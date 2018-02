Vedení německé sociální demokracie svým členům slíbilo, že se pokusí na kancléřce Angele Merkelové vymoci co nejvíce ústupků ohledně programu případné další společné vlády velké koalice. Jedním z hlavních požadavků sociálních demokratů (SPD) byl vstřícnější přístup k uprchlíkům. To, co lídři SPD nakonec vyjednali, ale členům strany nemusí stačit.

"SPD se během jednání se svými požadavky dokázala prosadit," tvrdí její šéf Martin Schulz. SPD se s konzervativním blokem CDU/CSU kancléřky Merkelové dohodla, že od léta se může za uprchlíky žijícími v Německu přistěhovat maximálně tisíc blízkých příbuzných měsíčně. V mimořádných humanitárních případech může být toto číslo vyšší.

Dohoda se týká běženců, kteří v Německu nedostali azyl, ale doplňkovou ochranu. Ta je časově omezena na dobu, kdy v zemi, odkud pocházejí, trvá válka. Po jejím skončení musí z Německa odejít. Tuto formu ochrany v Německu dostalo několik set tisíc Syřanů.

Bezvládí v Německu Zase velká koalice? ◼ Po volbách, které byly koncem září loňského roku, Německo stále nemá jasno, kdo zasedne v nové vládě.

◼ Vítězná CDU kancléřky Angely Merkelové nejdříve jednala o vytvoření koalice s liberály z FDP a Zelenými. Na celostátní úrovni spolu tyto strany ještě nikdy nevládly.

◼ Liberálové ale nakonec v listopadu tato jednání ukončili. Podle nich bylo mezi partnery příliš mnoho sporných bodů. "Jde o stabilitu země" ◼ Sociální demokraté sice skončili ve volbách druzí, ale s nejhorším výsledkem od druhé světové války.

◼ Oznámili proto odchod do opozice. Po krachu jednání mezi CDU, FDP a Zelenými ale začali s Merkelovou jednat oni – zdůvodnili to zájmem o stabilitu země.

Berlín v době vrcholu uprchlické krize možnost slučování rodin těmto běžencům pozastavil. Sociál­ní demokraté, Zelení nebo různé humanitární organizace požadovali, aby si uprchlíci do Německa mohli přivézt své nejbližší bez jakéhokoliv omezení. Přítomnost rodiny podle nich usnadňuje integraci těchto lidí do německé společnosti.

Bavorská CSU, sesterská strana Merkelové CDU, naopak chtěla úplný zákaz slučování rodin prodloužit. Výsledkem koaličních jednání je kompromis, podle něhož do Německa za normálních okolností nepřijde měsíčně více než 1000 příbuzných uprchlíků s doplňkovou ochranou.

Němci takový výsledek považují za vítězství CDU/CSU. Podle průzkumu agentury Civey si to myslí přes 44 procent občanů. Jako vítězství SPD vidí koaliční dohodu jen 32 procent Němců.

Pro sociální demokracii je možná ještě důležitější fakt, že kompromis ohledně slučování rodin považuje za stranické vítězství jen asi 30 procent jejích členů. O výsledné koaliční dohodě přitom bude hlasovat všech zhruba 450 tisíc členů SPD ve vnitrostranickém referendu. Pokud budou proti, obnova stávající velké koalice CDU/CSU a SPD nebude možná. Na Německo by v tom případě nejspíše čekaly předčasné volby.

Lídři konzervativců i sociálních demokratů chtějí jednání o obsahu koaliční smlouvy ukončit už dnes. Během víkendu by pak výslednou dohodu měla schválit vedení všech tří stran. Kompromis následně sociální demokraté předloží k hlasování svým straníkům.

Kancléřka Merkelová varuje před nestabilitou, kterou by případný krach jednání o vytvoření vlády mohl přinést. "Nemůžeme se spolehnout jen na to, že Německo je na tom teď dobře," upozornila Merkelová s tím, že země potřebuje například masivní investice do digitalizace a na podporu inovací, aby si německá ekonomika udržela náskok před řadou konkurentů z celého světa.