Touha lidí jíst zdravě, rostoucí poptávka po kvalitnějších potravinách a ochota si za ně připlatit nahrávají největšímu českému výrobci těstovin. Zatímco před pěti lety vyráběla firma Europasta z moravské Litovle pětinu těstovin z tvrdé pšenice, loni už zdravější produkce tvořila téměř polovinu.

"Díky tomuto trendu máme lepší marže, a to jak u vlastních, tak i privátních značek pro obchodní řetězce," pochvaluje si Pavel Hrdina, výkonný ředitel společnosti Europasta. Podnik vyrábí v Litovli na Hané těstoviny značek Adriana, Zátkovy těstoviny, Rosické těstoviny nebo Ideál, jež je určena pro Slovensko. Přibližně dvě stovky zaměstnanců je také balí téměř pro všechny obchodní řetězce v Česku. Provoz opouští výrobky nižší a střední kategorie kvality, například kolínka pod logem Tesco Value.

Díky investicím do technologií a příklonu zákazníků k mírně dražším kolínkům, vřetenům či špagetám se těstárna dostala ze ztráty. Do červených čísel spadla poté, co před šesti lety zdražila pšenice, a to až o polovinu. Podnik v té době nedokázal zvýšení cen promítnout do smluv s obchodními řetězci. Navíc firma tehdy investovala stovky milionů korun do výrobních linek.

Dlouhá tradice Od bratrů Zátkových k Europastě ◼ Společnost Europasta je pokračovatelem českého a částečně i slovenského průmyslu výroby těstovin. Firma navazuje na tradiční značku Bratři Zátkové z Boršova nad Vltavou.

◼ Kořeny továrny bratrů Zátkových sahají až do roku 1884, kdy bratři Vlastimil a Dobroslav Zátkové zahájili v Boršově nad Vltavou provoz první těstárny v Rakousku-Uhersku.

◼ Během druhé světové války Němci zkonfiskovali veškerý majetek rodiny Zátkových. Potravinářská výroba byla pozastavena a nahrazena vojenskou.

◼ K rodině Zátkových se továrna (bývalý státní podnik) dostala zpět až v roce 1991, natrvalo ji rodina odkoupila o tři roky později. ◼ V roce 2000 prodali potomci rodiny své akcie spolu s managementem novému majiteli – společnosti Europasta B.V. Firma následně pokračovala v akvizicích a vytváření velkého česko-slovenského těstárenského holdingu.

◼ Europasta později výrobu přesunula do Litovle. Továrna v jižních Čechách dnes slouží už jen jako mlýn. 30 milionů Kč dosáhl provozní zisk společnosti Europasta za rok 2017.

Poslední dva roky se společnosti už daří lépe − za rok 2017 utrží lehce přes miliardu korun, provozní zisk dosáhne 30 milionů korun. "Neustále se nám daří snižovat zadluženost u bank," doplňuje Hrdina. Firma má dobře nakročeno i do dalších let. Přestože se v Česku stále nejvíce prodává značka Zátkovy těstoviny, rostou podniku i objemy u výrobků Adriana. "Před pěti lety jsme měli pětiprocentní podíl na trhu, nyní máme už deset, a doháníme tak jedničku Panzani," usmívá se Pavel Hrdina.

Na sklonku minulého roku se firmě také podařilo dostat pod privátní značkou do Rakouska. "Považuji to za průlom, protože tato země má jeden z nejvíce uzavřených trhů pro potravináře na světě a pořád panuje obava z potravin vyrobených ve střední a východní Evropě," vysvětluje Pavel Hrdina. Až polovina produkce Europasty míří do zahraničí − hlavně do Polska, Maďarska, Pobaltí či Ruska.

"Na Západě se potýkáme s tím, že nemáme italský původ. Například v Německu řetězce vyžadují pouze těstoviny z Itálie. Nemůžeme se tam tedy účastnit ani výběrových řízení," objasňuje Hrdina.

Privátní značky pro obchodní řetězce tvoří až 70 procent výroby. "Samozřejmě že je veselejší vyrábět vlastní značky, ale výroba těstovin je objemový byznys, nepokryli bychom náklady," tvrdí Hrdina. V těstovinové branži je prý pouze jedna firma, která si může dovolit nedělat privátní značky − společnost Barilla.

Ve firmě Europasta drží Hrdina jednu třetinu, zbytek mají dvě zahraniční těstárny − Productos Alimenticios Gallo ze Španělska a Cerealis Produtos Alimentares z Portugalska. Také ony mají podobnou strategii jako Europasta a vyrábějí privátní značky.

Litovelská továrna vychrlí ročně přibližně 50 tisíc tun těstovin. Kapacitu však má ještě o třetinu větší. Šéf Europasty chce v příštích letech nadále investovat do další automatizace. A to i přes fakt, že trh s těstovinami se v Česku pohybuje okolo jedné miliardy korun a firma bude muset další produkci udat v zahraničí.

Výrobce Zátkových těstovin funguje už více než 130 let. V roce 2003 jihočeskou firmu Bratři Zátkové spolkl holding Europasta. Ten výrobu klasických fleků nebo špaget v červenooranžovém obalu přesunul z jižních Čech na Hanou. V Boršově u Českých Budějovic dnes už Europasta mele pouze mouku.

Na tuzemském trhu se největší česká těstárna přetahuje o zákazníky například s firmou Druid, která prodává Babiččiny nudle. Velkými konkurenty hanácké Europasty jsou také italské značky Barilla a Riscossa nebo francouzské Panzani.

