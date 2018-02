Free software neznamená to, že se za něj neplatí, i když je v drtivé většině případů dostupný zdarma. Tím podstatnějším je to, že je svobodný (ve smyslu svobody uživatele manipulovat s programem), a to, že ovlivňuje celý svět. Nejznámějším příkladem takového softwaru je GNU/Linux, který vznikl s cílem nahradit Windows na osobních počítačích. U koncových uživatelů ale uspěl po letech ve zcela odlišné podobě. Linuxové jádro je srdcem nejpoužívanějšího operačního systému na světě: Androidu.

Mnohem známější a jednoznačnější než pojem free software je ale označení open source software, tedy otevřený software ve smyslu otevřeného zdrojového kódu. Označení vzniklo před dvaceti lety, 3. února 1998, ve stejném měsíci pak vznikla organizace Open Source Initiative, která si dala za úkol propagovat svobodný software ve firemním prostředí. Po dvaceti letech je zřejmé, že Open Source Initiative svou misi splnila. Free software dnes pohání většinu webových serverů, používají jej superpočítače, umělá inteligence a nakonec se stal i součástí Windows 10.

Desítky úspěchů a miliardy uživatelů

Největší úspěch svobodného softwaru a open sourcu je nepochybně Android. A to přestože se v podobě, jak jej zná drtivá většina uživatelů, ideálům svobodného softwaru vzdálil. Android v jeho různých podobách používá podle posledních oficiálních informací více než dvě miliardy lidí.

Svobodný a otevřený Souhrnné označení svobodný a otevřený software (free and open source software) za­hrnuje projekty, které lze volně distri­buovat, upravovat a měnit. Vývoj takového softwaru spoléhá na dobrovolníky i sponzoring ze strany velkých firem.

Většina uživatelů mimo Čínu používá licencované verze, které obsahují aplikace a služby Googlu, které jsou takzvaně proprietární. To znamená, že Google nezveřejňuje jejich zdrojové kódy a nikomu neumožňuje je upravovat. Vedle toho ale Google vyvíjí Android AOSP. Android Open Source Project je základ Androidu, který si může kdokoliv stáhnout, upravit a používat, tak jak je − bez Google Maps, Gmailu nebo obchodu Google Play.

Ještě před příchodem Androidu vznikl v 90. letech vůbec nejdůležitější projekt hnutí Free Software a Open Source: Linux. Jádro Linuxu ve svých 21 letech vytvořil Linus Torvalds, který jej zveřejnil podle zásad Free Software Foundation. Díky tomu na jeho systému začala během dvou let pracovat další stovka programátorů dobrovolníků.

Linux se rychle prosadil na serverech, ale dlouhodobé pokusy o nahrazení Windows na osobních počítačích neuspěly. Podle čísel společnosti StatCounter je Linux pouze na 1,5 procenta osobních počítačů připojených k internetu. Paradoxně většina serverů, které zajišťují fungování internetu, využívá Linux. A linuxové jádro má i Android.

Podobně zásadním projektem spojeným s open source je Apache, HTTP server, který pohání více než 100 milionů webů. Databázovým serverům pak dominuje MySQL. Tento open source projekt využívá například i Facebook, Netflix, YouTube nebo Wikipedia. Open source využívají populární webové prohlížeče Firefox a Google Chrome, který vychází z open source projektu Chromium. Desítky milionů lidí pak používají multimediální přehrávač VLC, který ve verzi pro PC zaznamenal dvě miliardy stažení. Přibližně 40 milionů lidí pak používá open source multimediální systém Kodi. Příkladů je ale ještě mnohem více včetně kancelářského balíku LibreOffice nebo správce hesel KeePass.

Od svobodného k otevřenému

Moderní pojetí svobodného a otevřeného softwaru vznikalo před více než třiceti lety. V počátcích počítačové historie bylo běžné, že výrobci počítačů dodávali k softwaru běžícímu na konkrétních strojích také zdrojový kód, který mohli zákazníci libovolně upravovat. Později si ale začali výrobci software chránit. Průkopníkům světa osobních počítačů, původním hackerům, se tento trend nelíbil a začali se proti němu bouřit. Významnou postavou boje za svobodný software se stal Richard Stallman, zakladatel nadace Free Software Foundation a projektu GNU. Stallmanovým cílem se stalo vytvořit v rámci komunity programátorů kompletní operační systém i softwarovou výbavu s absolutně svobodným přístupem k úpravám kódu i jeho šíření.

Dvanáct let po vzniku Free Software Foundation vznikla organizace Open Source Initiative. Ta je reakcí na dogmatický přístup Richarda Stallmana. Smyslem Open Source Initiative bylo propagovat "svobodný" software ve firemním prostředí a garantovat pravidla pro jeho licencování. V základu je totiž svobodný i open source software totéž. Definice i licenční podmínky svobodného i open source softwaru jsou téměř identické, výrazný rozdíl je však v ideologii.

Stallman byznys kolem softwaru odmítá jako nemorální, Open Source Initiative naopak podporuje používání svobodného softwaru v komerčních systémech. Obě organizace však přes určitou počáteční nevraživost spolupracují, společně například vystupovaly v soudních sporech týkajících se možnosti patentování softwaru.

Změnu vnímání open source softwaru ve firemní sféře po dvaceti letech existence Open Source Ini­tiative nejlépe dokládá přístup společnosti Microsoft. Ta původně označovala open source jako útok na princip duševního vlastnictví a v marketingu používala řadu zavádějících argumentů proti takovému softwaru. V září loňského roku se ale Microsoft stal členem Open Source Initiative a ještě předtím do Windows 10 zabudoval podporu Linuxu, která umožňuje spouštět software pro "konkurenční" operační systém.