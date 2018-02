Představte si, že jste pamětníci holokaustu. Žijete, ale patříte mezi ty, které udali místní lidé, takže vás čekal koncentrační tábor. A teď o tom najednou nesmíte mluvit.

Není to imaginární představa, takoví lidé ještě jsou mezi námi a někteří z nich, třeba spisovatelka Halina Birenbaumová, která prošla varšavským ghettem, Majdankem a osvětimským táborem Birkenau, to nakonec říkají sami. "Němci někdy neuměli rozeznat, kdo je Žid. Ale oni, Poláci, ano. Byli to naši sousedé," uvedla předevčírem pro rozhlasovou stanici ozbrojených sil v Izraeli, kde nyní žije. "Oni, sousedé, nás udávali. Báli jsme se jich. Tak moc, že jsme ani nechtěli třeba pustit vodu, aby nás neslyšeli a nepojali podezření, že se tam někde skrýváme," řekla ­Birenbaumová, která se narodila v roce 1929 ve Varšavě. "Kdybych se vydala do Polska a řekla tam nahlas, jak to bylo, mohli by mě tam tedy brzy zatknout," posteskla si.

Nový polský zákon o holokaustu, který včera prošel i druhým polským zákonodárným sborem a nyní se už čeká jen na podpis prezidenta Andrzeje Dudy, je nebezpečný paskvil. Oficiální místa ve Varšavě se jej sice snaží ospravedlnit tím, že jeho cílem je zabránit používání termínu "polský koncentrační tábor" při popisování lágrů, které se sice nacházely na území dnešního Polska, jenže je zřídila a provozovala nacistická okupační moc. To člověk ještě chápe, jakkoliv až groteskně přemrštěná je myšlenka, že by takové nešťastné slovní spojení v případě nedostatečně zasvěcených lidí, jistě myšlené pouze v geografickém smyslu, mělo být trestáno odnětím svobody na tři roky.

Ale zákon není jen o "polských koncentrácích". Postihu se může obávat také ten, kdo by veřejně mluvil o trestuhodné a často nesmírně brutální pomahačské roli, kterou sehráli mnozí Poláci.

Abychom si rozuměli. Mnozí Poláci projevili velké hrdinství, když Židy naopak zachraňovali. Ne nadarmo je v Zahradě spravedlivých mezi národy v jeruzalémském památníku Jad Vašem na 6500 polských jmen. Jsou nejsilnější národní skupinou. Čechů bylo takto oceněných celkem 118.

Jistěže měli celou zrůdnost na svědomí nacističtí pohlaváři, kteří do chodu celé to antisemitské běsnění vrcholící v tzv. konečném řešení uvedli. Ale kdekdo, ač nebyl Němcem, natož nacistou, si v rámci jimi organizovaného teroru s gustem přisadil. Zakazovat o tom diskusi se ve své podstatě dostává do rovin popírání holokaustu. Nový polský zákon je ostuda.

