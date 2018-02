Do dějiště zimních olympijských her v jihokorejském Pchjongčchangu dorazili další sportovci z druhé části rozděleného poloostrova. Při slavnostním zahájení budou zástupci obou zemí poprvé v olympijských dějinách pochodovat společně pod jednou vlajkou. Pořadatelé olympiády i tamní politici si po příjezdu sportovců ze severu, který nebyl ještě před pár dny jistý, zřejmě oddychli. Více než půltisícovou delegaci (sportovců jsou ale jen dvě desítky, zbytek tvoří funkcionáři, roztleskávačky či stočtyřicetičlenný orchestr) berou Jihokorejci svým způsobem jako záruku, že se jejich severní soused během olympiády zdrží provokací, či dokonce násilností. A že je čeho se obávat. V roce 1987 nechal tehdejší vůdce Kim Čong-il umístit bombu do letadla korejských aerolinek (zabila všech 115 lidí na palubě), aby překazil nadcházející olympiádu v Soulu.

