Do konce letošního roku chce ministryně financí v demisi Alena Schillerová zrušit takzvanou superhrubou mzdu. Daně by se měly počítat ze mzdy hrubé, navíc novou sazbou. To by znamenalo snížení daně ze mzdy o více než jeden procentní bod. Změna by tak měla přijít ještě před přijetím nového daňového zákona, který resort chystá.

"Superhrubou mzdu určitě zrušíme. Je to opravdu zbytečná věc, bavíme se o tom dlouho, takže ji chceme zrušit do novely roku 2019," uvedla v rozhovoru pro Hospodářské noviny ministryně Schillerová.

V současné době zaměstnanci platí 15procentní sazbu z takzvané superhrubé mzdy, což je hrubá mzda zvýšená o 34 procent. Navýšení tvoří odvody zaměstnavatele: pětadvacet procent na sociální a devět na zdravotní pojištění.

19 procent bude od příštího roku sazba na výpočet daně z příjmu fyzických osob. Bude se však počítat z hrubé mzdy, výsledná daň tak klesne.

Schillerová hodlá nově zavést devatenáctiprocentní sazbu z hrubé mzdy, tedy z částky, kterou vidí zaměstnanec na výplatní pásce. To obnáší snížení daně o 1,1 procentního bodu. Zaměstnanec, který má hrubou mzdu 25 tisíc měsíčně, tak po změně odvede na dani o 275 korun méně.

"Dává to logiku, je to přehlednější, superhrubá mzda byla trochu přežitek," uvedl předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků Karel Havlíček. Doplnil, že ještě bude potřeba vyčkat na definitivní podobu novely, aby bylo jasné, jak se změna daňových sazeb dotkne živnostníků, kteří nevyužívají paušální náklady, ale vykazují v účetnictví všechny výdaje. "Zatím neumíme přesně dopočítat, zdali se jim to náhodou trochu nezvedne," dodal Havlíček.

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů říká, že důležitější než zrušení superhrubé mzdy je stabilita systému, aby se po každých volbách neměnily daňové předpisy a zákony. "Stabilita je důležitější než tyto drobné úpravy. Ale ekonomicky to bude bez superhrubé mzdy pro většinu výhodnější, hlavně jednodušší pro mzdové účtárny," řekl vedoucí tajemník konfederace Jan Zikeš.

Dosavadní systém superhrubé mzdy označil za málo srozumitelný také ekonom České spořitelny Michal Skořepa. "Její výhoda měla být v tom, že upozorní zaměstnance na celkovou částku, kterou na něj zaměstnavatel vydává. Obávám se však, že tuto otázku si stejně většina zaměstnanců neklade," řekl Skořepa pro HN.

Potvrdil, že celkově daňové zatížení práce v Česku stále patří v rámci Evropské unie k těm vyšším. Poukázal však na to, že při současné vysoké zaměstnanosti může být takto nastavená daňová politika pro českou ekonomiku výhodou. Právě vysoké daně z práce v kombinaci s rychlým růstem mezd mohou být podle Skořepy vítaným impulzem pro posun české ekonomiky od intenzivního využívání levné práce směrem k investicím. "Snižování daňové zátěže práce tedy v tuto chvíli nepokládám za dobrý nápad," dodal Skořepa.

Zrušení superhrubé mzdy je dlouhodobým tématem některých stran. Před parlamentními volbami ji například prosazovaly ODS a TOP 09, přestože daňová úprava vznikla za vlády pravicových stran. Podobné návrhy prezentovaly i hnutí ANO nebo ČSSD.

Nyní hodlá ministerstvo zrušení dlouholetého daňového výpočtu prosadit v daňovém balíčku na příští rok, výpočet daně z hrubé mzdy by tak měl platit od 1. ledna 2019.