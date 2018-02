V jednom rozhovoru rakouský someliér Aldo Sohm říká: "Tam bojujeme o michelinské hvězdy, tady se bavíme." O čem byla řeč? "Tam" je jedna z nejvíc nóbl newyorských restaurací Le Bernardin, "tady" je příjemný vinný bar nesoucí jeho jméno. Aldo Sohm žije v Americe už skoro 15 let, v roce 2007 získal prestižní cenu Sommelier roku. V Le Bernardin je šéfsomeliérem, ve svém pohodovém baru pak spolumajitelem.

Příjemný podnik najdete na Manhattanu v průchodu mezi 51. a 50. ulicí, kousek od 6. Avenue. Zastavili jsme se tam na jednu skleničku před večeří a návštěvou divadla. A protože se tam neberou rezervace, byli jsme na místě přesně v půl páté, kdy bar otvírá. Nakonec jsme si dali dvě sklenky Prosecca následované lahví červeného a divadlo skoro nestihli.

Sám "Herr Sohn" dává přednost Francii, já si však objednala z méně známého vinného regionu ve státu New York. A to láhev Element RTW 2012, kupáž Cabernet Franc a Syrah, v poměru zhruba půl na půl. V ceně nikoli zrovna lidové − za 75 dolarů. Ovšem v New Yorku si toho za lidové ceny zas tak moc neužijete (snad s výjimkou přívozu z Manhattanu na Staten Island, což je nádherná plavba kolem Sochy Svobody a přitom překvapivě zadarmo!)

Ale zpátky k vínu na stole. Bylo vyrobeno v malém množství. Hrozny se sklízely v roce 2012, pak ležely poměrně dlouho na sudu a lahvovalo se v říjnu 2016. V jezernaté oblasti Finger Lakes, vzdálené čtyři hodiny od New York City, je docela chladné podnebí. Ale i tak jde o druhý největší vinný region v USA, s více než 120 vinařstvími.

Naše víno bylo pikantní, na nose mělo borůvky s lehkým závanem peprmintu, v chuti čokoládu s chilli papričkami a růžovým pepřem. Konzistence byla lehce olejovitá a dochuť kratší, s příslibem, že se v budoucnu bude prodlužovat. Víno šlo skvěle k místní specialitě, kterou byl uvařený celý květák, posypaný strouhankou a zlehka opečený. Velká pochoutka!

Když jsme odcházeli, byly zaplněny nejen všechny stolky v baru, ale i prostor mezi nimi. Hlava na hlavě, jak se říká. Skvělá atmosféra a my skoro koketovali s myšlenkou na druhou láhev. Ale kultura slavně zvítězila.