A to Imoba nesplňuje.

