Tak si to vezměme pěkně od začátku. V prosinci se v internetových Parlamentních listech objevila ostrá reakce místopředsedy Rady Českého rozhlasu Tomáše Kňourka na reportáže Janka Kroupy v Českém rozhlase, která upozorňovala, že Agrofert, největší český zemědělský podnik, hospodaří i na polích, u nichž není prokazatelným vlastníkem, a že na to pobírá dotace z veřejných peněz. Radnímu Kňourkovi vadilo, že reportáž byla uveřejněna v den, kdy designovaný premiér Andrej Babiš, který byl vlastníkem Agrofertu, než jej před rokem převedl do svěřenského fondu, prezidentovi oznamoval jména ministrů.

Záležitost v prosinci probírala Rada Českého rozhlasu − začala se jí zabývat, až když zasedání opustil ředitel zpravodajství Jan Pokorný − a zadala si celkem tři analýzy: od Institutu komunikačních studií a žurnalistiky (IKSŽ), od společnosti Newton Media a od novináře Karla Hvížďaly. Tento týden rada zasedla znovu − opět kupodivu za nepřítomnosti ředitele zpravodajství − a to s pozoruhodným výsledkem. Generální ředitel rozhlasu vzal v potaz pouze jednu z analýz, tu od IKSŽ, přičemž druhé dvě odsunul s tím, že nesplnily zadání. Analýzy firmy Newton Media a Karla Hvížďaly měly jeden společný rys: Na reportáži neshledaly závažná pochybení. A ani analýza IKSŽ není ve svých závěrech kategorická: "Provedená analýza rámců identifikovala řadu elementů, které mohou potvrzovat porušení principů nestrannosti…" Nebo: "Na základě kvalitativní obsahové analýzy vysílání ČRo a souvisejících publikovaných článků byly identifikovány prvky indikující možná pochybení…" V obou případech nelze přehlédnout slova "mohou potvrzovat" či "možná pochybení". Tedy žádný vyhraněný odsudek.

A ještě k tomu všemu analýza IKSŽ ve svém závěru zdůrazňuje opodstatněnost reportáže: "Holding Agrofert je držitelem/vykonavatelem enormní ekonomické moci, stejně jako Andrej Babiš moci politické, nemluvě o navázané moci mediální. Monitorování (…) těchto typů moci je primárním úkolem veřejnoprávního média."

Je zarážející, že kritici reportáže o hospodaření Agrofertu, ať už radní Kňourek či generální ředitel Zavoral, poukazují na jednotlivé detaily a vyhýbají se důvodu, proč vznikla, že se týká největší české agrární firmy a politika s nyní největším vlivem v zemi. Proto vyznívá ohlášený závěr debaty Rady Českého rozhlasu pochmurně. Napříště mají být redaktoři patřičně proškoleni, aby se "odstrašující případ" Agrofertu neopakoval. Dá-li se soudit ze způsobu, jak bylo naloženo se třemi výše zmíněnými analýzami, bude ze všeho nejdříve třeba prověřit, že školitelé jsou dostatečně proškoleni, aby snad neškolili redaktory jinak, než se od nich očekává.

Na začátku celé aféry stála kritika uveřejněná v Parlamentních listech, které si radní Kňourek tolik střežící vyváženost, nestrannost a objektivitu média veřejné služby zvolil jako sobě vhodnou tribunu. Pokud je tomu tak, nelze se ubránit dojmu, že Český rozhlas by mohl napříště uvádět své reportáže a zpravodajské relace tak, jak je normou v Parlamentních listech. Jako například v tomto týdnu: " 'Mu zlámu ty prsty!' V ČSSD se drsně řeší volba vedení. A na jazycích jména jako Hašek, Zimola, Tvrdík." A to je ještě titulek, kde se nevyskytuje žádná vulgarita − protože ani takové občas nechybějí.

Pro ty, kteří se tomuto internetovému periodiku vyhýbají nebo o něm nevědí, je třeba poznamenat, že nejobvyklejším žánrem tam bývá monolog jednoho mluvčího bez jakékoli oponentury či informace dodávající kontext. Celkový styl nejlépe vystihuje neakademická definice bulváru: Text po titulku zklame.

Celý případ reportáže o Agrofertu charakterizuje stupňující se tlak na média veřejné služby, na to, aby se vyhýbala politicky citlivým tématům. Zas a znovu se ukazuje, jak málo jsou média izolována od moci, kterou mají kontrolovat. Je koneckonců příznačné, že služebně nejmladším členem Rady Českého rozhlasu se stal muž, který do ní rovnou přestoupil z poslanecké lavice − Vítězslav Jandák.

