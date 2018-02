Je to pozoruhodná situace. Setkáváme se ve třech časových rovinách, vy a já. Já ve své přítomnosti − a vaší minulosti − sedím na červeném gauči po přiměřeně náročném dni se sklenkou červeného a mám naději, že se mi podaří odfiltrovat zvuky poslední předvolební debaty, jejíž výsledky už znáte. Víte dokonce, kdo má usednout na Hradě, protože jste se šťastně dožili pátku 2. února. A pokud jste se ho nedožili, zabila jsem půl řádku, jelikož můj sloupek vůbec nečtete, vážené Schrödingerovy kočky. Těm živým mezi vámi připomínám, že víte, kdo má usednout na Hradě. Budoucnost je potvora − lidé řídí jako blbci, infarkty si nevybírají a pianina padají z vyšších pater, co střední třída objevila činžáky.

Televizní duel, na nějž se nemám v úmyslu dívat, protože v mé blízké budoucnosti jej různě chytří lidé začnou glosovat na sociálních médiích, což mi stačí, začíná za 30 minut. Technicky vzato se nejedná o mou současnost, ale budoucnost; pro vás tento detail není podstatný, protože minulost na specifické podmnožiny nedělíme, ale i tak si dovedete představit, kde zrovna jsem − i když už tady fakticky nejsem. Moderní čeština navíc pro gramatické rozlišení odstínů nedávných dějů mnoho nástrojů nemá, zakotvila u takzvaného préterita, ale na světě existují stovky jazyků, které gramatické časování nemají vůbec.

Četla jsem kdysi o jazyce − šlo o řeč jakéhosi pralesního národa − který nejenže nezná časování, ale nerozlišuje ani rody podstatných jmen. Víte, co to znamená? Těm šťastným lidem je buřt, jestli se mezi chatrčemi motá žena, muž nebo dítě (předpokládám, že zčásti proto, že dotyčné vidí), a navíc je jim jedno, kdy přesně se to děje. Jejich diáře mají slitování. Protože tomu kmeni iracionálně závidím jeho životní zkušenost, představuji si, jak by se s fyzikálně-filozofickým námětem, který jsem si vybrala, popasoval on. Jenže vzápětí vidím, jak se na mě takový muž/žena/dítě dívá a v obličeji má blahosklonný výraz, protože taková blbost může napadnout jenom mě. Jsme tedy tam, kde jsme začali. U nehybného cestování časem.

Mimochodem, všimli jste si, kam jsem vás právě zavlekla? Do amazonského pralesa, a dokonce jsem se neobtěžovala naznačit, v kterém století, roce či dni v týdnu. Můžu si to dovolit: já už tady nejsem a vy ještě pořád ne. Nezbývá než cestování časem doprovodit cestováním prostorem. Pusťte si desku geniálního jazzového pianisty Brada Mehldaua s názvem Places. Pokud máte šest dní od vyhlášení výsledku voleb pocit, že jsme se ocitli v Kremlu, Brad vás vezme do Paříže nebo Madridu. Já se zatím budu poflakovat v americkém městě West Hartford − a budu tam, kdykoliv si vzpomenete.