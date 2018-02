Většina architektonicky zajímavých projektů začíná místem svého vzniku, které určuje následný děj. V případě nedávno dokončeného rekreačního domu Engel House přitom ono místo vskutku předurčovalo velmi slibný potenciál pro tvůrčí realizaci. Pozemek, kde měl tento dům teprve "vyrůst", se totiž nachází v jedné malebné vesnici nedaleko Karlových Varů, uprostřed romantické krajiny, přímo pod masivní skálou a zříceninou středověkého hradu, na jejímž úpatí se městečko nachází.

Majitel však neměl v plánu vybudovat zde novodobý zámek s balustrádami − jeho přáním bylo rodinné sídlo s moderním charakterem, které by nabízelo dostatečný komfort jak pro letní, tak pro zimní rekreaci. Za tímto účelem také vsadil na jistotu a k návrhu oslovil přední český ateliér CMC Architects, jenž má s podobnými projekty bohaté zkušenosti.

Moderní koncept

Od samého počátku bylo snahou architektů, aby dům dobře zapadl do svého okolí. Jeho návrh proto vycházel z tradičního tvarosloví vesnického stavení, pro které je specifická sedlová střecha a klasický dřevěný štít. Kostka s plochou střechou zkrátka nebyla namístě. Území navíc patří do chráněné krajinné oblasti a leží v poměrně vysoké nadmořské výšce přesahující 600 metrů, což zvyšovalo nároky na odolnost vůči trochu drsnějším klimatickým podmínkám. Základní koncepci a rozvržení dispozice domu zároveň ovlivnil i fakt, že pozemek o rozloze 2163 m² má ideální jižní orientaci s přístupem od severu a nabízí působivé výhledy do zvlněné krajiny, čehož se architekti snažili využít v maximální možné míře.

Engel House ◼ Architektura: Vít Máslo, David R. Chisholm, Jan Hřebíček, Daniel Šimpach, Gabriela Sekyrová / CMC architects, a. s., www.cmca.cz

◼ Zastavěná plocha: 346 m²

◼ Realizace: 2016–2017

Samotnému návrhu přirozeně předcházela důkladná analýza okolního prostředí, která stanovila kompozici a proporci stavby. Autoři se přiklonili ke křížové dispozici půdorysu objektu, a to tak, že vyšší, dvoupodlažní hmotu se sedlovou střechou opláštěnou šedým Rheinzink plechem s falcovou strukturou kolmo protíná jednopodlažní část ve tvaru kvádru − s hnědočervenou reznoucí cortenovou fasádou. Zvolený půdorysný princip zajistil obyvatelům pocit soukromí, neboť důmyslně odcloňuje nežádoucí pohledy z místní přístupové komunikace. Zároveň však toto řešení vytváří zčásti uzavřený prostor tvarovaný do písmene L, do kterého jsou orientovány hlavní obytné místnosti v přízemí, z nichž se rodině majitele nabízejí výhledy do krajiny.

Promyšlené detaily

Ačkoliv dům svým tvarem působí velmi současně, má v zásadě tradiční ráz − celá stavba je koncipována jako dřevostavba. Hlavním konstrukčním prvkem jsou tedy dřevěné velkoformátové panely a stěny, které jsou pohledově viditelné v interiéru a hrají důležitou roli ve výtvarné koncepci domu. Přírodní struktura tohoto materiálu je navíc "hřejivá" a příjemná na dotek.

V rámci rozvržení dispozice byla hlavní obytná místnost logicky situována do jižního křídla domu s výškou přes dvě patra, v horní části přechází do prostoru otevřené galerie. V tomto převýšeném sektoru jsou umístěna kapkovitá dekorativní svítidla Tim z českého křišťálu, která pro firmu Bomma vytvořilo studio Olgoj Chorchoj. Mimochodem, tato světla jsou zajímavá i tím, že jsou vyrobena klasickou technikou foukaného skla, přičemž se jedná o maximální možný tvar, který sklář zvládne na takzvané píšťale vůbec vyfouknout.

Součástí obývacího pokoje je také minimalisticky, avšak velkoryse navržená kuchyň, která navazuje na zastřešenou terasu s venkovní kuchyní a sezením, což přímo vybízí ke společenskému způsobu života. V prostoru mezi kuchyní a obytným prostorem k tomu dotváří ideální atmosféru krb, obložený černým surovým plechem a proskleným ohništěm. Vedle obytné části je v přízemí kromě několika obslužných místností umístěna i hlavní, takzvaná master ložnice s navazující pracovnou. V horním patře jsou pak tři pokoje pro hosty s koupelnami a technická místnost.

Nestárnoucí charakter

Jak již bylo zmíněno − hlavním materiálem použitým v interiéru je přírodní dřevo. Dřevěné konstrukční panely jsou přitom opatřeny bílou lazurou, což s tmavou dřevěnou podlahou a tmavým dýhovaným obložením stěn ve vstupní části domu vytváří krásný kontrast. Doplňkovým materiálem je černý surový plech, použitý na obložení krbu, nebo hnědošedý corian na kuchyňské desce. V koupelnách je zvolena velkoformátová keramika ve tmavohnědém a béžovém odstínu.

Materiály fasády dobře zapadají do kontextu okolí a stylu původní zástavby. Na štíty budovy bylo proto vybráno smrkové dřevo opalované ohněm − jedná se o původní japonskou techniku yakisugi, kdy se dřevo stává odolnějším nejen proti hnilobě, ale i škůdcům. Všechny venkovní materiály mají navíc tu výhodu, že časem získají šmrncovní patinu. Engel House zkrátka bude stárnout do krásy a přitom stále působit nadčasově.

Související Fotogalerie Prostor pro život