Před několika lety jsem byl na obědě s jedním velmi bohatým Čechem. Miliardářem, aspoň podle časopisu Forbes. Když jsme dojedli, nabídl, že mě sveze do kanceláře.

Nastoupili jsme do jeho vozu s řidičem. "Jaké máte dneska ještě plány?" zeptal se miliardář.

Odpověděl jsem, že budu celé odpoledne pracovat, a pokud všechno stihnu, což vůbec není jisté, večer půjdu s kamarády do hospody.

Zdálo se mi, že jsem v jeho tváři zahlédl cosi jako závist. Ale hned jsem si řekl, že se mi to jen zdá.

"To máte fajn," řekl.

"A co budete dělat vy?" zeptal jsem se.

"Letím na jih Francie. Do Cannes," řekl.

Teď jsem se závistivě zatvářil já. "A v kolik vám to letí?"

Podíval se na mě. "Až zavolám pilotovi," odvětil.

Ale ani tentokrát nevypadal, že by ho to těšilo.

Vlastně to byl legrační paradox. Já mu záviděl, že poletí soukromým letadlem do Cannes, a on mi nejspíš záviděl, že večer půjdu do hospody na pivo. Všechno je relativní, jak by poznamenal klasik.

Všeho vždy chceme víc

Před pár lety jedna americká novinářka vzbudila diskusi tvrzením, že nikdy nepotkala člověka, jehož majetek by přesahoval 20 milionů dolarů a přitom by byl šťastný.

To je troufalé. Lidí s majetkem v řádu desítek milionů dolarů jsou na světě statisíce, jen v Česku určitě stovky. Mnozí se nepochybně cítí šťastní.

Ale argumentu rozumíme: tak jako neplatí tvrzení z pohádek, že peníze neznamenají štěstí − znamenají, víme naopak! −, platí i to, že peníze zároveň znamenají starosti a odpovědnost.

A od určitého množství mohou ony starosti či pocit odpovědnosti převážit pocit štěstí. Jinak řečeno: majetek a peníze začnou být na obtíž. Ne proto, že byste se o ně museli starat. I na to si můžete najmout lidi.

Ale když máte tolik, že lze uspokojit všechny potřeby i touhy, začne se pocit uspokojení ze života paradoxně vytrácet.

Patří k lidské povaze, že vždy chceme všeho víc. I když máme dost. Proto i nejbohatší lidé chtějí dál bohatnout. Ale je to spíš zautomatizované lidské chování než reálná touha.

Bohatnutí je hezky měřitelná disciplína, ve které se dobře soutěží. Na rozdíl od jiných činností, do nichž se někdy ultrabohatí lidé v rámci hledání onoho chybějícího uspokojení pouštějí. A často s rozporuplnými výsledky, jak ukazuje třeba angažmá miliardářů v politice.

Ale netýká se to jen miliardářů. Vztah peněz a pocitu štěstí zhruba před deseti lety zkoumali slavný ekonom Daniel Kahneman a jeho kolega z Princetonské univerzity Angus Deaton. Průzkumem mezi zhruba tisícovkou Američanů zjistili, že v podstatě existují dva druhy štěstí. Jeden, kdy svůj život hodnotíme z odstupu a porovnáváme ho s životy jiných. Dalo by se tedy mluvit o uspokojení. Na to má majetek vliv, a čím víc ho nahromadíme, tím lépe. "Musím říct, že jako ekonoma mě tento fakt těší," komentoval to tehdy Deaton v deníku Wall Street Journal.

Ale pak je ještě štěstí coby každodenní, stále se měnící okamžitý pocit. Dalo by se mluvit o náladě, tedy o tom, jak nám v daný moment je a jak si připadáme. Také zde peníze hrají roli, zejména je-li jich málo. Člověk obracející každou korunu se nepochybně cítí hůř než ten, který při běžných výdajích na peníze myslet nemusí.

Ovšem pozor, existuje určitý strop. A jak zjistili Deaton s Kahnemanem, od jistého příjmu už se naše každodenní spokojenost nemění. U Američanů prý od platu ve výši 75 tisíc dolarů ročně výš, což je něco přes šest tisíc dolarů měsíčně.

Strop o dva roky později trochu zvýšila další studie, tentokrát provedená firmou Skandia International. Celosvětově ho stanovila přibližně na 151 tisíc dolarů, ovšem s tím, že v různých zemích se liší. Němcům ke štěstí stačí "pouhých" 85 tisíc dolarů, ale Dubajci potřebují aspoň 276 tisíc dolarů ročně.

Tatáž studie se dále ptala, jaký majetek lidé potřebují, aby se cítili "bohatí". Opět: globálně jde o sumu okolo 1,8 milionu dolarů. V Dubaji více, dva a půl milionu dolarů, a v Singapuru dokonce necelé tři miliony dolarů. Relativně skromní jsou Američané, ti nejčastěji odpovídají, že pro ně bohatství začíná pomyslným milionem na účtě. Ale možná jen proto, že je to tak hezky zaokrouhlené číslo.

Co stojí za pocitem bohatství

Jak je to v Česku? Průzkum udělala agentura GfK Czech pro společnost Sazka, ta výsledky zveřejnila loni počátkem prosince. Bohatí si podle ní mohou připadat lidé s příjmem 50 tisíc korun čistého měsíčně či více, a překvapivě je to stejně jako v roce 2009 − byť platy se od té doby nepochybně zvýšily.

Hodnota majetku bohatého člověka by podle stejného průzkumu měla být kolem 10 milionů korun, i to je tedy méně než světový průměr. Ale ne o moc. A když vezmeme v úvahu dnešní ceny nemovitostí, laťka je nastavena poměrně nízko.

Otázku "Za kolik si koupit štěstí?" jsem takto sugestivně položil i čtenářům na Facebooku a ti se nejčastěji shodli na hranici 100 tisíc korun měsíčně. Někteří o fous níž, jiní výš, ale skoro ve všech případech se suma pohybovala mezi 100 až 200 tisíci. A ještě jedna odpověď se často opakovala, byť nebyla přesně kvantifikovaná. "V Česku je to jednoduché. Abyste byli šťastní, musíte mít víc než soused," zněla jedna odpověď.

Evokuje to českou závistivost a furiantství, snahu trumfnout lidi kolem sebe. A jde o chytrý postřeh, s jedinou výhradou. Zdaleka to neplatí jen v Česku. Jde o velmi obecnou lidskou vlastnost. Náš pocit "bohatství" nebo "chudoby" nemá nic společného s jakýmkoli absolutním číslem. Odvíjí se jen a jen od toho, jestli jsme bohatší či chudší než lidé kolem nás.

Jinými slovy: můžete patřit k jednomu procentu nejbohatších lidí v Americe a stejně se neubráníte pocitu, že jste vlastně chudí. Časopis New Yorker před dvěma týdny v článku o nerovnosti popsal zážitky socioložky Rachel Shermanové, autorky knihy o úzkostech a nejistotách života v blahobytu.

"V tom jednom procentu nejbohatších jsme hodně, hodně dole," líčí svou situaci žena, kterou Shermanová navštívila ve velkém bytě na Manhattanu. Má výhled na řeku Hudson a manžel vydělává dva miliony dolarů ročně. Přesto svou rodinu sama řadí mezi "střední třídu" a smutně zmiňuje některé známé, kteří na dovolenou létají soukromým letadlem. "To je blahobyt!" říká.

Je spousta Američanů − a nepochybně i Čechů −, kteří si připadají chudí nebo v podstatě na mizině, a přitom bydlí v bytě s televizí, mikrovlnkou či počítačem připojeným k internetu. Tedy v podmínkách, které v jiných částech světa mohou evokovat spokojený život a luxus.

Nemakačenkové, které baví práce

Částečně je to i odpověď na to, proč podle mezinárodních výzkumů nejspokojenější lidé žijí v zemích, kde jsou nejmenší rozdíly mezi nejbohatšími a nejchudšími − případně kde je taková kultura, že nejbohatší nedávají svůj majetek až tak moc na odiv.

Máme to zakódované v povaze i genech. Jak napsal časopis New Yorker, potvrzují to experimenty i s malými dětmi − které v rámci jednoho pokusu psychologové "rozeštvali" tím, že jim za stejnou práci dávali různou odměnu − či s opicemi. I tam vědci odměňovali malpy hnědé, malé opičky z Jižní Ameriky, a to buď okurkami, nebo grepy.

Než si malpy všimly, že některé z nich dostávají sladší a chutnější grepy, byly s okurkou spokojené. Ale nespravedlnost je natolik rozčílila, že zcela přestaly spolupracovat. U lidí tento typ chování považujeme za nežádoucí a odpudivý. Spojujeme ho se závistí, nepřejícností a dalšími špatnými vlastnostmi. Rádi říkáme: "Když je kolega nebo soused úspěšnější, musí nás to motivovat a burcovat k většímu výkonu."

Tak to zní správně a je to v podstatě racionální chování. Když někdo zbohatne, stejná šance se přece otvírá i pro nás.

Jenže zároveň víme, že lidé nejednají a nepřemýšlejí racionálně. Zvlášť teď po volbách jsme často slyšeli otázku, proč je tolik lidí, kteří si připadají nespokojení a zklamaní. Copak nedokážou vnímat, jak moc se máme líp než v minulosti? Že patříme k nejbohatším zemím světa a k lepšímu průměru v celkově bohaté Evropě?

Není to nevděk ani zpovykanost. Jedná se o autentický prožitek. A nijak tomu nepomůžeme, když o tom tyto lidi budeme přesvědčovat a třeba i argumentovat čísly. Protože "my" jsme ti, kdo žijí pohodlněji a blahobytněji ve velkých městech.

A děláme "nemakačenkovskou" práci, u které se nejen sedí, ale která nás − prokristapána! − dokonce ještě baví.

A je to často tento pocit neférovosti a vzteku, který lidi vede k tomu volit podobně smýšlející politiky. Ne protože by věřili, že tito politici jim zlepší život a něco konkrétního pro ně udělají. To si skoro jistě nemyslí, protože − navzdory našemu častému přesvědčení − tito voliči nejsou hloupí. Volí je proto, že vědí, jak moc "my" − v jejich očích nespravedlivě privilegovaní − tyto politiky nechceme.

Časopis New Yorker ve zmíněném článku napsal, že to, jak člověk vnímá svůj společenský status, je lepší prediktor jeho chování než faktická demografická data, tedy například vzdělání nebo finanční příjem. "Lidé, kteří si připadají znevýhodnění, se zároveň považují za méně schopné, jsou náchylní věřit konspiračním teoriím a mají častěji zdravotní problémy," konstatoval časopis.

Nevyhne se vám to ani v soukromém letadlu. I když v něm je to opravdu velmi, velmi výjimečné.

