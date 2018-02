Chodili jsme skoro každý čtvrtek pozdě do školy, protože jsme ráno stávali ve frontě na nové knížky před knihkupectvím na Letné. Jednou na Hlavu 22, pak na Medojedky, Saroyana nebo detektivky Raymonda Chandlera. Říkalo se tomu knižní čtvrtky. A odpoledne jsme se pak zařadili do další fronty − do filmového klubu: na Felliniho, Houstona, Godarda, Bergmana. No a pak už jsme měli jen basket. Tréninky, zápasy, tréninky, zápasy… Ve zvláštním kulturním ghettu druhé poloviny 70. let šlo o docela zábavný program pro spolužáky z gymplu. Od té doby spolu kamarádíme už přes čtyři desítky let (dnes je nám devětapadesát).

Napsat tedy knížku o basketu byla pro nás − vždyť jsme oba profesí novináři, kteří tuhle hru milují − přirozená a velká výzva. Možná jsme cítili i morální odpovědnost.

Ale ukázalo se, že to bude zároveň pořádná fuška. Naše kniha totiž mapuje basket od roku 1897 do roku 1994, má skoro 500 stran, potřebný rejstřík i recenze, aby mohla být považována za vědeckou práci.

Rozehrávač a pivot

Dát dohromady takové dílo znamenalo stovky hodin na cestách po celé republice, v Národní knihovně, archivech, rozhovory s pamětnicemi a pamětníky, z nichž někteří se vydání knihy ani nedožili, protože jsme ji psali přes tři roky.

Nejvíce nám pomáhal skvělý hráč, trenér a vicemistr Evropy Sláva Šíp, chodící encyklopedie s mnoha kronikami, fotografiemi a především mozkem s palácem paměti. Bez něho a také bez Hany Ezrové, Ludmily Ordnungové, Ivana Mrázka a mnoha dalších skvělých lidí bychom nebyli schopni popsat fotografie, vyznat se v novinových ústřižcích ani oddělovat fakta od příběhů.

O Slávovi Šípovi se v naší knížce, kterou jsme nazvali Nebáli se své odvahy, píše v příběhu Dostat se Rusům na kobylku. Náš spolupracovník a přítel zemřel pár dní před vydáním publikace. To byl pro nás šok, protože to byl člověk s elánem, nápady, touhou pořád něco dělat a vymýšlet.

Čeští basketbalisté vyhráli v roce 1946 evropský šampionát v Ženevě, na snímku ztvárnění stejné situace v podání filmových představitelů. Foto: BUC-FILM / Patrick Nguyen

Lidé se nás hodně ptali, jaké je to psát takovou knížku tři roky ve dvou. Jestli jsme se nehádali. A my odpovídali, že jsme se spíše doplňovali, protože jeden z nás je hloubavý typ, trvá na tom, aby každý detail seděl, a kvůli správnosti jednoho čísla na dresu klidně zabije víkend, zatímco ten druhý to posouval dopředu.

Řečeno basketbalovou terminologií, vidíme se jako tým, v němž Jiří Závozda byl střední rozehrávač, který hnal dopředu a i jeho případná nepřesná střela byla šancí pro pivota − Jakuba Bažanta −, aby doskočil míč.

Trénink mezi bombami

Při psaní nás pak šokovalo, kolik smutných událostí provázelo náš sport. Basketbalisty popravovali nacisti, umírali v koncentračních táborech, jejich životy ničila komunistická diktatura. Jména většiny z nich jsou přitom dnes zapomenuta.

Považovali jsme za důležité připomenout smrt předválečného tajemníka Akademické YMCA a Petičního výboru Věrni zůstaneme Jaroslava Valenty, který se heroicky obětoval, aby se vyhnul výslechu na gestapu. A jsme zvědaví, jak bude tahle scéna pojata ve filmu. Producent Jaroslav Bouček, ale ani režisér Radim Špaček a kameraman nemají rádi explicitní krutost. Takže o tom hodně diskutují.

To, že podle knížky vzniká film, je pro nás oba splněný sen. Možná je to víc než sen. Je to něco nepředstavitelného.

Při psaní jsme si často představovali, jak se všechny ty příběhy odehrávaly… Přehrávali jsme si je v hlavě. Třeba legendární československý basketbalista Jan Kozák nám vyprávěl, jak trénoval za války. Začal nálet, zněly sirény, bylo slyšet burácení bombardérů a všichni ze sokolovny utíkali do krytu. Zůstal jen Jan Kozák a měl tělocvičnu pro sebe. Střílel a střílel na koš. Pak mu na poválečných mistrovstvích nevadilo bodovat i před padesáti tisíci diváky na palubovce položené na fotbalovém stadionu.

Kafe a šok

Jenže k první filmové klapce vedla dlouhá cesta. Producent Jaroslav Bouček, milovník amerických sportů, je náš kamarád z dětství − a tak jsme mu poslali několikastránkovou synopsi. Druhý den zavolal z Barrandova. Ať prý přijdeme. Čekali jsme kafe, pokec o dětství a přátelský vyhazov…

Když vstoupíte do kanceláře nejúspěšnějšího českého producenta, ztratíte poslední zbytky sebevědomí. Na stole, na zemi, všude se válejí scénáře, stovky, prostě drzost oslovit někoho, kdo dělal Sekala a další skvělé filmy. Jarda Bouček asi viděl naše pohledy, tak ještě dodal: "A to jsou jen ty scénáře, co jsem četl…"

Dostali jsme kafe a pak přišel šok. Jaroslav Bouček se usmál a řekl, že ho námět dojal a chce to dělat.

Obálka „basketbalové kroniky“ vydané v roce 2014 Foto: archiv

Jenomže my nevěděli, co znamená to dělat. Až nám vysvětlili, že to si to musíme sami napsat. A tak jsme napsali přes 17 verzí scénáře. Už se točí film, ale na některých scénách se ještě stále pracuje.

Sami bychom to nezvládli, pomáhal nám kamarád Miloš Zahradník, mladá scenáristka a režisérka Kristina Nedvědová. Pak se přidal Radim Špaček a kameraman Vladimír Smutný. Všechno se do scénáře ani napsat nedá, viděli jsme pak přímo na place, jak jeden obraz vytvořil režisér a kameraman s Ondřejem Malým, představitelem jedné z nejdůležitějších postav filmu. Bude to podle nás jedna z nejsilnějších scén.

Ondřej Malý dokáže hrát tak, že divák okamžitě vycítí, že nic není černobílé. A to nás čeká ještě další natáčení s výjimečnými herci: Janem Hartlem, Alenou Mihulovou, Josefem Abrhámem, Stanislavem Majerem. A skvělí jsou i mladí herci: Filip Březina, Zdeněk Piškula, Jiří Roskot, Honza Mansfeld…

Takhle se prostě plní sny. A nikdy není pozdě.