Tuzemská měna by mohla do konce roku posílit až ke 24,6 koruny za euro. V roce 2019 by pak měla zpevnit už jen mírně, její průměrná hodnota dosáhne 24,50 za euro. Vyplývá to z nové makroekonomické prognózy centrální banky, ve které se poprvé po více než čtyřech letech znovu objevil výhled na budoucí vývoj kurzu.

Ten banka přestala zveřejňovat v listopadu 2013 v souvislosti se zahájením umělého oslabování měny. Nyní se k němu téměř po deseti měsících od ukončení devizových intervencí vrací. "Prognóza kurzu nepředstavuje závazek ČNB a nelze ji interpretovat ani jako preferovanou či žádoucí úroveň kurzu," uvedl guvernér centrální banky Jiří Rusnok.

Zároveň však připustil, že ačkoli se prognóza kurzu nemusí naplňovat, poskytuje trhu vodítko ohledně toho, jak se bude dál vyvíjet měnová politika ČNB.

Ta by se podle informací uvedených v prognóze měla i nadále nést v duchu ochlazování přehřívající se ekonomiky. Inflace se i díky sílící domácí spotřebě a růstu mezd stále drží nad dvouprocentním cílem ČNB a měla by nad ním zůstat po celý letošní rok. I proto ČNB ve čtvrtek už potřetí za posledních šest měsíců přistoupila ke zvýšení úrokových sazeb.

Základní dvoutýdenní repo sazba, od které se odvíjí cena úvěrů komerčních bank, vzrostla o čtvrt procentního bodu na 0,75 procenta. "ČNB reaguje na velmi dobrou kondici domácí ekonomiky, která vykazuje velmi slušná růstová tempa. Zvyšováním sazeb přibrzďuje ekonomiku, aby zabránila tvorbě větších nerovnováh, nebo dokonce bublin," uvedl ekonom Komerční banky Viktor Zeisel.

Cílem zvýšení sazeb je přimět domácnosti a firmy více spořit a méně utrácet, což by se mělo projevit na poklesu inflace.

Růst sazeb centrální banky se na úvěrovém trhu projeví například zdražením hypoték. Podle ředitele makléřské společnosti Golem Finance Libora Ostatka však bude růst jejich cen jen mírný. "Banky budou na rozhodnutí ČNB v příštích dvou týdnech reagovat, ale opět ne plošně. Je před námi jarní sezona, během které si lidé tradičně berou hodně hypoték. Konkurence na trhu je obrovská a banky se o klienty budou přetahovat. Některé se proto budou snažit současné sazby i udržet," odhaduje Ostatek. Současné úroky hypoték podle něj stoupnou o 0,1, maximálně o 0,2 procentního bodu.

Ačkoli někteří analytici před čtvrtečním zasedáním centrální banky očekávali, že by letos mohla ČNB přistoupit celkem až ke čtyřem zvýšením úrokových sazeb o čtvrt procentního bodu, tisková konference guvernéra Rusnoka po jednání bankovní rady vyzněla jinak.

Pokud se makroekonomická prognóza bude naplňovat, vzrostou sazby letos už jen jednou, naznačil guvernér.

Důvodem je mimo jiné uvolněná měnová politika Evropské centrální banky, jež nadále drží záporné sazby.

Rostoucí rozdíl mezi sazbami v Česku a v eurozóně pak láká k nákupu korun zahraniční investory, kteří hledají výhodný způsob, jak zhodnotit svoje peníze. Jejich poptávka po české měně pak vede k posílení koruny, které na ekonomiku působí podobně jako zvýšení sazeb.

Exportéři kvůli silnější měně dostávají za svoje zboží zaplaceno v korunách méně, a tak si nemohou dovolit tolik investovat a rychle zvyšovat mzdy. To v důsledku vede k ochlazení ekonomiky. "Předpoklad silnější koruny tak v modelu ČNB znamená menší potřebu zvyšování sazeb," uvedl hlavní ekonom ING Bank Jakub Seidler.

Předpoklad centrální banky o tom, že kurz letos posílí na v průměru 24,90 za euro, je ale podle Seidlera příliš optimistický. "Koruna může nakonec posilovat pomaleji, zejména ve 2. čtvrtletí letošního roku. Proto stále vidíme prostor pro další dvě zvýšení sazeb. Konkrétní načasování však je zatím nejasné a bude se odvíjet nejen od nově zveřejňovaných dat, ale i od vývoje kurzu koruny," uvedl Seidler.

Také podle hlavního ekonoma Generali Investments CEE Radomíra Jáče bude koruna zpevňovat pravděpodobně pomalejším tempem, než s jakým centrální banka počítá. "Posílení pod úroveň 25 korun za euro ČNB ve své prognóze předpokládá již pro letošní druhé čtvrtletí. Nebyl bych překvapen, pokud bude v jarních a letních měsících tempo posilování koruny poněkud pozvolnější," uvedl Jáč.

Ať už to bude přes posilující korunu nebo rostoucí sazby centrální banky, ekonomiku (a s ní i inflaci) bude letos nutné krotit. HDP letos vzroste podle nové prognózy ČNB o 3,6 procenta, ještě v listopadu přitom centrální banka čekala růst o 0,2 procentního bodu nižší.

