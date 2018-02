Kdo by to řekl, že komunistická strana bude vystupovat v současnosti tak sebevědomě. Zejména když v loňských parlamentních volbách se ziskem ani ne osmi procent hlasů dosáhla jen na patnáct poslaneckých křesel − nejméně od sametové revoluce.

Přesto vítězné hnutí ANO se svým šéfem a premiérem Andrejem Babišem komunistům nadbíhá a plní přání předsedy KSČM Vojtěcha Filipa.

Zatím nejviditelnější to bylo ve čtvrtek, když se Filip setkal s Babišem a jednali o tom, aby komunisté podpořili druhý pokus o sestavení vlády.

Na politické scéně tak dochází k ojedinělé situaci, protože ještě nikdy po roce 1989 si žádný předseda vlády takto s komunisty "nezadal". Nikdy se nestalo, aby při vyjednávání o vládě měla takové slovo strana, která ve své minulosti likvidovala oponenty a po roce 1989 útočila proti základnímu směřování České republiky − tedy proti členství v Evropské unii a NATO.

Komunisté dokonale využívají situaci, která vznikla po volbách. Protože naprostá většina stran odmítá vyjednávat o podpoře vlády, dokud v ní bude sedět vyšetřovaný Babiš, jsou s SPD Tomia Okamury jediní, kterým by taková vláda nevadila. Babiš se jim tedy snaží vyhovět v některých programových požadavcích a zároveň čeká, jak dopadne sjezd ČSSD 18. února. Pokud by na něm sociální demokraté odhlasovali vstup do vlády s Babišem, komunisté by zřejmě vládu tolerovali. Ovšem nedělali by to "zadarmo".

Co KSČM získala Navzdory nejhoršímu volebnímu výsledku od sametové revoluce mohou komunisté ovlivňovat programové prohlášení vlády a mít řadu postů ve sněmovně: ◼ post místopředsedy sněmovny pro Vojtěcha Filipa ◼ post předsedkyně rozpočtového výboru ◼ post předsedy mandátového a imunitního výboru ◼ řadu nižších funkcí v Poslanecké sněmovně

Komunisté si v těchto dnech na Babiše "dupli" a využili k tomu "kauzu lithium". Pohrozili, že nebudou jednat o podpoře vlády, protože ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner chtěl podepsat dodatek k memorandu o těžbě lithia.

"Velmi nás vyjádření pana ministra rozhořčilo, že by se snad pokračovalo v memorandu o těžbě lithia. Pro nás je ochrana českého přírodního bohatství zásadní věcí a bylo pro nás zcela nepřijatelné pokračovat v memorandu," rozčiloval se ve čtvrtek předseda Filip.

Komunisté dokonce oznámili, že na čtvrteční schůzku s ANO jejich vyjednávací tým nepřijde.

Nakonec se ale Filip sešel samostatně s Babišem, který mezitím avizoval, že bude požadovat zrušení memoranda a že žádný dodatek podepsán nebude. Filip byl spokojený, prý mu nešlo o nic jiného než o onu ochranu nerostného bohatství.

Co ještě může získat ◼ Pokud druhá vláda Andreje Babiše vznikne za podpory KSČM, komunisté budou mít od roku 1989 největší možnost ovlivňovat podobu vládnutí v zemi.

"KSČM se vrací k jednání s hnutím ANO. Potvrdili jsme si, že byly vytvořeny pracovní týmy pro vládní prohlášení, které by bylo nově zpracováno pro vládu, která vzejde z druhého pokusu," sděloval na následné tiskové konferenci Filip,

který přišel bez Babiše.

Babišova vstřícnost ke komunistům je patrná i v řadě dalších věcí. Už po volbách několikrát vyšel vstříc komunistům při obsazování různých postů ve sněmovně. A když začal jednat o vládě, jeho kabinet například podpořil zdanění finančních náhrad v rámci církevních restitucí, které KSČM navrhla. ANO a KSČM jsou také blízko k dohodě o sociálním bydlení, růstu minimální mzdy, valorizaci důchodů nebo přijetí eura.

Komunisté přitom opakovaně potvrdili, že nemají žádný problém s trestním stíháním Andreje Babiše kvůli kauze Čapí hnízdo. "My stojíme za principem pre­sumpce neviny," tvrdí Filip.

Podle něj se komunisté budou dívat na Babiše jako nevinného do doby, než by byl případně pravomocně odsouzen.

Byť někteří poslanci ANO v minulosti dávali najevo, že podpora od komunistů není něco, co by se jim líbilo, Babiš na spolupráci s touto stranou nevidí nic špatného. Argumentuje tím, že komunisté jsou legitimní stranou, protože ji lidé volili.

On sám vstoupil do komunistické strany v roce 1980, když mu bylo 26 let, vystoupil po roce 1989. "V komunistické straně bylo 1,7 milionu lidí a já byl řadový člen. Asi jsem byl prospěchář, protože byla určitá výhoda být členem komunistické strany, nikdy jsem ale komunismus nepodporoval," sdělil už dříve HN.