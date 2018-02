Ministerstvo dopravy nezastaví soutěž na nového provozovatele mýtného systému v hodnotě 29 miliard korun.

Proti té se v posledních týdnech postavili dopravci a podnikatelé, kteří kritizují nejasné zadávací podmínky tendru, nedostatečné projednání s veřejností a nelíbí se jim také plánované rozšíření mýta na silnice první třídy.

Ministr dopravy Dan Ťok (ANO) však ve čtvrtek kontrolnímu výboru sněmovny sdělil, že je třeba v současném procesu pokračovat, aby bylo možné po roce 2019 mýto nadále vybírat.

"Vynaložíme veškeré úsilí na to, aby zadávací řízení bylo dokončeno řádně a včas a zajistilo kontinuitu výkonového zpoplatnění vybraných pozemních komunikací," řekl Ťok.

Proti probíhající soutěži na mýtný systém se v polovině ledna postavila Hospodářská komora ČR, Svaz průmyslu a dopravy a v neposlední řadě také sdružení dopravců Česmad Bohemia. Jedním z hlavních bodů kritiky se stalo plánované rozšíření zpoplatnění silnic I. třídy zhruba o 900 kilometrů.

"Rozšíření mýta o 900 kilometrů může vést k zesílení kamionové dopravy v centrech měst a obcí," říká předseda dopravní sekce Hospodářské komory Emanuel Šíp.

Komoře mimo jiné vadí, že budoucnost mýtného systému nebyla projednána s podnikateli a veřejností. Po veřejném projednání volají také dopravci. Na to je však již podle Ťoka pozdě. Podle něj by v případě přerušení soutěže ministerstvo nemuselo stihnout vybrat včas nového provozovatele. V případě, že by neměl od ledna 2020 mýto kdo vybírat, hrozilo by, že by kamiony jezdily v Česku zadarmo. Stát by tím mohl tratit miliardy. Jen za loňský rok na mýtném vybral 10,4 miliardy korun.

Předseda sněmovního výboru Roman Kubíček (ANO) ve čtvrtek vyjádřil obavy nad tím, zda ministerstvo nového provozovatele stíhá vysoutěžit včas i za stávajících podmínek.

Původně měli zájemci nabídky úřadu zaslat do 11. ledna, termín se však posunul na 8. března.

Podle Ťoka dvouměsíční posun termínu nehraje ve výběru dodavatele zásadní roli. Někteří kritici však připomínají, že pokud chce stát rozšířit placené úseky o stovky kilometrů, musí dostat nový provozovatel dostatek času na vybudování mýtných bran.

Tendr v některých ohledech kritizují samotné firmy, které se do něj hlásí. Patří mezi ně současný provozovatel Kapsch, slovenský výběrčí SkyToll, maďarský National Toll Payment Services a německá firma T-Systems. Společnostem vadí například to, že ministerstvo v rámci řízení nevybralo, jaký systém mýta preferuje − zda stávající mikrovlnný, či satelitní, který nevyžaduje mýtné brány.

Soutěží na mýto se zabývá antimonopolní úřad. V říjnu zahájil s ministerstvem dvě správní řízení, jedno z vlastního podnětu, druhé na návrh společnosti Kapsch, která si stěžuje na zadávací podmínky.

