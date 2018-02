Někteří bohatí lidé jsou až překvapivě šetrní. Kupříkladu nedávno zesnulý Ingvar Kamprad, zakladatel nábytkářského kolosu Ikea, jezdil ve starém autě a s oblibou nakupoval na bleším trhu.

Schopnost ušetřit v podnikání samozřejmě není na škodu. Naopak, rozhazovační byznysmeni to zpravidla daleko nedotáhnou. I v podnikání ale platí, že se to s šetrností nemá přehánět. Člověk s přehnanými sklony k úsporám snadno ztrácí zábrany, až třeba sáhne po tom, co mu nepatří.

Že se tento zvláštní způsob nenasytnosti může vymstít i po letech, se přesvědčil šéf hnutí ANO Andrej Babiš u Čapího hnízda. Zřejmě neoprávněná dotace na rekonstrukci farmy se stala pořádnou koulí na noze v jeho politické kariéře. A může si za to sám. Kdyby chtěl Babiš areál věnovat svým dětem, jak tvrdí, tak jim ho mohl nechat opravit ve vlastní režii.

Ano, v takovém případě by projekt nemohl žádat o padesátimilionovou dotaci pro malé a střední podniky. Ale pro člověka, jehož firmy každoročně vydělávají v souhrnu miliardy, by to přece nebyl problém. Mimochodem, právě tento argument použil prezident Miloš Zeman, když zdůvodňoval, proč Babišovi věří, že s dotací pro Čapí hnízdo nepodváděl.

Kauzu sporné dotace nyní ještě okořenily informace, že Čapí hnízdo stále čerpá podporu pro malé a střední podniky − i poté, co farma splynula s firmou Imoba. Ta určitě žádnou maličkou firmou není. V současnosti spadá do holdingu SynBiol, v němž Babiš soustředil své privátní investice, například reprodukční kliniky nebo luxusní restaurace.

Babiš sice loni převedl Agrofert i SynBiol do svěřenských fondů, to však na podstatě věci nic nemění. Že si farma, jež reálně patří druhému nejbohatšímu občanovi země a zároveň předsedovi vlády, nechává vyplácet tisícové částky na plemenného kozla nebo na ušlechtilé koně, je absurdní i úsměvné zároveň. Bez ohledu na to, jestli Imoba dotace získala − formálně vzato − v rozporu se zákonem, či nikoliv.

Čerpání chovatelských dotací současně vypovídá o přístupu, na jakém je založena "drobečková" strategie (někdejších) Babišových firem − každá koruna z veřejných zdrojů je dobrá: při téměř třech stovkách firem to ročně hodí miliardu i víc.

Andrej Babiš dokázal z drobků sesbírat celou mísu. Jenže mu to nestačilo. Kdyby se teď mohl vrátit v čase, nejspíš by těch 50 milionů oželel. Ostatních dotací by se ale vzdával jen těžko. Veřejná podpora tvoří důležitý pilíř hospodaření společností z Babišových svěřenských fondů. Je sice pravda, že tyto firmy zaměstnávají přes 30 tisíc lidí, nejspíš mají efektivní způsob řízení, expandují, vydělávají a spolu platí miliardy na daních. A je tu i Nadace Agrofert a její charitativní projekty. Občané, respektive voliči by ale měli vědět i o té méně propagované tváři podnikání celé skupiny.

