První tři týdny v lednu strávil Radim Špaček ve sportovní hale. Vyrostla pouze pro filmaře v jednom křídle Průmyslového paláce na pražském Výstavišti, kde stál každý natáčecí den horentní sumu. Štáb pracoval od rána do večera. Snažil se zachytit stěžejní momenty filmu o vítězstvích a prohrách české basketbalové reprezentace mezi roky 1938 a 1951.

Hlavní hrdina Franta je vášnivým sportovcem, basketbal se s kamarády učí hrát od Američanů. Chce být tak dobrý jako oni. Jenže začne válka. Za protektorátu čeští basketbalisté nemohou poměřovat síly se zahraničními týmy. O to větší vypukne nadšení, když se Čechoslovákům podaří na mistrovství Evropy v Ženevě těsně po válce vyhrát… Příběh vychází ze skutečných událostí. Je také pravda, že reprezentanti ČSR bydleli během ženevského šampionátu ve vykřičeném domě, což filmovým tvůrcům posloužilo jako místo setkání hlavního hrdiny s jeho životní láskou Michelle. Krátce na to přichází Vítězný únor a do života hráčů a sportovních činovníků vstoupí kádrové prověrky. Závazky vůči Sovětskému svazu pak poznamenají i finálový zápas našich proti "spřátelené mocnosti" na mistrovství Evropy v Paříži v roce 1951. Poválečná euforie i vyhlídky mladé generace berou zasvé.

Monumentální kulisu pařížského stadionu mám možnost navštívit poslední natáčecí sobotu. Kolem poledního se plac vyprázdní. V modrých plandavých teplácích kolem mě projde Zdeněk Piškula, který hraje kamaráda hlavního hrdiny Franty v podání Filipa Březiny. Oni dva i další herci trénují basket už od srpna.

"Nechcete si hodit na koš?" ptá se mě Jiří Závozda, jeden ze spoluautorů scénáře a podává mi balon. S díky odmítnu, na košíkovou jsem byla vždycky levá. Raději si povídáme o tom, jak se stalo, že z knihy mapující historii českého basketbalu nakonec vznikl scénář. (Podrobnosti najdete v následujícím článku.) Pár slov se mnou později prohodí i producent Jaroslav Bouček, který tuhle "výpravu do naší minulosti" platí. Vznáší se nad ní lehký opar, což je filmový kouř. "Změkčuje obraz a dodává mu pocit retra. Musela jste cítit, že jste v jiné realitě. Nebo jak to na vás působilo?" ptá se mě o pár dní později režisér Radim Špaček. To už snová sportovní hala neexistuje.

Radim Špaček (45) ◼ Absolvent režie na FAMU zakončil studia experimentálním filmem Rychlé pohyby očí, uvedeným v kinech, za nějž dostal anticenu Plyšový lev. Jeho celovečerní autorský debut Mladí muži poznávají svět – polohraný dokument ze Sarajeva zničeného válkou – získal v roce 1996 na MFF Karlovy Vary Cenu ekumenické poroty a Cenu Mezinárodní federace filmových klubů.

◼ Řadu let se podílel na natáčení televizních magazínů Artóza nebo Queer. Spolurežíroval vzdělávací cyklus o společenském chování podle námětů svého otce Etiketa. V roce 2010 natočil psychologický thriller Pouta, který posbíral řadu cen včetně Českého lva za nejlepší film a za režii.

◼ Od roku 2003 spoluorganizuje pražský Festival bollywoodského filmu. Podílel se na televizních seriálech Život a doba soudce A. K. nebo Svět pod hlavou.

Stadion byl opravdu krásný. Co na mě ale také zapůsobilo, byl "výjev" ve velké jídelně s řadami stolů, kde všichni komparzisté čekali v nekonečné frontě na oběd. Vypadalo to jako nějaký uprchlický azyl před vyplutím do Ameriky.

Přesně stejný zážitek jsem měl třetího ledna, když jsem v sedm hodin ráno přijel na natáčení poprvé. Všude bylo plno komparzistů, kteří dorazili už na pátou, protože namaskovat a obléct 600 lidí nějakou dobu trvá. Panovalo přítmí a člověk viděl jen přízraky v dobových kostýmech, jak čekají na kafe. Říkal jsem si: klid, není to žádný odsun, nic se neděje, ale napadlo mě, že tohle všechno je tady kvůli mně, a naplno jsem si uvědomil odpovědnost za výsledek.

Bylo tohle natáčení těžší právě v tom, že se postavila nákladná dekorace a muselo se všechno stihnout podle časového harmonogramu?

Je pravda, že u českého filmu je nevídané, aby se postavila celá hala a zaplnila se opravdovými lidmi. Tuzemské filmy včetně historických bývají podfinancované, takže davové scény nejsou obvykle úplně davové. Uvědomoval jsem si to pokaždé, když tam producent Jaroslav Bouček vodil návštěvy. Navíc natáčet sport chce dobrou organizaci, musí se zručně nasnímat fotogenické akce, pokud možno z co nejvíce úhlů. Ale trénovali jsme už od listopadu, byla to vlastně nacvičená choreografie podle plánků − kdo komu kde přihraje, kdo dá koš nebo kdo ho nedá. Paradoxní třeba bylo, že někdo neměl dát koš, ale zrovna ho dal, takže zkazil záběr.

Nebo měl dát jeden z herců tři šestky za sebou.

Měl a dal je, ale přiběhl zvukař, že mu čouhá drátek od mikroportu. Muselo se točit znova a najednou se akce opakovala šestkrát a pořád nic. Myšlení se zablokovalo a člověk s tím nic neudělal. Nakonec jsme natáčení stihli přesně tak, jak bylo plánované, a to hlavně díky hladké spolupráci s kameramanem Vladimírem Smutným. Pomohlo mi, že jsem poslední dobou dělal několik seriálů, kde musí být tempo práce přece jenom svižné. Stresoval jsem se spíš dlouho před natáčením, nevěděl jsem, jaká nás čekají překvápka. Původně jsme třeba měli točit Paříž ve vedlejší hale Průmyslového paláce, ale v listopadu přišel obrovský vítr a sebral střechu.

Takže se muselo ženevské i pařížské mistrovství nasnímat v jedné a té samé dekoraci?

Ano, ale kompletně jsme ji obměnili, dělali jsme novou podlahu, vystřídali dispozice, použili jiné reklamy. Strop vyměníme v postprodukci.

Druhé mistrovství končí dramaticky, nejen ze sportovního hlediska, zatímco to první má klasický průběh filmů se sportovní tematikou − na velkou soutěž přijedou outsideři a uspějí. Musí být těžké to nenatočit jako klišé.

Vy jste viděla nějaké basketbalové filmy?

Vzpomínám si na jeden starší, jmenovalo se to, myslím, Hoši z Indiany, hrál tam Gene Hackman.

Hráči z Indiany… Mladí kluci z malého města přijedou na velkou soutěž, koukají na tu obrovskou halu a trenér říká: "Podej mi metr. Kolik to je? Koš je stejně vysoko, lajny stejně daleko, tak co blbnete." Ten film má skvělou atmosféru a v pozadí sociální rozměr. Pak je ještě roztomilý snímek The Basketball Diaries, česky se jmenuje Rváčův deník. Hraje v něm mladičký Leonardo DiCaprio a kluci pobíhají po hřišti zfetovaní heroinem jako zombie. Většina podobných filmů není primárně o basketu, to je jenom fotogenický prostředek k tomu, jak odvyprávět nějaký jiný příběh − v našem případě hráčů, do jejichž osudů zasahují velké dějiny. Ale chci se samozřejmě klišé vyhnout. Máme tam třeba věci, které už jsou dost ohrané, jako je Vítězný únor. S Vladimírem Smutným jsme se snažili pojmout je tak, jak jsme to ještě nikde neviděli. Pomáhá, že točíme podle skutečných událostí, což ze mě trochu snímá odpovědnost za to, že jsme si vymysleli nějakou ptákovinu. Naši v Ženevě skutečně vyhráli, s tím toho moc nenadělám. A pak si myslím, že mám cit pro to, abych patos vždycky trochu shodil. Hlavními hrdiny jsou mladí kluci a živelnost a energie, s jakou soutěž prožívají, nabízí plno možností. Navíc náš film nemá happy end a právě to se mi na něm líbilo. Že končí v temných 50. letech.

Kdybych něco podobného točila, děsilo by mě, že potom ve střižně zjistím, že mi nějaké záběry chybějí.

To se stane pokaždé, že něco chybí. Nebo mohou být některé záběry jinak nasnímané. V tomhle případě jsme měli situaci ztíženou tím, že hned na začátku jsme točili konec filmu. Předevčírem jsem věděl, že točím nejdůležitější scénu. Hodně visela na herci Ondrovi Malém, který hraje sekretáře a má o něčem důležitém rozhodnout. Jeli jsme ji několikrát a zkoušeli, jakou intonaci zvolit, jak se má tvářit. Myslím si, že je to dobré, ale jak to vlastně dopadlo, uvidím až v té střižně. A čeká nás ještě 28 natáčecích dní, které mohou celkové vyznění ještě hodně ovlivnit. Budou se rozvíjet a domýšlet vztahové věci mezi hlavním hrdinou Frantou a dalšími postavami i mezi ním a jeho dívkou Michelle. Možná bude obtížnější dopracovat se ke správnému tvaru se dvěma herci v ložnici, než bylo ve sportovní hale se spoustou postav. Jsem ale rád, že to mám za sebou a můžu se soustředit na to ostatní.

Filmový režisér Radim Špaček Foto: Libor Fojtík

Film stojí na mužských hrdinech, ale důležitá je i zmiňovaná postava Michelle. Podle čeho jste vybírali herečku?

Ve scénáři původně bylo, že je to ruská židovka, která uprchla před Stalinem a pak z Paříže před Hitlerem. Jenže jsem si prohlížel nějaké herečky ruského původu a přišly mi příliš slovanské. Říkali jsme si, že bychom mohli vyzkoušet polské herečky, protože se v českých filmech osvědčily… Je třeba zabít Sekala, Tři sezony v pekle, Hepnarová. A tak jsme z Michelle udělali polskou židovku ze Lvova, která opravdu mohla v devětatřicátém uprchnout před Stalinem. Jeli jsme na casting do Varšavy, kde jsme měli vytipovaných šest hereček a já jsem s každou z nich hrál dialog ve francouzštině. Vybrali jsme Patrycju Volny, která není příliš zkušená, ale hrála třeba u Agnieszky Hollandové. Přesvědčila mě osobním šarmem a tím, že má hodně minimalistický projev. Co se týče herců, tam si poměrně věřím, ale u hereček až tolik ne, a když vidím, že se líbí klukům na place nebo kameramanovi na plátně, uklidňuju se, že jsem si vybral dobře.

U mužských figur jste si výběrem herců jistější a hned na první dobrou si říkáte, že to je ono?

Na první dobrou úplně ne. Už jsem se párkrát zmýlil. Ale zrovna u Filipa Březiny, který hraje Frantu, jsem už na castingu věděl, že je to on. Dlouho se nicméně zvažovalo, jestli do rolí neobsadit známější herce. Byl jsem proti, protože by to byli třicátníci − a to jsem nechtěl.

Hráči, kteří jeli do Paříže, už ale byli celkem matadoři.

To je zrada toho časového rozpětí třinácti let. Na začátku filmu je jim 19 a ve finále 31. Hercům je ve skutečnosti okolo dvaceti. Doufám ale, že nad tím nebudou diváci moc hloubat. Jsem dost velký nepřítel titulků typu: Paříž 1951. Mělo by to být patrné z kontextu. Prosadil jsem si mladé herce, protože je podle mě lepší, aby zahráli, že zestárli, než aby třicátníci předváděli, že jsou osmnáctiletí zajíci. To mi přijde nedůstojné. Hodně jsme o tom debatovali s producentem Jaroslavem Boučkem a musím uznat, že když se pro něco rozhodnu, respektuje to a netlačí mě do věcí, s nimiž nesouhlasím.

Řekl byste, že máte aktuálně víc svobody než u filmu Pouta, na kterém se podílel silný autorský tým a vy jste tam neměl až tak široké pole působnosti?

Pokud to poměřujeme mírou svobody, kterou jsem měl u Pout, je to teď lepší. Pouta bral každý − scenárista, producent, kameraman i herci − jako svoje dítě, a když jsem udělal něco, co se ostatním nelíbilo, bylo těžké to prosadit a obhájit. Všichni jsme měli pocit, že děláme něco, co tady ještě nebylo, navíc těžkou látku, a báli jsme se, abychom to nezkazili.

V poslední době jste se podílel na několika seriálech, ale větší projekty, jako jsou Měděná hora nebo Lesní vrah, zatím čekají v pořadí. Jak to s nimi vypadá?

Měděná hora vznikla díky dokumentu Incoming! o provinčním rekonstrukčním týmu v Afghánistánu. Byla to parta civilních inženýrů a pracovníků, kteří bydleli na americké vojenské základně a v okolí stavěli lávky, mosty nebo školy. Natáčeli jsme tam asi pětkrát a náš tehdejší velvyslanec nás navedl na českého archeologa, který se podílel na výzkumu oblasti nedaleko Kábulu, kde je obrovské naleziště mědi a zároveň archeologických artefaktů. Vypravili jsme se tam, ačkoliv bezpečnostní situace nebyla ideální.

Filmový režisér Radim Špaček Foto: Libor Fojtík

Kdy to bylo?

Asi před pěti lety. Když jsme točili s českým rekonstrukčním týmem, byli jsme po dohodě s ministerstvy zahraničí a obrany neustále střeženi českými vojáky, nemohli jsme se sami hnout z tábora ani na krok. Ale na archeologické naleziště jsme jezdili jen s řidičem francouzských archeologů, místním Afgháncem. Kdyby nás někdo po cestě sejmul, byli bychom v pytli. Strávili jsme na nalezišti několik dní. Je to obrovský areál, kde fungovaly měděné doly a stálo celé město už v prvním až šestém století. Nedaleko odtud vedla Hedvábná stezka a dováželi se tam pravděpodobně otroci až od nás z Prahy. Archeologických nálezů, jako jsou velké sochy buddhů, je tam strašně moc, ale archeologů málo kvůli bezpečnostnímu riziku. Ze stejného důvodu už jsme se tam nevrátili ani my. Vždycky když jsme se k tomu chystali, nás varovala naše místní "spojka". Teď už tam archeologové ani nejsou a přemýšlíme, co s tím materiálem dál. Nemá žádnou pointu, navíc celý areál koupili kvůli mědi Číňané.

To by možná mohla být pointa, ne?

To by mohla, kdyby zničili archeologické památky. Původně se totiž plánovalo, že se vykopou a převezou někam jinam, ale to se v Afghánistánu nedá realizovat. Situace se zatím nikam nehýbe, ale třeba se v budoucnu něco stane a materiál se bude hodit jako východisko k dalšímu natáčení.

A co film Lesní vrah?

Ten je o moc nadějnější. Scénář napsal Zdeněk Holý, současný děkan FAMU, který je také autorem povídky inspirované skutečným osudem Viktora Kalivody. Před deseti lety zabil bez motivu tři lidi a pak spáchal sebevraždu ve vězení. Chceme zachytit pocit, s jakým Kalivoda žil. Úplně na začátku šel do soutěže Chcete být milionářem?, vyhrál tři sta tisíc, koupil si dvě pistole, jezdil metrem, pravděpodobně chtěl vystřílet vagon, ale nesebral odvahu. Chceme to pojmout jako úplně minimalistický film, natočený observační metodou, zkrátka jako typický festivalový snímek. Už za rok by se mohlo začít.

Na podobné téma je film o Olze Hepnarové. Jak se vám líbil?

Fandil jsem mu, dělali ho kamarádi, viděl jsem i verzi, která se od finální lišila. Se Zdeňkem Holým jsme si říkali, v čem bychom se mohli z Olgy Hepnarové poučit. Ve filmu výborně fungovala kamera a hlavní hrdinka, ale… Já bych to udělal jinak.

Co například?

Možná bych si míň vymýšlel, třeba ten lesbický motiv si kluci asi přidali. Snažili se to naroubovat na minimalistický žánr, ale nevím, jestli to byl nejvhodnější příběh. Herečka byla ale vynikající, měl jsem ji dokonce na castingu Zlatého podrazu, jenže mi přišlo, že se na Michelle nehodí, protože je příliš extrovertní a žena vamp, kdežto já jsem chtěl jemnější typ.

Léta spolupořádáte festival bollywoodského filmu. Viděl jste poslední dobou nějaký zajímavý indický snímek?

V Indii pořád tvoří 90 procent produkce "masala movies", což je plytká, pro evropského diváka nekoukatelná zábava. Filmů, které se dají pouštět i u nás, bývá třeba deset dvacet procent. O to snazší máme výběr na náš festival. Těžší je to ale s právy, protože Indové si za ně říkají každý rok víc a už jsme překročili hranici tisíce dolarů za jedno promítnutí, které na vstupenkách nemáme šanci vybrat. Z dobrých filmů mě napadá třeba Dangal. Poměrně velká hvězda Aamir Khan v něm hraje otce, kterému se narodily čtyři dcery. Nejdřív je z toho nešťastný, ale pak vymyslí, že z nich udělá přebornice v zápasení. Je to úplně originální námět, navíc herecky dobře zvládnutý.

Pořád do Indie jezdíte?

Už jsem tam asi tři roky nebyl, protože jsem neměl čas. Ale hned po premiéře Zlatého podrazu vyrážím.

Na jak dlouho?

Na měsíc, na dva.

Býváte tam sám?

Ne, s přítelem. Už když jsem se do Indie vydal před 20 lety poprvé, jel jsem s kamarádkou, aby ji ve vlaku neotravovali Indové se žádostmi o sňatek. A většinou tam potkám i nějaké známé. Třeba s režisérem Petrem Zahrádkou jsme se úplnou náhodou potkali na Silvestra v hospodě uprostřed Bombaje.

Vrátím se ještě ke Zlatému podrazu, což je sportovní film. Provozoval jste v mládí nějaký sport?

Naši to zkoušeli, protože jsem byl zlobivé dítě a dávali mě na různá juda, ale nikde jsem nevydržel déle než půl roku. Ani můj táta není sportovně zaměřený, dokonce mi zakazoval koukat se v televizi na fotbal, když jsem chodil na základní školu. Což mi vlastně nevadilo, protože mě to nijak zvlášť nezajímalo. Akorát mě štvalo, že se druhý den všichni bavili ve třídě o tom, jak hrála Sparta se Slavií, a já byl mimo.

Ale na focení pro náš magazín jste si oblékl bundu Slavie. To něco znamená?

Ne, dva dny předtím jsme pařili s herci a já si s jedním z nich vyměnil bundu. Ráno v kocovině, když jsem si ji oblékl, jsem si říkal, že mi celkem sluší, a až pak jsem zjistil, že je tam napsáno Slavia.

Premiéra Zlatého podrazu je naplánovaná na konec října, ke stoletému výročí Československa, a producent Jaroslav Bouček se netají ani oscarovými ambicemi. Jak to vidíte vy?

Samozřejmě si tyhle věci zakazuji. Myslím si, že se to nedá vymyslet. Možná v Hollywoodu to umějí, ale v našich podmínkách to nejde. Vím, že panu Boučkovi kdysi nějaká cikánka v parku před nádražím věštila z dlaně, že dostane Oscara, a on sám tvrdí, že je to jeden z jeho posledních filmů. Mluvil o tom hned v srpnu na první schůzce v tělocvičně, kde byli i herci. Tenkrát mě trochu polil studený pot a podlomila se mi kolena. Ale během těch několika dnů na place jsem si kupodivu vzpomněl, jak jsme natáčeli Pouta. Já byl úplný outsider s plyšovým lvem na krku a dělal jsem televizní pořady. Moje perspektiva nevypadala nijak skvěle, a přesto jsem Pouta zvládl. Tak jsem si říkal, že tohle zvládnu taky. Kvůli Oscarovi si nicméně vrásky nedělám, i když bych ho panu Boučkovi přál.