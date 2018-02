Velmi osobně bere řada izraelských politiků novelu polského zákona o Institutu paměti národa, která zavádí tresty pro ty, kteří budou tvrdit, že se Poláci podíleli na holokaustu, nebo označovat nacistické vyhlazovací tábory na území Polska za polské. Izraelci, z nichž mnoho má polské kořeny, tvrdí, že se tím Poláci pokoušejí přepsat historii. I proto izraelská vláda podle neoficiálních informací odvolá svoji velvyslankyni Annu Azariovou z Polska. Vztahy mezi oběma tradičními spojenci klesly na bod mrazu.

Novelu zákona, představenou minulý týden, schválil včera Senát. Odmítl navrhované změny, jež by otupily nejostřejší hrany. Největší pozornost budí hrozba vysoké pokuty nebo až tříletého vězení tomu, kdo by Polákům připsal zločiny spáchané nacisty a jejich spojenci. To se vztahuje jak na občany Polska, tak na cizince.

Vládní strana Právo a spravedlnost tak v zájmu upevňování domácího postavení vyvolala spor, který bude velmi těžké utišit. Novela zákona o Institutu paměti národa (IPN) měla utišit nejkonzervativnější nacionalistické kruhy vládního tábora, nespokojené se změnami ve vládě a s odchodem nacionalisticky orientovaných ministrů, jako byl šéf resortu obrany Antoni Macierewicz.

Zákon nyní čeká na podpis prezidenta Andrzeje Dudy. Ten na Twitteru pochválil obhájce dobrého jména Polska.

Boj proti "podlé pomluvě"

Vládu kritizoval v tweetu i předseda Evropské rady a polský expremiér Donald Tusk, který je jinak vůči dění v mateřské zemi zdrženlivý. "Autoři zákona vytroubili podlou pomluvu do celého světa jako nikdo předtím," napsal.

Tou pomluvou je spojení "polské vyhlazovací tábory" používané k označení nacistických zařízení na území Polska. Podle statistiky ministerstva zahraničí v letech 2008 až 2015 ministerstvo proti tomuto výrazu v protestovalo 913krát, nejčastěji ve Velké Británii a v USA.

Jenže v zahraničí diskuse o zákoně, kterým chce konzervativní vládní strana Právo a spravedlnost chránit dobré jméno země, jen rozpoutala novou debatu o polském antisemitismu.

Ten je podle loňského průzkumu Centra pro výzkum předsudků v posledních letech na vzestupu. Například na otázku, zda jsou dnešní Židé odpovědní za ukřižování Ježíše Krista, v roce 2009 odpovědělo kladně 13,3 procenta Poláků a v roce 2017 už to bylo 24,3 procenta.

Nepovedená historická politika

Poláci jsou tradičně citliví na to, jak se interpretuje v zahraničí jejich historie. Mají proto "historickou politiku", která má silný vliv na zahraniční politiku, bezpečnost i ekonomiku. A mají pocit, že jejich interpretace je často v konfliktu s tím, jak stejnou událost chápou jejich sousedé jako Němci, Rusové, Ukrajinci či západní Evropa.

Jenže v poslední době na sebe přitahuje pozornost naopak polský extremismus. "Množství incidentů z posledních týdnů poškozujících obraz Polska v zahraničí je překvapující," tvrdí komentátorka deníku Rzeczpospolita Zuzanna Dabrowská.

Loni v listopadu při oslavě státního svátku nesli někteří účastníci pochodu rasistické transparenty. Televize TVN přinesla před dvěma týdny záběry skupiny polských neonacistů oslavujících narozeniny Adolfa Hitlera. A nyní novela zákona poškozuje vztahy hned se dvěma silnými polskými spojenci − USA a Izraelem.

Americké ministerstvo zahraničí vydalo ostré varovné prohlášení, že tresty za prohlášení o podílu Poláků na holokaustu mohou "mít vliv na strategické zájmy Polska a také jeho vztahy se Spojenými státy".

Roztržka s Izraelem může mít vážné následky jak pro Varšavu, tak pro Tel Aviv, které se nyní vzájemně dost potřebují. "Pozice Izraele v EU slábne a potřebuje udržet vztahy se spojenci, které má, mezi něž se počítá Polsko. A Polsko zase potřebuje Izrael, protože teď více než kdy jindy potřebuje mezinárodnímu společenství ukázat, že odmítá antisemitismus. Stát, který má dobré vztahy s židovským státem, přece nemůže být antisemitský," řekla analytička Irena Kalhousová z London School of Economics.

Za druhé světové války zahynuly zhruba tři miliony Židů žijících na území předválečného Polska, tedy asi 90 procent židovské populace. Celkem Polsko přišlo za války o pětinu populace, polovinu z těchto ztrát představovali právě Židé.