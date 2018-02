Vláda opřená o hlasy poslanců SPD by ohrozila zahraniční investice v Česku, říká předseda Senátu Milan Štěch. Během svých cest do zahraničí zaznamenal rozpaky evropských politiků, kteří považují Tomia Okamuru, šéfa tohoto krajně pravicového hnutí, za riziko. "Okamura je ten, který se nejhlasitěji hlásí k Marine ­Le Penové nebo Geertu Wildersovi. Tito politici ve světě vzbuzují obavu, mnoho demokraticky smýšlejících lidí se jich bojí," vysvětluje problém Štěch.

HN: Kdy se pokazily vaše dříve dobré vztahy s Milošem Zemanem?

Začali jsme se názorově rozcházet, když jsem od něj slyšel podle mě nepodložené ataky na předsedu sociální demokracie. Přišlo mi to spíše jako vyřizování osobních účtů. Miloš Zeman považoval za chybu, že Bohuslav Sobotka uvedl do funkce hlavního poradce Vladimíra Špidlu.

A pak přišly akce jako Konvička na Albertově a další věci. Nemohu akceptovat, že člověk, který se hlásí k levici, podporuje v Rakousku Norberta Hofera, v USA Donalda Trumpa. Typicky sociální témata dlouhá léta vůbec nezmiňoval. Až v posledních měsících v kampani.

HN: Hrozí zemanizace ČSSD? Bude skupina, která podporuje prezidenta, na sjezdu strany silnější?

Přeji si, aby se sociální demokracie a její předáci drželi středolevicových hodnot, programu a řídili se vlastním rozumem i podle potřeb společnosti. Zeman není žádným orientačním bodem ČSSD. Pokud třeba straně doporučí náměty pro lepší práci, bylo by to v pořádku. Pokud ale do toho promítá některé svoje personálně­-mocenské zájmy, je to docela problém. Osobně si myslím, že to nebude zemanizace sociální demokracie, ale že to bude možná nějaká berlička pro lidi, kteří se k němu hlásí, aby získali většinu v ČSSD.

Milan Štěch (64) ◼ Rodák z jihočeské metropole spojil velkou část svého života s odbory. Před listopadem 1989 jako člen KSČM předsedal odborářům v českobudějovické Škodě. ◼ Po revoluci přestoupil do Odborového svazu Kovo, od roku 2002 až do roku 2010 byl předsedou Českomoravské konfederace odborových svazů. Je nejdéle nepřetržitě sloužícím senátorem. ◼ V horní komoře je už od jejího vzniku v roce 1996, od roku 2010 pak stojí v jejím čele. V rámci ČSSD patřil k nejvýraznějším zastáncům bývalého předsedy a premiéra Bohuslava Sobotky.

HN: Prezident přijede na sjezd ČSSD na pozvání Milana Chovance. Může to být ta berlička, o které mluvíte?

V politice nyní vítězí účelový pragmatismus. To je chyba. Milan Chovanec toto ovládá a já se v něm do určité míry nevyznám. Nechápu, jak dokázal stát tak blízko Bohuslava Sobotky a na druhou stranu být zadobře s Milošem Zemanem, který často hodnotí lidi podle vztahu s bývalým premiérem. Sociální demokracii nerozděluje program. Každého, kdo přesvědčí delegáty, předloží smysluplný program a zvedne preference alespoň k 12 až 15 procentům, lze akceptovat.

HN: Jak se díváte na vstřícnost prezidenta vůči šéfovi SPD Tomiu Okamurovi?

Nechce se mi tomu věřit. Znám Miloše Zemana z let, kdy mluvil s tehdejším šéfem republikánů Miroslavem Sládkem, těmi lidmi do určité míry pohrdal. Okamura není Sládek, ale některé podobné přístupy tam jsou. Já doufám, že tak daleko to nedospěje, ale mám z toho obavu.

HN: Z čeho konkrétně?

Může nám to dělat problémy u partnerů na Západě. SPD nejsou svobodní v Rakousku. Ti prošli velkým vývojem. Tomio Okamura je ten, který se nejhlasitěji hlásí k Marine LePenové nebo Geertu Wildersovi. Tito politici ve světě vzbuzují obavu, mnoho demokraticky smýšlejících lidí se jich bojí.

HN: Proč to podle vás Miloš Zeman dělá?

Nerozumím tomu. Ještě bych si uměl vysvětlit to krátkodobé, pragmatické spojenectví před volbami s Andrejem Babišem. Byť osobně tyto přístupy nemám rád a považuji je za nebezpečné. Dva silní vůdci na sebe dříve nebo později narazí.

Na Špidlu nezapomněl ◼ Předseda Senátu Milan Štěch v posledních dnech zjevně hodně přemýšlel o vztahu ČSSD a prezidenta Miloše Zemana. Uvědomuje si vliv bývalého šéfa strany i vlády na sociální demokracii. Od počátku totiž viděl, jak moc se vyostřily spory Zemana a expremiéra Vladimíra Špidly. Hlava státu nezapomíná a důsledky letitého nepřátelství byly patrné ještě vloni. ◼ Štěch jako jeden z nemnoha členů ČSSD poznal obě tváře prezidenta. Ta vlídná byla přátelská. Když Zeman odešel z Úřadu vlády na Vysočinu, lákal bývalého odboráře na návštěvu. Jenže Štěch pozvání nepřijímal, nejezdil za ním. "Pokud jsem dobře informován, organizoval to Miroslav Šlouf," poznamenal šéf Senátu, když líčil Zemanovy tehdejší schůzky na chalupě. ◼ A ještě jeden postřeh dodává. "Podle mě tam měl občas zajet Vladimír Špidla a nenechat Miloše Zemana jen s informacemi od lidí, kteří neměli Špidlu rádi," vzpomíná Štěch na moment, který donedávna ovlivňoval politické dění v Česku. Jedním z důvodů, proč prezident kritizoval dřívějšího premiéra Bohuslava Sobotku, totiž bylo angažmá Špidly jako poradce.

HN: Do vlády s Babišem se zatím žádné demokratické straně nechce. Je možné, že jeho kabinet bude svou důvěru opírat o hlasy KSČM nebo SPD.

Stíhaný předseda vlády, ještě když bude muset vysvětlovat stanoviska prezidenta a jeho vztahy s Okamurou, to bude mít na Západě hodně těžké. Protože se to časem může projevit i v přístupu k nejvyspělejším investicím.

HN: V čem?

Investice jsou vázány na bezpečnostní podmínky a nejvyspělejší investoři nepůjdou do zemí, kde by hrozilo riziko, že jejich investicím a novým technologiím hrozí zneužití.

HN: Narazil už jste v zahraničí na signály o omezování investic?

Loni na jaře jsem dělal misi do Bruselu, jednal jsem se zástupci Evropské komise, zástupkyní generálního tajemníka Severoatlantické aliance.

A ty obavy tam samozřejmě jsou. Vyčtete je z formy dotazů. Nestalo se, že by někdo o riziku vyloženě mluvil. Z našich setkání s kolegy v čele národních parlamentů ale o existenci těchto otazníků vím. Jsou to takové opatrné dotazy.

HN: Jaké například?

Třeba vám řeknou, že některé z nás, českých politiků, berou a některé nepovažují za spolehlivé partnery. Já jsem pro podporu našich investorů i mimo regiony, kde jsme trvale usídleni. V posledních čtyřech letech se v tomto ohledu dělala dobrá politika. Na druhou stranu ale nesmíme naše stále hlavní partnery vůči nám přivést k pocitu nejistoty.

HN: Jak reálné riziko vidíte v tom, že Miloš Zeman kontinuálně udržuje kontakty hlavně s východními mocnostmi, navíc na úkor EU, jejíž důležitost stále více zpochybňuje?

Prezident je v zahraničí vnímán často více, než je jeho skutečné ústavní postavení. Rozhodující je vláda a bystří partneři si toho musí být vědomi. Ale bohužel ne všichni se věnují české politice. A signály, které vysílá prezident, jsou také důležité.

HN: Právě proto.

Nebojím se, že by nás Zeman přivedl zpátky do nějaké RVHP. Není zodpovědné tím strašit lidi. Máme bezpečnostní závazky a jejich vypovězení si nikdo vůbec nepřipouští. I ti, kteří často nadávají na Evropskou unii a NATO, když jim dáte otázku, jestli se chtějí vrátit před rok 1989, tak řeknou "nechci". Ale je to nebezpečné zahrávání si, švejkování.

HN: Prezident ale opakovaně řekl, že by podpořil vypsání referenda o vystoupení Česka z EU.

To byla předvolební hra, jak získat hlasy SPD a podobných subjektů. On sám jasně podpořil setrvání v unii. V tomto si věří. Ale já bych byl velmi opatrný. Známe jednoho pána za kanálem La Manche, který si hrál se sirkami, až z toho začal hořet dům. A on byl první, který z něho utekl (bývalý britský premiér David Cameron, pozn. red.). To by pro nás mělo být velkým poučením.

HN: Jak takovému zahrávání předejít?

Podporuji třeba to, co teď prohlásil ministr zahraničí Martin Stropnický. Aby se objektivně a seriózně mluvilo o tom, co nám EU přináší a čím nás naopak zatěžuje. Bylo by dobré také víc mluvit s běžnými Brity. Protože už teď se ukazuje, že brexit je bude bolet. Nemůžeme si myslet, že česká liberální ekonomika by najednou mohla z EU vystoupit bez vážných dopadů.

Až by začala stoupat nezaměstnanost, oslabovat koruna a až by se k nám přestaly dovážet některé zahraniční produkty, veřejné mínění by se rychle obrátilo.

HN: To si ale spousta lidí neuvědomuje. A ti, kteří na to upozorňují, jsou pak často terčem útoků.

Ano, ale politik nemůže říkat jen to, co chtějí někteří lidé slyšet. Úmyslně vystavovat zemi riziku je hrubá nezodpovědnost.

HN: Z toho, co říkáte, vychází Miloš Zeman jako hazardér číslo jedna.

Doufám, že to byla jen nějaká předvolební taktika, kterou bych mu i odpustil. Ale nemělo by se v tom pokračovat, protože nás to fakticky může přivést do problémů. Nepoklonkujme nikomu, chovejme se sebevědomě, ale nevystavujme se riziku, které ne­umíme zvládnout.

HN: Proč Donald Trump nepozval Miloše Zemana do Spojených států?

Budu spekulovat, ať to lidé berou s rezervou. Trump má kvůli své předvolební kampani velké trápení. Je tam podezření ze zapojení ruských zdrojů. A kdyby si v této době pozval Zemana, který je vnímán hodně prorusky, jen by přilil olej do ohně. Nemá to tedy zapotřebí. Ani slovní podpora, kterou mu před volbami prezident vyjádřil, pro Trumpa žádný význam neměla. Šlo spíše o slovní divadýlko.

HN: Měla by jít sociální demokracie do koalice s hnutím ANO? A za jakých podmínek?

S hnutím ANO spíše ne, s Babišem v čele vlády v žádném případě. Sociální demokracie by měla mít podmínky, které prezentoval Milan Chovanec. Že by tam neměl být Andrej Babiš, je zásadní.

V každém případě by měla být ozřejmena kauza lithium a očekával bych, že jestli to myslí hnutí ANO s koalicí s námi vážně, tak se za to omluví.

HN: Co podpora menšinové koaliční vlády ANO a ČSSD ze strany KSČM nebo SPD?

Vláda, do které by sociální demokraté měli jít, by měla mít podporu sněmovny, což znamená, že by tam asi museli být také lidovci. Stará koalice měla dobré výsledky.

HN: Takže menšinová vláda ne.

Nejsem zastáncem menšinové vlády s účastí ČSSD. Akceptoval bych naši účast ve většinové vládě, pokud bychom se programově shodli, nebude tam Andrej Babiš a resorty, které by na vyšetřování Čapího hnízda mohly mít zásadní vliv, nebudou v rukou hnutí ANO, tak o tom můžeme uvažovat jako o záchraně nebo řešení patové situace. Pokud tam má být Babiš, ať vezmou za zemi zodpovědnost strany, které mají větší důvěru veřejnosti na základě posledních voleb.

HN: Byla na tom sociální demokracie někdy hůř?

Pokud jde o preference, tak na tom hůře nebyla. Důvodem je personální hašteření, že někteří lidé nerespektovali zvolené vedení. Mluvili o tom, že tam chybí demokracie, i když sami přestali chodit na orgány a jenom zezadu kritizovali. Sobotka není typ diktátora. Naopak byl v některých případech velmi mírný.

HN: Kromě hašteření vidíte ještě další příčiny?

Někteří lidé spoléhali na to, že dobré výsledky jsou tady navždycky. Někteří lidé zapomněli mluvit s voliči. Poslanec či senátor by měl být každé pondělí ve svém obvodě, jít za voliči, mít kontakty se zastupitelstvem nebo se starostou, prostě být mezi svými lidmi. Myslím si, že ta aktivita poklesla.

HN: Neuvažoval jste přece jen, že byste se ucházel o post ve vedení ČSSD?

Pomohl bych, kdybych věděl, že po konci sjezdu budou jeho výsledek všichni respektovat. To teď nevím. Každý stupeň chce využít svých pravomocí. Bylo tu období, kdy ČSSD měla vládu a většinu krajů − a vzniklo jakési duální vedení. To je dáno nevyzrálostí těch lidí. Oni si myslí, že si přes svou pozici získají celostátní mandát. Připravili si svoje sebezničení a neměli dostatečnou politickou vyzrálost, aby si to uvědomili. Kdyby třeba počkali, ale oni chvátali.

HN: Kdo z vašich kolegů je tak nepoučitelný? O kom si myslíte, že kdyby se dostal do vedení ČSSD, tak by to nebylo dobře?

Jen naznačím. Pokud ti lidé používali neférové přístupy vůči předchozímu nebo současnému vedení, musí počítat s tím, že je to bumerang, který se jim může vrátit. Ale bylo by nejlepší, kdyby byl do čela zvolen někdo, kdo tyto metody nepoužívá, snaží se rozdílné proudy smířit, má znalosti a politické zkušenosti.

HN: Teď mluvíte o Janu Hamáčkovi?

Je to člověk, který se snaží problémy řešit, a ne vytvářet. Do vedení patří. Nebudu vám říkat pozice, protože nechci vyčerpat možnost to ovlivnit, pokud zjistím, že je tam někdo, kdo má lepší schopnosti.