Mezinárodní sportovní arbitráž ve švýcarském Lausanne rozhodla, že 28 z téměř čtyřicítky ruských sportovců, kteří byli obviněni z dopingu na zimních hrách v Soči v roce 2014, jsou nevinní. Rusko se tak vrátilo na první místo v počtu medailí z těchto her. Očištění sportovci také budou žádat Mezinárodní olympijský výbor (MOV), aby jim umožnil start na blížících se hrách v Jižní Koreji.

"My všichni jsme rádi, že spravedlnost nakonec zvítězila. Dnešní rozhodnutí ukazuje, že mnozí z těch, kteří byli obviněni z dopingu, jsou čistí sportovci. Netrpělivě čekají na pokračování své kariéry. Doufají, že Mezinárodní olympijský výbor uzná rozhodnutí soudu a umožní jim zúčastnit se nadcházejících her," prohlásil ruský ministr sportu Pavel Kolobkov.

Dalších jedenáct ruských sportovců soud uznal vinnými. Mezinárodní olympijský výbor to označil za další důkaz masového státem organizovaného dopingu. "Můžeme jen litovat, že to soud nevzal v potaz v dalších 28 případech," cituje agentura Reuters vyjádření MOV. Jeho zástupci navíc upozorňují, že sportovci, které soud očistil, automatický nárok účastnit se her v Koreji nemají.

Dopingová aféra ◼ Ruskou dopingovou aféru odstartoval v roce 2014 německý dokumentarista Hajo Seppelt, který na základě výpovědí několika sportovců obvinil šéfa antidopingové laboratoře Grigorije Rodčenkova z organizovaného dopingu.

◼ Sám Rodčenkov začátkem roku 2016 v obavách z toho, že se stane obětním beránkem, utekl do USA. S sebou si vzal také kompletní mailovou korespondenci a další důkazy o státem řízeném dopingu během zimní olympiády v Soči v roce 2014.

"Jsem samozřejmě strašně šťastný, i když už ani nemám sílu se radovat. Teď to bude záležet na MOV, pokud mě pozvou, tak přirozeně na olympiádu pojedu," řekl olympijský vítěz ze Soči, skeletonista Alexandr Treťjakov.

Tiskový mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov prohlásil, že soudní žaloby se ukázaly jako efektivní a že je v tom potřeba pokračovat. Předseda parlamentního výboru pro sport Michail Děgťarev tvrdí, že je potřeba podat také občanskoprávní žaloby na ty, kteří sportovce z dopingu obvinili.