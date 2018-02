Kurz koruny vůči euru začínající číslovkou 24 Českou národní banku neděsí. Naopak, počítá s tím, že česká měna bude dál posilovat. Tempo sice bude pomalejší než v posledních měsících, ale obecný směr je podle centrální banky jasný. Její model − na to, že realita se od něj může i docela výrazně lišit, guvernér ČNB Jiří Rusnok na včerejší tiskové konferenci upozornil důrazně − počítá pro konec roku s průměrným kurzem 24,60. Zpevnění v dalších čtvrtletích, kam ještě prognóza dohlédne, má být už jen nepatrné.

Výhled kurzu ČNB do svého nejdůležitějšího dokumentu explicitně zařadila poprvé od podzimu 2013. Tehdy spustila intervence a pro měnovou sekci přestala otázka ceny eura v korunách oficiálně existovat. Proto na něj analytici i obchodníci s měnami napjatě čekali, což bylo vidět i na tom, že po zveřejnění dat koruna prudce vyrazila k silnějším úrovním. Současně ale začal mluvit guvernér a jeho vystoupení potvrdilo další klíčový předpoklad prognózy: sazby by už ČNB letos měla zvednout jen jednou. Proto kurz vyrazil opačným směrem a po poměrně značných výkyvech (desetihaléřová amplituda v rámci několika hodin není v klidných časech běžná) se zabydlel u 25,20 za euro. Tak silná česká měna nebyla už pět let.

K posílení korunu tlačilo včerejší zvýšení hlavní sazby o 0,25 procenta, které bylo ale tak očekávané, že roli vlastně nehrálo, a to, že utažení měnové politiky se nepostavil žádný z pěti přítomných radních centrální banky. Opačně působila většina prognózy, především část o sazbách, plus guvernérův komentář. Obojí v převážně holubičím duchu. Ceny sice letos porostou o víc než dvě procenta, ale inflace je podle expertů banky pod kontrolou, a za osmnáct měsíců má být dokonce pod cílem ČNB. To vše jen při mírném zvedání sazeb.

Model měnové sekce se tak odchyluje od toho, co sám guvernér a s ním i řada dalších členů bankovní rady vidí jako návrat k normálu. Rusnok totiž na podzim opakovaně mluvil o tom, že by se přirozená reálná úroková míra mohla během dvou let dostat na plus jedno procento (nyní už je roky záporná, tudíž střadatelé prodělávají), což by podle modelu centrální banky byl normální stav. S ním by tedy ladila sazba kolem tří procent.

Tento výhled už moc vážně brát nemusíme, tak rychle úroky nahoru nepoletí. Zbývá jen otázka, proč s takovým sněním guvernér vůbec vystoupil. Snad aby korunu ještě trochu popohnal?

