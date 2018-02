Omluvným tónem poznamená, že nebyla geniální dítě, a proto žádná z jejích vzpomínek nesahá dál než k hranici dvou a půl let. Nejspíš se domnívá, že je to málo. Z toho období si však Zdenka Prouzová vybavuje několik obrazů, jež posluchači, který se ještě dokáže naladit na dětské emoce, okamžitě ožijí. Třeba jak stávala s kamarádem, chlapcem jménem Rudko, v postýlce týdenních jeslí ve Starém Smokovci a přes okno sledovala tramvaje přijíždějící k nedaleké zastávce. Mávala na ně, protože si myslela, že každou z nich jede máma. Vzpomíná si také na trojúhelník žlutého světla, který se v noci objevoval pod dveřmi dětské ložnice, když je kontrolovala ředitelka jeslí. Dokonce si dodnes pamatuje její jméno.

"Mamince jsem týdenní jesle nikdy nezazlívala, brala jsem je jako danost," říká Zdenka Prouzová, šedesátnice s mladým hlasem a smířlivým přístupem k životnímu období, z nějž na ni dodnes vane "neradost a prázdnota". "Rodiče neměli jinou možnost, jak se o mě postarat. Když se vzali, byli mladí, bydleli na ubytovně a pracovali na směny. Máma dělala v telefonní centrále a vyzvedávala si mě podle toho, jak měla volno. Do týdenních jeslí jsem začala chodit v necelém roce," líčí žena okolnosti nástupu do instituce, jež v druhé polovině 50. let zažívala rozmach; útlum přišel zhruba o 10 let později.

"Když mě tam naši dávali, plakala jsem a máma taky. Prostředí jeslí bylo prakticky bez podnětů. Pečovatelky nás sice braly ven, ale že by na nás byly hodné nebo si s námi hrály, to si nepamatuji. Mámy je mi líto, myslím, že ji to dodnes mrzí," říká Prouzová, která v jeslích pobývala až do tří let. Pak dostala žloutenku a kvůli dietě už ji nevzali do školky. Její situace se však příliš nezlepšila − vyřazení z kolektivu neznamenalo, že bude moci trávit čas s rodiči.

Momentka z československých jeslí mezi lety 1948 a 1962. Kočárkovou jízdu zachytil fotograf v Českých Budějovicích. Foto: ČTK

"Po propuštění z nemocnice, kam za mnou máma s tátou také nemohli, jsem se často potulovala venku sama," poznamenává a vypráví, jak chodila krajinou pod Tatrami a zažívala "dobrodružství" s cizími lidmi, například s pradlenami hotelového prádla, na něž narazila během jedné ze svých samostatných vycházek.

Co v ní tato raná zkušenost zanechala? "Příliš jsem o tom nepřemýšlela, ale určitě se to na mně podepsalo. Jako malá jsem například měla strach z kontaktu s cizími dětmi, protože jsem na ně nebyla zvyklá, většinou jsem si vystačila sama. Když se mi něco stalo, nenapadlo mě, že bych se s tím někomu svěřila, u nikoho jsem nehledala útočiště. Později, ve škole, jsem byla dítě, které se nerado podvolovalo řádu," hodnotí svou povahu. "Když jsem pak měla vlastní děti, byla jsem s nimi doma 15 let. Nedovedla jsem si představit, že bych chodila do práce a neviděla je," uzavírá Zdenka Prouzová.

Týdenní jesle ◼ Státem zřizované pečovatelské instituce, které začaly v Československu vznikat v 50. letech s cílem uvolnit pracovní potenciál socialistických žen.

◼ Krátce po vzniku uváděly do praxe myšlenky kolektivní výchovy, jež v SSSR rozvíjel například pedagog A. S. Makarenko. Zařízení pomáhala matkám samoživitelkám i rodičům pracujícím ve směnném provozu, kteří neměli jinou možnost, jak se o své potomky postarat. Část rodičů do nich však děti odkládala i proto, že byla s kolektivistickými či emancipačními tezemi ztotožněna, jiným zase vyhovovala možnost převést péči o dítě na stát.

◼ Děti mohly do jeslí nastupovat prakticky od narození až do věku tří let. V péči zdravotnického personálu zůstávaly od pondělního rána do pátečního podvečera, někdy do soboty. Fungování těchto zařízení nahrávala skutečnost, že mateřská dovolená trvala až do roku 1964 pouze 18 týdnů a ženy po jejím skončení nesměly zůstat bez zaměstnání.

◼ Myšlenky kolektivistické výchovy, jež brutálně potlačovaly přirozené potřeby dětí ve prospěch ideálního komunistického kolektivu, začaly počátkem 60. let alarmovat československé psychology v čele se Zdeňkem Matějčkem (1922–2004). Deprivační prostředí státních kojeneckých ústavů a týdenních jeslí se stalo předmětem dokumentárního filmu Děti bez lásky (1963) režiséra Kurta Goldbergera, jenž nastartoval jejich ústup, jesle však pravděpodobně vymizely až v 80. letech. Počty československých dětí, které týdenními jeslemi prošly, nebyly nikdy zveřejněny.

Zážitky paní Ingeborg

Zdenku Prouzovou přivedla do týdenních jeslí nutnost, ale výjimkou nebyly ani jiné, o poznání chmurnější scénáře, s nimiž se ve svých 19 letech seznámila Ingeborg Bečvářová. Studentka zdravotnické školy kvůli rodinné tragédii přerušila studia a v roce 1974 nastoupila jako ošetřovatelka do týdenních jeslí v lázeňském městě Teplice. Uplatnění našla v rekonstruované dvoupatrové vile nedaleko teplické hvězdárny a višňového sadu. Přízemí domu obývaly samostatnější děti do tří let, v prvním patře se s kolegyněmi střídala v péči o kojence a batolata. Její postoj k fenoménu týdenních jeslí spojuje pochopení pro obtížnou situaci rodičů, ale také vědomí, že kdo chtěl, mohl systém zneužít.

"Odkládání dětí nemiluji, ale pro některé z nich to mělo s ohledem na rodinnou situaci svá plus. Celý týden jsme s nimi pracovali, rozvíjeli je, ale po víkendu se nám vracely špinavé a zanedbané. Poznala jsem matky samoživitelky, které sice pracovaly na směny, ale děti u nás nechávaly, i když měly volné dny, protože si chtěly užít," vzpomíná Bečvářová. "První Štědrý den po nástupu jsem například vedla dítě do nemocnice, protože si ho nikdo nevyzvedl. Putovalo na infekční oddělení, kde bylo samo. Na Velikonoce jsem vezla domů jiné: tehdy mi rodiče dítěte řekli, že mají dětí dost, a tak na jedno zapomněli," vypočítává Bečvářová, ale pak se s citem pro spravedlnost pustí do líčení nemožné logistiky v rodinách, kde matka či otec končili v práci mnoho hodin poté, co běžné školky zavíraly.

"Pro lidi, kteří to potřebovali, týdenní jesle smysl měly. Měli jsme svou prádelnu, kuchařky, vila stála v krásné čtvrti," líčí Bečvářová. "Režim jsme měli v podstatě domácí. Dopoledne si děti hrály na veliké zahradě, chodili jsme s nimi na vycházky po okolí. Skupinovým činnostem jsme se věnovali odpoledne, kdy jsme se s kolegyněmi střídaly a některé děti šly domů. Ty, které zůstávaly, a nikdo se o ně nezajímal, potřebovaly zabavit − neměly z cizích odchodů takový stres, protože jsme s nimi stříhali, lepili a modelovali," říká Ingeborg Bečvářová.

Idylická představa péče o děti, které vyrůstají v "takřka domácím" prostředí, však bledne, když začne někdejší ošetřovatelka líčit systém péče o kojence a batolata. "V patře jsme pro ně měli tři herny a tři ložnice, jedna ložnice byla po čtyřech nebo pěti postýlkách. Celou noc se míchalo jídlo, krmilo a přebalovalo. Když se některé děti probouzely co hodinu a půl, bylo to neskutečné," říká. "Nejvíc jsem měla deset nebo jedenáct mimin najednou."

Ošetřovatelky v jeslích mnohdy dělaly, co bylo v jejich silách, aby dětem nic nescházelo.

Ze vzpomínek Ingeborg Bečvářové vyplývá, že ošetřovatelky v teplických jeslích nejspíš dělaly, co bylo v jejich silách, aby dětem nic nescházelo. Improvizovaly, aby se děti vyspaly, některé svěřence celé noci nosily. Těm, kteří to potřebovali, se snažily věnovat extra pozornost. O svém pětiletém působení mluví dnešní pedagožka ze Základní umělecké školy v Mimoni s odstupem, ale některé momenty v jejích vzpomínkách vyčnívají i po letech.

"Práce s miminy, pro která si nikdo nechodil, byla frustrující. Ale úplně největší problém jsem měla s tím, když jsem šla po městě a některé z 'našich' dětí se utrhlo mámě a běželo za mnou. To už bylo silné kafe − vidět děcko, jak kvůli mně, mladé holce, opouští matku. Možná i to byl důvod, proč jsem odtamtud odešla."

Cena za samostatnost

Pevný režim v týdenních jeslích byl s ohledem na množství dětí nutný, ale také efektivní. Jeselský řád děti často vycvičil k "samoobslužnosti" dřív, než se to daří v dnešních rodinách. "Dávno předtím, než se trendem stala bezplenková metoda, jsme děti dokázaly naučit, aby se nepočurávaly. Zvládaly jsme to do dvou let věku," říká Ingeborg Bečvářová. "Kdysi jsem si schovala formulář, kam se zapisovalo, jak jsou na tom děti se stavěním z kostek, s jídlem, spaním… Dala jsem ho z legrace jedné ze svých dcer, protože měla podobně staré děti, aby se podívala, co musely zvládat ty socialistické. U svých dcer jsem to už nehlídala, ale ve srovnání s tím, co se od dětí očekává dnes, je to docela rozdíl," uzavírá Bečvářová.

Na její slova navazují poznatky Lenky Šulové, profesorky psychologie z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, která je odbornicí na problematiku jeselských zařízení u nás i v Evropě. Lenka Šulová na okraj tématu zmiňuje, že znala "intelektuálské" pražské rodiny, které své děti v 50. letech odkládaly do kojeneckých ústavů, protože se s ideou kolektivní výchovy zcela ztotožnily. Podle tehdejších odborných materiálů se rodina měla stát buržoazním přežitkem a časem zcela vymizet. Její postoj k dovednostem, které děti v podobných zařízeních získávaly, je však skeptický.

Momentka z československých jeslí mezi lety 1948 a 1962. Děti na Vinohradech braly sluneční lázeň. Foto: ČTK

"Zkušenost s disciplínou, která ve výchově převažuje nad individuální péčí, má pro děti vážné důsledky. Kolektivní zařízení tohoto typu působí jako klasický deprivační činitel. Děti jsou pak pasivnější, méně ochotné zkoumat okolní prostředí a vystavovat se novým situacím. Tato zkušenost má obrovský vliv na jejich sebedůvěru," vysvětluje Lenka Šulová z FF UK. "Děti nevyhledávají vlastní podněty, ale čekají, že jim je někdo dodá. Omezuje to jejich schopnost učení pozorováním i improvizace," říká psycholožka a přibližuje, jak mohou podobné zážitky ovlivnit chování dospělých:

"I ti pak očekávají, že jim někdo bude říkat, co mají dělat nebo co si mají myslet. Jsou to typy, které vyhledávají hromadné zájezdy s přesně řízenými aktivitami, kde jsou v podstatě pod dozorem jiného dospělého. V populaci kvůli tomu mohou chybět zajímavé osobnosti, které něčím vyčnívají. S těmi sice může být občas problém, přesto přinášejí do společnosti výzvy, bez nichž se celek nikam neposouvá," říká Lenka Šulová. V některých zemích Evropy se přesto k podobným modelům péče vracejí. Ve Francii dnes existuje pět různých typů jeslí, týdenní nevyjímaje.

Podle psycholožky se v jeslích v 50. letech 20. století ocitlo zhruba 25 procent dětí, statistiky zahrnující jejich týdenní variantu nejsou k dispozici a dají se pouze odhadovat. Toto číslo sice absolutně vzato není vysoké, ale vliv zkušenosti, která se v rodinách předává prostřednictvím výchovných modelů, je s ohledem na populaci obrovský.

Zázrak z televize

Nestává se často, aby televizní dokument takřka okamžitě ovlivnil společenské zvyklosti, a zvlášť ne v obdobích, která příliš nepřejí autorské svobodě ani individuálním potřebám. Právě takový efekt však měl dokumentární snímek Děti bez lásky (1963), jejž natočil režisér Kurt Goldberger (1919−2004).

Ve snímku představil mladého dětského psychologa Zdeňka Matějčka, pozdější legendu svého oboru, který se pokusil veřejnosti emotivním i návodným způsobem vysvětlit, co je deprivace, jak vzniká, jakou roli hraje ve výchově dětí výhradní péče rodičů a jaký vliv na ně mají zařízení typu kojeneckých ústavů či týdenních jeslí.

Film, který je ke zhlédnutí na YouTube, přináší odstrašující záběry z komunistických kojeneckých ústavů, kde jsou mimina kvůli nedostatku personálu podrobována mechanické péči a hodiny osamoceně zírají z "kotců" do stropu. Týdenní jesle ze snímku vycházejí jako naprosto nevhodný model dlouhodobé péče o děti, který navíc postrádá ekonomický smysl: náklady na jejich provoz převyšují náklady na jeden rok mateřské dovolené pro ženy, které jejich služeb využívají.

Svaz československých žen se okamžitě pokusil film zakázat, ten však mezitím uspěl na zahraničních dokumentárních festivalech a komunisté neměli jinou možnost než ho vytáhnout z archivu. Se zděšenými reakcemi veřejnosti se od praxe začalo upouštět, ačkoliv podrobnosti o tom, jak rychle týdenní jesle mizely a jak rodiče hledali nové zázemí pro své děti, nejsou k dispozici.

Budeme tomu říkat internát?

Týdenní jesle jsou − s jednou čestnou výjimkou − v současnosti polozapomenutým fenoménem, o němž se čas od času diskutuje na mateřských fórech. Matky připomínají, že nebyly jen samoúčelným zjevem a v mnoha rodinách se s touto zkušeností podařilo vyrovnat podobně jako v případě Zdenky Prouzové: děti pochopily, že mámy nemohly jinak. Mezi dnešními diskutujícími však při představě hromadného a dlouhodobého odkládání kojenců, nebo dokonce novorozenců do cizích rukou panuje upřímné zděšení.

Týdenní jesle z dokumentu Děti bez lásky z roku 1963 vycházejí jako naprosto nevhodný model dlouhodobé péče o děti, navíc bez ekonomického smyslu.

V současnosti v České republice existuje několik mateřských škol soustřeďujících se na potřeby dětí z rodin, v nichž rodiče stále bojují s rodinnou logistikou: říká se jim "internátní školky".

Ředitelka Mateřské školy s internátní péčí ve Španělské ulici v Praze, jejímž zřizovatelem je městská část Praha 2, s novináři komunikovat nechce a hovor během několika vteřin ukončuje. Někteří rodiče, již v minulosti využívali její denní provoz, uvádějí, že ji navštěvovali například potomci pilotů, letušek či obchodníků, kteří vyjížděli na zahraniční cesty. Výjimkou nejsou ani děti cizinců.

Momentky z československých jeslí mezi lety 1948 a 1962. Tato fotografie pochází z jeslí národního podniku Tesla Karlín. Foto: ČTK

Z výroční zprávy MŠ Španělská z let 2016−2017 vyplývá, že mateřinka je do značné míry multikulturní − zvýšený zájem o její služby s týdenním provozem mají hlavně občané Číny, Vietnamu, Chorvatska či Slovenska. Dokument také zmiňuje, že řada dětí nemá při nástupu do školky vůbec žádnou znalost češtiny; většina nováčků, která nastupuje do nového prostředí, ji zná nedostatečně. Jiné internátní zařízení funguje pod názvem Večerníčková školka v severočeském Mostě. Zde se rodičům nabízí možnost nočního hlídání. Slovo "týdenní" se však v popisu služeb neobjevuje, a navíc se jedná o zařízení, která pečují o děti starší tří let. Karlínské "Minijesle Korálek s hlídáním dětí v rodinném prostředí" jsou tedy výjimkou, ale naštěstí v sobě mají pramálo z praxe, která děsila už Zdeňka Matějčka.

Batolata paní Majerové

Peče jim vlastní chleba, vaří "bez éček" a pere prádlo. Na vycházky je bere obrovským šestimístným kočárem, který si s oblibou fotí zahraniční turisté. Sama se najednou dokáže postarat o šest dětí ve věku od jednoho do tří let − v tomto ohledu je zde oproti socialistickým jeslím rozdíl, mladší děti jsou spíše výjimkou −, přičemž jedno z nich může mít lehký zdravotní či psychický handicap. Služby Anny Majerové se zaměřují také na děti, jež se ocitají ve specifických, a někdy dokonce krizových situacích.

Minijesle Korálek navštěvují například potomci vietnamských obchodníků, kteří mnohdy pracují i 16 hodin denně (ti, mimochodem, nesvěřují své děti jen tak někomu − české chůvy se musí osvědčit a nejčastěji do rodin přicházejí na doporučení), samoživitelé i cizinci. Výjimkou však nejsou ani návštěvníci z druhého konce republiky, kteří "přijedou na víkend do Prahy, aby si tu trochu užili, a nemají kam dát dítě".

Starala jsem se už také o čtrnáctidenní miminko. Některé věci nemá cenu řešit. Prostě jsme to zvládli," říká Anna Majerová.

Anna Majerová pamatuje spousty komplikovaných rodinných situací, její přístup je však pozoruhodný tím, že nikoho nesoudí. Jediné, co ji zajímá, je to, jestli je u ní dětem dobře. "Už jsem se tady starala i o čtrnáctidenní miminko," říká. "Když poznáte život, víte, že některé věci nemá cenu řešit. Prostě jsme to zvládli."

Situace, kdy se ve svém obydlí-jeslích ocitá sama, je spíše výjimečná. "Když ke konci týdne odejdou děti domů, přibude mi někdo na hlídání nebo doučování češtiny o víkendu," usmívá se. Dva vietnamští sourozenci, Adrian a Theo, se od ní během rozhovoru nehnou ani na krok. Týdenní hlídání je u ní výjimkou, ačkoliv ho na svých webových stránkách inzeruje.

"Nabízím ho v extrémních případech, nikoliv jako automatickou službu. Měla jsem tu děti, v jejichž rodině se stala tragédie, zemřel jim třeba jeden z rodičů. Nebo jsem děti doprovázela za rodiči do nemocnice. Fungujeme tady v rodinném duchu: matky a otcové se na mě obracejí i tehdy, když si se svými dětmi nedokážou poradit. Svěřili mi třeba holčičku, která odmítala jíst, nebo chlapce s lehkou formou autismu, jiné z mých dětí mělo zase pohybový handicap," líčí Anna Majerová.

"Děti v tak útlém věku potřebují blízkého, milujícího člověka, na nějž se budou moci spolehnout. Vím, jak to fungovalo v týdenních jeslích za minulého režimu. Něco takového je pro mě nepředstavitelné," říká podnikatelka. Na otázku, zdali přemýšlela o tom, že by "týdenní jesle" kvůli nechtěným asociacím přejmenovala, odpovídá: "Mám jasná pravidla a nepotřebuji si vylepšovat obraz tím, že budu věcem říkat jinak. Já dětem nabízím srdce a za tím, co dělám, si stojím."

Související Fotogalerie Tak ahoj za týden