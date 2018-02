Editor, který přijde o paměť, je zralý na invalidní důchod, napadá mě, když si občas v redakci nemohu vzpomenout na "ten název". Naštěstí tu máme Google. Jen aby každý věděl, tak editor v novinách je člověk, který zbavuje texty chyb. Významových i formálních. Při té činnosti jeho mozkovnou denně protékají stovky nebo i tisíce slov, desetitisíce písmen. A každá litera musí mít své přesně určené místo, aby z toho mraveniště černých cancourků povstal jedinečný, barevný obraz pro čtenářovo pobavení i poučení.

Je to ale nálož, říkám si, když vidím to množství informací. Na sociálních sítích se samy − hermafroditně − pomnožují. A bombardují naše lebky. Vzniklými krátery pronikají hluboko do lidského magmatu. Je to pořádná fuška pro všechny zúčastněné. Pro producenty i konzumenty.

Tohle hodně vysoké napětí už proháníme prakticky vším, co má nějaký začátek a konec. Snad i nohou u postele, jež je, chudák stará, dřevěná, nevodivá a v informačním věku jen tak tak vzdoruje. Ale my tu páčku přesto stále rveme nahoru, ať se z ní třeba kouří, výš a výš, až ta ručička vedle na voltoměru nemůže dál a začne do okraje zoufale bubnovat: ta ta ta − tá tá tá − ta ta ta. Máme se divit, když to prostě rupne?

Došel jsem k názoru, že krátkodobý mentální blackout může být pro člověka v informační nouzi, tedy spíš v informačním přepychu, jedinou rychlou a účinnou obranou před prasknutím hlavy. Přichází jako vysvobození, nečekaná úleva. Tohle dočasné myšlenkoprázdno je podle mě velmi očistné, ba přímo hojivé. Skvělá kúra pro kůru. A jen co ty zpocené závity trochu vychladnou a provedou pár strečinkových cviků, při nichž tupě civíme do prázdna, zase si zobnou nějakého vědění.

To blahodárné "vokno" nemá přínos jen duševní. Nedávno jsem šel do obchodu něco vrátit (v duchu tohoto sloupku už vlastně ani nevím co), půl dne na to myslím, a když přijdu v té akvaristice (vidíte, už jsem si vzpomněl a ani to nebolelo) na řadu, zjistím, že jsem tu rybičku zapomněl doma. Tak jsem se pro ni vrátil. A ušel navíc 1200 metrů (to se dnes hodně sleduje a počítá) a udělal něco pro fyzickou kondici. A ještě jsem se při tom seznámil s nádhernou…

Předchozích pár řádek nevidíte, neboť jejich obsah se mi podařilo zapomenout a do redakční uzávěrky jsem si bohužel už nevzpomněl. Ale za odměnu vězte, že tenhle trochu děravý sloupek byl napsán bez použití Googlu.