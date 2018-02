Politiku zná jako své boty. A málokdo zná své boty tak dobře jako milovník výrazné obuvi a nejoblíbenější český lobbista Tonda Blaník. Muž, jehož největší zbraní je telefon. Muž, jehož telefonáty se špičkami české politiky pravidelně sleduje kolem půl milionu lidí. Muž, který se nedávno rozhodl kandidovat na prezidenta.

Čtyřicátník Antonín Blaník má pro to dokonalé předpoklady. Stylem oblékání dává jasně vzpomenout na 90. léta minulého století, kdy se rodila tuzemská politika. Je rázný, umí patřičně sprostě zařvat. A přestože jeho hybnou silou jsou peníze a moc, za životní vzor označuje Václava Havla.

Tonda má ještě jednu výhodu. Je fiktivní.

Stejně jako Josef Švejk či Jára Cimrman, tedy literární a jevištní hrdinové, které by Češi dle nejrůznějších anket možná zvolili do svého čela s větší chutí než leckteré politiky.

Hrdina seriálové politické satiry Kancelář Blaník se v novém filmu zvaném Prezident Blaník, který od čtvrtka promítají kina, nerozhodl překročit jen hranice obrazovky.

Tvůrci zvažovali ještě radikálnější krok: že by se představitel Tondy, herec Marek Daniel, nechal oficiálně přejmenovat na Blaníka a doopravdy sehnal 50 tisíc podpisů potřebných ke kandidatuře na Hrad.

"Byl by to cimrmanovský vtip dotažený do nejzazšího konce," poznamenává Daniel. Nicméně hned dodává, že ten vtip by nejspíš odneslo jeho zdraví, neboť je stejný nervák jako jeho hrdina. "Když se rozčílím, jsem rozčílený, podobně jak Tonda," říká herec a vyjadřuje též obavu, že coby možná vůbec první fiktivní kandidát v politických dějinách by to dotáhl přinejmenším do televizních debat.

Když internetová televize Stream roku 2014 začala vysílat první řadu Kanceláře Blaník, odezva byla obrovská. Seriál rychle nasytil touhu po původní i patřičně ostré politické satiře a dokázal, že k údernému šťouchnutí do zdejších poměrů není třeba nic víc než jedna kancelář, tři herci, pár novinových titulků a telefon, na jehož druhém konci může být úplně kdokoliv.

"Andrej mi na to řekl jednoznačně ano, Vaška jsem nezval, ale Miloš přijde," komentuje Tonda v prvním dílu první řady, kdo dorazí na jeho narozeniny.

Jedinou větou během telefonátu s tehdejším premiérem Bohuslavem Sobotkou zázračný lobbista jasně naznačí, v jaké společnosti se pohybuje.

Hned se také ukáže, že být lobbistou je pěkně nevděčná činnost. Když je potřeba, Tonda vše zařídí, ale pak lítostivě popíjí v prázdné kanceláři jen s asistenty Žížalou a Lenkou, hraje na kytaru a říká si: "S kým já se to vlastně stýkám?"

Během pěti řad tvůrčí tým seriálu v čele s režisérem Markem Najbrtem − na čas ho vystřídal Bohdan Sláma − a scenáristy Robertem Geislerem, Tomášem Hodanem a Benjaminem Tučkem příliš neodhaloval osobní život hrdiny.

Tonda Blaník je sice prchlivý "despota" uprostřed své podezřele malé a neluxusní kanceláře, jediným telefonátem umí zařídit pěkná "zvěrstva". Přesto v jádru svůj temný byznys nedělá zcela z přesvědčení.

"Pro tohle jsme klíčema necinkali," říká v jednu chvíli podroušeným hlasem a zpívá Kryla.

V podobné poloze Blaník zůstal také v následujících řadách. Typický český hrdina. Stýká se s nejmocnějšími, je schopen prodat třeba celý karlovarský filmový festival, případně zařídit, aby Martin Stropnický získal divadelní Cenu Thálie za roli ministra obrany. Jenže vždy když Tondovi, pro něhož takřka nic není nemožné, zavolá máma, z protřelého lobbisty se stává malý klouček.

Dlouhodobou popularitu seriálu neudržovala jen schopnost tvůrců rychle reagovat na aktuální politické kauzy, ale také povaha protagonisty − "mamánka", jehož není těžké politovat, jakkoliv se mu divák zároveň směje.

Ve čtvrté a páté řadě seriálu se satirický potenciál trochu obrousil a tvůrci více situací rozehrávali kolem osobních vztahů mezi Tondou a jeho podřízenými. Nikdy však nezmizel cit pro trefný a vtipný monolog. Třeba když Tonda ve čtvrté řadě vysvětloval, co je takový lobbista zač.

"Dobrej lobbista musí znát ty správný lidi, ale musí je umět ve správnou chvíli zapřít," poučoval. "Dobrej lobbista nemá čuch, dobrej lobbista má radar. Vycejtí dotace přes čtyři nadace."

Přesto byla druhá přímá prezidentská volba vítanou příležitostí, jak ze zákulisí vyrazit do terénu. Filmový Tonda přestal jen telefonovat a začal sbírat podpisy v ulicích. Marek Daniel přiznává, že natáčení skutečných situací dokumentárně − "takzvaně na punk" − mu dávno není vlastní, byť před 15 či 20 lety podobné věci klidně prováděl.

"Už v seriálu byly nepříjemné situace, stát před čínským velvyslanectvím, stát před ruským velvyslanectvím, předstírat, že tam člověk něco nese nebo odtud něco odnáší. Tady toho bylo víc pohromadě," popisuje natáčení filmu. "Já se vždy obrním takovou mlhou, ve které funguju jako Tonda, a jsem rád, že je to za mnou. Pak mám z výsledků radost, ale vlastní průběh mě moc nerajcuje."

Ve filmu se Tonda s asistenty Žížalou a Lenkou infiltruje do skutečných debat prezidentských kandidátů, společně například přimějí Jiřího Drahoše vyjádřit se k tomu, zda je kanec.

A na předsedu pirátů Ivana Bartoše praskne jedna skandální věc. O osobním životě Tondy Blaníka se ovšem divák opět mnoho nedozví.

"Tlačil jsem na to," prozrazuje Daniel, že chtěl soukromí svého hrdiny víc odhalit. "Měl jsem představu, jak Tonda sedí v hospodě a vylívá si srdce nejen z politických, ale také osobních věcí barmanovi. Nebo jak tráví Vánoce s mámou, připravuje stromeček." Nakonec z té představy ustoupili, nebyl by na ni prostor ani čas.

Během výsledných 85 minut se Tonda nakonec neutká s prezidentskými kandidáty. Zato svede souboj o osud celé České republiky, střetne se s Číňany i s duchem Václava Havla.

A jaký že by byl prezident? "Otázkou je, do jaké míry by mu Havel dál strašil v hlavě," poznamenává Daniel. "Do jaké míry by se dál snažil být státotvornější, než jak se to z mého pohledu děje dnes. Ale šlo by mu o prachy a jelo by to dál."

Zda "pojede dál" i Kancelář Blaník, není jisté. Tvůrci si po náročném natáčení letos se seriálem chtěli dát pauzu. Ve středu ale na tiskové konferenci poznamenali, že vzhledem k výsledkům prezidentských voleb zvažují, zda názor nepřehodnotit. Možná tedy Tonda Blaník bude zase brzy postávat před nějakým velvyslanectvím.

Film Prezident Blaník v hlavní roli s Markem Danielem kina promítají od čtvrtka. Foto: ČTK