Stává se mi to opravdu často. Potkávám vchody, co nikam nevedou. Označení, jež mě spíš dezorientují, než orientují. A dveře pod zámkem působící podezřele, až tajemně ve skutečnosti nic tajemného neskrývají. Jako třeba restaurace Kompas, kde "zmizel" vchod. Hotel, kde marně hledáte recepci a netušíte, kam zaparkovat. Nebo objekt, jenž má ochrannou zónu, a vy netušíte proč. Všimli jste si toho někdy také, nebo se to děje fakt jenom mně?

Foto: Honza Mudra