Na pěších cestách po Evropě a Asii ušel rodák z Českých Budějovic Ladislav Zibura šest tisíc kilometrů. Teprve loni porušil své pravidlo chodit výhradně po svých a nenechat se svézt, pokud to není životně nutné. V Gruzii najednou z monotónního šlapání pocítil ukrutnou − především psychickou − únavu a stopnul si auto. "Pak jsem z toho byl extrémně smutný. Najednou jsem měl po těch šesti letech pocit, že jsem zradil sám sebe. Plakal jsem," vypráví v brněnské kavárně vousatý světlovlasý mladík v brýlích. Je mu teprve 25 let, ale vypadá starší a také se tak vyjadřuje. Při rozhovoru nevtipkuje tak často, jako při svých "projekcích" z cest, jimiž plní sály po celé republice.

Do kavárny na Kapucínském náměstí si odskočil z nahrávání audioknihy Už nikdy pěšky po Arménii a Gruzii, která vyšla ke konci minulého roku a podle autorových slov se jí v papírovém vydání prodalo už 20 tisíc kusů. Minulých dvou titulů, v nichž líčil zážitky z pochodů do Jeruzaléma a po Číně a Nepálu, se rozebral trojnásobek.

Střelba z radosti

Jeho přednášky, které připomínají spíš vystoupení stand-up komika, jsou na měsíc dopředu vyprodané. Cestovatel a bavič jich absolvuje deset do měsíce. "Dobrý den, já jsem Ladislav Zibura, jsem v Turecku, byl jsem na oslavě konce ramadánu, ale střílelo se tam a já teď potřebuju do nemocnice," líčí mladík v modrém saku na pódiu plně obsazeného brněnského Sono Centra svůj telefonát během výpravy do Izraele. "Ježíšmarjá, mám vám poslat sanitku?!" imituje Zibura na záznamu z vystoupení na YouTube vyděšený hlas operátorky. "To je dobrý, já to dojdu pěšky," hraje poutník už sám sebe a na následující otázku, jak to má daleko, prohodí: "Devadesát osm kilometrů." Ozve se řehot a aplaus publika.

Líčení zážitku ze středoturecké vesnice patří k nejvděčnějším historkám Ladislava Zibury. Rozjaření venkované začali samou radostí z ukončení půstu v jednu chvíli střílet z pistolí a brokovnic. Mladému Čechovi, který se k tomu nachomýtl, zalehlo v uších a začalo mu v nich hrozivě pískat. Druhý den se tedy rozhodl vyhledat lékařskou pomoc, ale nejbližší nemocnice byla tak daleko, že od toho upustil. V uších mu hvízdá dodnes, ale umí s tím prý žít.

Tolik svobody

V dětství miloval knížky jako Dva roky prázdnin nebo Šest neděl v baloně a po maturitě si usmyslel, že nějakou výpravu sám zkusí. Rozhodl se, že od francouzských hranic vyrazí zcela osamocen stezkou, kterou chodili poutníci už ve středověku. Zamířil do Santiaga de Compostela na západě Španělska. "Jít daleko pěšky je velké dobrodružství, které odkazuje k dávným hrdinům. Také přináší nejistotu, jakou poznávali na cestách po mořích, když nevěděli, jestli se vrátí domů," rozpovídá se Zibura nad espresem. Další rok vyrazil po svých do Říma. Vyhýbal se ubytovnám v klášterech a dalším přístřeškům, které poutníci na těchto trasách často využívají, a přespával venku. To dělal později i v Turecku nebo Číně, jen v Nepálu vyhledával nocleh pod střechou. "V kopcích se spí blbě, a navíc jsem měl trochu strach z tamních zvířat," glosuje zážitky, jež popsal v knize Pěšky mezi buddhisty a komunisty.

V Ziburových knihách se neobjevují fotografie, nýbrž ilustrace od dua Tomski & Polanski. Foto: Tomski & Polanski

To, že si po Santiagu vybral pouť do "věčného města" a pak dokonce do Jeruzaléma, nemá u něj prý nic společného s náboženstvím. "Nejsem věřící, ale ty poutě mají tradici, chodily tam generace přede mnou a mně přišlo zajímavé na to navázat," vypráví.

O zemi, do níž vyráží, si prý dopředu nic nezjišťuje, nevysedává u Googlu. "Nechci si o té zemi udělat názor dopředu. Nevím, kde budu spát a jíst. K tomu je třeba trochu odvahy, ale dostanete pak tolik svobody, jakou většina lidí nikdy nepoznala. Nevíte, co se vám za pět minut přihodí, a tím se rád opíjím," líčí.

Zažil probuzení německým ovčákem, dýchajícím mu do tváře na soukromém pozemku, na němž se večer uložil ke spánku, lehčí sexuální útok od svého hostitele, náraz autem i raketový nálet v Izraeli. Tyhle krize ale pak umí skvěle "prodat" nadšeným posluchačům i čtenářům. Tisíce cestovatelů se dostalo na exotičtější místa planety, kde je čekaly nebezpečnější či bizarnější zážitky, málokdo z nich ale umí zaujmout jako tento bývalý copywriter a dvojnásobný bakalář v oboru žurnalistika − hospodářská politika a mediální studia. A kromě něj už v tuzemsku není mnoho dalších lidí, které by jejich cestovatelský koníček uživil.

Vážné věci s humorem

Jeho komerční úspěch se začal odvíjet od chvíle, kdy před třemi lety pozval facebookové přátele na "událost" − chtěl jim povyprávět své zážitky z cest, které od té doby líčil jen svým nejbližším. Přihlásilo se dva tisíce zájemců. "Třikrát jsem vyprodal kino v Brně a tehdy mi došlo, že právě tohle by mohlo někoho zajímat. Fenomén přednášek, na které chodí hlavně lidi zajímající se o cestování, jsem tehdy neznal. Když se po vystoupení bavím s lidmi, říkají, že přišli na základě osobního doporučení. Chci mít s nimi právě osobní vztah, ne se prodávat jako zboží," tvrdí Zibura, jenž podle svých slov dosud odmítá nabídky sponzorů na jeho podporu. "Na cestách mívám vždy dobrou lékárničku, ale obyčejné oblečení, z principu nechci být oblepený nálepkami," dodává.

Když se před třemi lety rozjely jeho přednášky, zahrálo mu do karet několik okolností. "Tehdy vrcholila uprchlická krize a já vyprávěl, jak jsem prošel Turecko. Kombinace 'muslimové, mladý kluk, poutě' lidi zaujala. Vážné i duchovní věci a já o nich vyprávím s humorem, to bylo zase zajímavé pro média," podotýká.

Když se v rozhlasovém rozhovoru zmínil, že se chystá napsat knížku, ozvala se mu hned dvě nakladatelství a budoucí bestsellerista si vybral brněnské BizBooks. Na Facebooku má 56 tisíc sledujících, ale během poutí to prý s příspěvky nepřehání. "I když chodím sám, jsem ve skutečnosti velice společenský a jsem rád, když mi lidi připomenou, že mé zážitky prožívají se mnou. A já si zároveň připomínám, že prožívám sen jiných lidí," říká o životě svobodného poutníka, který vydělává peníze něčím, co ho baví. "Nasdílím, zavřu notebook a komentáře si přečtu třeba až za dva dny. Na cestě se snažím maximálně prožívat zemi, kterou procházím," pokračuje.

Neutrácet je neslušné

"Chození není můj koníček," zdůrazňuje. Jako dítě prý byl "hrozně líný". Ani dnes , v Česku na procházky nechodí.

"Když ale přijdete do vesnice třeba uprostřed Turecka pěšky s baťohem, místní se o vás hned zajímají a jsou přátelští. Je to jiné, než kdybyste tam přijel autobusem, stopem nebo na kole − i cyklistů je dnes už hodně." Nabídky svezení − až na v úvodu zmíněnou gruzínskou výjimku − odmítá. V jazycích zemí, které navštíví, se naučí slovo "pěšky" a tím v případě potřeby argumentuje.

Své přednášky Zibura označuje jako "cestovatelský stand-up". Snímek z akce v Českých Budějovicích. Foto: Tomáš Jarolím

Nevyhledává památky ani přírodní rezervace, zaměřuje se na poznání "obyčejných lidí a toho, jak žijí". "Doba velkých objevů skončila, už není co objevovat, ale lidé jsou pořád stejně zajímaví, vesnice stejně zapadlé. Stále můžete přijít někam, kde turista ještě nikdy nebyl a je to třeba jen pár kilometrů od známého letoviska."

Vybírá si relativně bezpečné země, adrenalinové zábavy typu skákání na laně nebo létání balonem ho nelákají. "I s malým rizikem zažívám velké dobrodružství," vysvětluje.

Pozvání k noclehu nebo na čaj neodmítá, ale nechce místní využívat a na jednom místě přespává nanejvýš jednu noc. "Přijde mi neslušné neutrácet tam peníze, když je mám. Pokud pronajímají pokoj pro turisty, jdu tam a neprosím, aby mě nechali zadarmo přespat na zahradě."

Normální svět

"Věnováno všem, kteří na cestě být chtějí, ale nemohou, a těm, kteří na cestě být nechtěli, ale musejí," zní Ziburovo motto v úvodu jeho knihy Už nikdy pěšky přes Arménii a Gruzii. Vypráví, že na své pouti Tureckem v létě 2014 potkával skupinky uprchlíků ze Sýrie. Tedy ještě předtím, než se stali ústředním tématem tuzemských médií. "Přišlo mi úplně pochopitelné, že utíkají před válkou," říká Zibura. Po návratu z cesty udělal s kamarády sbírku oblečení a vydal se s ní do provizorních tábořišť na hranice Srbska a Maďarska.

"Takové zážitky nutně vedou k soucitu s těmi lidmi, ale nikomu na přednáškách neříkám, co si mají myslet. Proto jsem se ještě u publika nesetkal s odmítavými reakcemi. Líčím jen svou osobní zkušenost," podotýká současný král cestovatelských přednášek. Je přesvědčen, že nejenom doma, ale také v zemích, kam s batohem dorazí, šíří "poselství, že svět je normální a v pohodě".

Související Fotogalerie Společenský samotář

Související Fotogalerie Společenský samotář