Ve srovnání s ostatními státy Evropské unie se Česko podle Eurostatu pyšní nejmenší nezaměstnaností a nedostatek lidí vyhodnocují firmy jako největší překážku dalšího růstu. Ve srovnání s ostatními zeměmi unie se ale u nás práce daleko hůř hledá ženám, v evidenci pracovních úřadů je jich víc než mužů. Téměř nejhůře z celé unie jsme na tom i v po dílu mužů a žen, kteří zaměstnáni jsou. Česko vykazuje i téměř největší rozdíl v platech mezi oběma pohlavími, především ve věkové skupině 35−54 let, tedy v době, kdy by měl člověk vydělávat nejvíc. A z toho také vyplývá extrémní rozdíl v důchodech.

Nedostatek zaměstnanců dovedl Hospodářskou komoru k názoru, že je nutné mobilizovat "neaktivní" skupiny obyvatelstva, tedy ženy pečující o děti nebo o staré rodiče. Nic z toho včera projednávaná vládní Strategie zaměstnanosti neobsahuje, takže by se měla v ideálním případě hodit do koše a začít znovu. Třeba stavbou předškolních zařízení, o čemž se mluví aspoň dvacet let. Nebo třeba příspěvky na "sousedskou výpomoc" při hlídání dětí, které by měly fungovat jinak než ty na péči, jichž se řada příjemců ani nedožije. Aby "sousedé" pak nehlídali například vysokoškoláky.

Pokud na trhu práce aktuálně chybí zhruba čtvrt milionu lidí a každoročně z něj zmizí přes šedesát tisíc žen na mateřskou a rodičovskou, kde mnohdy stráví tři a více let (celkem podle MPSV pečuje doma o děti 430 tisíc žen), a dalších třicet tisíc lidí jde do předčasného důchodu, je mobilizace vcelku logická. Stejně jako je nepochopitelný přístup státu, který se prostřednictvím různých zákonů a opatření spíš snaží o to, aby lidé zůstávali doma.

To, že stát má nezastupitelnou úlohu, ukazuje například Irsko, kde daňová reforma z roku 2000 zvýšila podíl žen v zaměstnání o šest procentních bodů. Nebo Velká Británie, která firmám nařídila, aby do letošního dubna zveřejnily platy zaměstnanců a rozdíly v odměňování, a kde první výsledky potvrdily, že ženy pracují na výrazně hůře placených pozicích. Což má zatím aspoň ten pozitivní vliv, že se o tom začalo veřejně mluvit.

V Česku je žena na rodičovské svatá, ošetření členů rodiny se bere jako samozřejmost (ze strany žen) a debatu o kvótách bagatelizují i ty, které mají to štěstí a ve vedení nějaké firmy jsou. Čísla potvrzují, že i v Česku lidské "zdroje jsou" a není nutné je hledat v zahraničí. Pokud stát neumí vy­užít potenciál poloviny populace, je to chyba, na kterou nakonec doplatí i ti, kteří tento přístup obhajují.

