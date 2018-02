Drama prezidentských voleb máme za sebou a můžeme se opět věnovat telenovele "sestavování vlády". Připomeňme si dosavadní děj: Andrej Babiš by rád vytvořil vládu s demokratickými stranami, ty ale nechtějí s trestně stíhaným předsedou ANO nic mít. Babišovi se nabízí Tomio Okamura, kterého ale zase moc nechce Babiš. Hle, zkamenělý milostný trojúhelník české politiky! Zdá se však, že v následujícím díle se přece jen něco pohne. A co to bude, do značné míry závisí na osobě scenáristy.

První možností je, že scénář napíše znovuzvolený prezident Miloš Zeman. Ten zatím prosazoval variantu menšinové vlády ANO a ČSSD, kterou by podpořili komunisté. Sociální demokraté v prvním kole sice spolupráci s Babišem odmítli, ale to se s pravděpodobností hraničící s jistotou změní.

Na sjezdu 18. února si ČSSD zvolí nového předsedu a nikdo z těch, kteří mají šanci, už koalici s ANO neodmítá. Ať se předsedou stane Milan Chovanec, Jiří Zimola či Jan Hamáček, uslyší Babiš předběžné "ano". A půjde jen o to, za jakých podmínek bude ČSSD ochotná do vlády vstoupit. Původní podmínky Milana Chovance, tedy že vládu nepovede Babiš, že ANO nebude mít ministry vnitra, spravedlnosti a financí, a nadto se zaváže, že nebude ČSSD přehlasovávat, byly jemně řečeno nerealistické. ČSSD vládnout chce, a tak bude muset hodně slevit.

Otázkou je, jak by to bylo s podporou takové vlády. ANO a ČSSD mají dohromady jen 93 hlasů. Připraveni jsou podle všeho komunisté, kteří chtěli podpořit Babiše už napoprvé a podporu stáhli až na poslední chvíli. Jejich včerejší tance kolem dodatku k memorandu o těžbě lithia je potřeba chápat jen jako povinné upejpání, komunisté k moci chtějí. Pokud to tak dopadne, bude dokonán paradox, kdy se komunisté dostanou k největšímu podílu na moci od roku 1989, ač zaznamenali vůbec nejhorší výsledek v historii.

Otázkou ale je, zda Zeman už nemá trochu jiné prio­rity než před měsícem. V momentu volebního vítězství za ním nestál Vojtěch Filip, ale Tomio Okamura. Takže není vyloučeno, že se Zeman pokusí "doručit" co největší podíl na moci právě jemu. Babišovi by se to zřejmě moc nelíbilo, v Evropě se snaží vystupovat jako obhájce evropské integrace, a Okamuru dokonce v rozhovoru pro týdeník Politico nazval extremistou, ale Zeman na něj má poměrně slušné páky. Může sestavování vlády komplikovat, může komplikovat i následné vládnutí, třeba tím, že bude podkopávat zahraniční politiku vlády a tak dále. Babiš musí počítat s tím, že Zeman, který dosud fungoval jako jeho spojenec, ho už nepotřebuje a bude prosazovat jen vlastní zájmy a představy. A ty s pevným členstvím Česka v EU už opravdu příliš nesouvisejí.

Samozřejmě existuje možnost, že scénář nakonec nebude psát prezident Zeman. K tomu by ovšem bylo potřeba, aby demokratické strany, nebo alespoň některé z nich, přehodnotily své zásadní "ne" vůči ANO. První variantou je obnova koalice z minulého období (ANO, ČSSD, KDU). Pro lidovce byl ale zatím zásadní překážkou Babiš coby premiér a otočka v téhle otázce by mohla být i pro KDU za hranicí únosnosti. Zřejmě by musel zacouvat i on. Náznaky, že by nemusel na premiérském postu trvat, se už objevily, ale na to, že byly míněny vážně, se výplata vsadit nedá.

Je tu ale ještě jedna možnost, o které se zatím příliš nemluvilo: cosi jako totální opoziční smlouva. Tedy aranžmá, ve kterém by demokratické strany nechaly vládnout Andreje Babiše s tím, že si vyjednají proevropské a prozápadní garance, především že nedojde k vyhlášení referenda o EU, které by mohlo v atmosféře populistické demagogie dopadnout všelijak. KDU a STAN si zřejmě jsou rizika vzrůstajícího vlivu extremistů vědomy, a tak vyzvaly ostatní demokratické strany k jednání o společném postupu. Aktivní přístup demokratických partají tady zatím chyběl − je dobře, že se k němu snad schyluje.

Za podobu vlády je ale samozřejmě zodpovědný především Andrej Babiš. Pokud je skutečně tak proevropský, jak tvrdil v Bruselu, měl by demokratickým stranám vyjít vstříc nějakou seriózní nabídkou. Když to neudělá a spolehne se na podporu extrémních stran, přejde aktuální politická telenovela plynule nikoli v další drama, ale rovnou v horor.

