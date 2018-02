O co v reportáži šlo

Novinář Janek Kroupa odvysílal reportáž, ve které poukázal na to, že společnost Agrofert, kterou premiér Andrej Babiš vlastní přes svěřenský fond, neoprávněně hospodaří na 1700 hektarech půdy. Zavoralovi se nelíbilo to, že reportáž byla publikovaná právě v den, kdy Babiš jako premiér představoval prezidentovi Miloši Zemanovi nové členy své vlády. Podle Zaorala byla Kroupova reportáž "načasovaná" a byla součástí "antibabišovského tažení". Novináři navíc vyčítal, že se málo zaměřil na to, že podobně jako Agrofert hospodaří na cizí půdě celá řada dalších podobných podniků.