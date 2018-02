Politici se často odvolávají na veřejné mínění. Lid chce nebo naopak nechce to či ono, slýcháváme od nich. Třeba od Andreje Babiše během jeho návštěvy v Bruselu tento týden.

Čechům prostě nedokážu vysvětlit, že hrozí další povinné uprchlické kvóty, říkal Babiš předsedovi Evropské komise Juncke­rovi. A vzkázal Evropě: Když si budete dál zahrávat s kvótami, příště už jako český premiér nemusím přijet já, ale někdo mnohem horší. Třeba Tomio Okamura. A ten chce, aby Česko z Evropské unie vystoupilo.

Na Babišově tvrzení na první pohled něco je. Proč Čechy dráždit novými kvótami, když ty staré nefungují, jak uznává i řada jejich stoupenců. Jenže ve skutečnosti je postoj premiéra v demisi pouhou výmluvou.

Ano, rozdělování uprchlíků na základě povinných kvót je špatný nápad. Žádný jen trochu zodpovědný politik by ale neměl naznačovat, že kvóty mohou způsobit takzvaný czexit. A že když unijní země opět schválí kvóty, hrozí referendum o vystoupení Česka z EU. Nepříjemnost jménem kvóty nemůže zastřít obrovský ekonomický, politický a bezpečnostní prospěch, který Česko z členství v unii má. Být členem EU je českým životním zájmem, kvóty nekvóty.

Zní to jako banalita a evropští politici a diplomaté nevěřícně kroutí hlavami, že se Češi nad něčím takovým vůbec zamýšlejí. Ale takhle my si tady holt žijeme.

V Česku chybí politici, kteří by jen nevycházeli vstříc momentálním náladám veřejnosti a snažili by se lidem jasně "prodat" nějakou vizi. Takoví, kteří by byli ochotni riskovat část popularity kvůli tomu, aby prosadili to, co považují za správné. A Čechům vysvětlili, jak důležité pro ně členství v EU je, i když se nám leccos z jejího fungování nemusí líbit.

Babiš poté, co vyhrál parlamentní volby, několikrát zdůraznil, že místo Česka je v EU. A že Česko musí být v unii aktivní a předkládat své vlastní návrhy. Za to Babiš zaslouží ocenění. Jenže ono nestačí občas pronést pár vět na tiskové konferenci nebo za zavřenými dveřmi ujistit ostatní evropské lídry. Vůdce nejmocnější politické strany by měl z českého členství v EU udělat jedno ze svých hlavních témat. Tak jako slovenský premiér Robert Fico.

Předseda slovenské vlády je především velkým pragmatikem. Když ale po britském referendu o brexitu a kvůli vyhroceným náladám ohledně migrace (které sám pomáhal vyvolat) pochopil, že tyto vášně by mohly přerůst až ve zpochybňování slovenského členství v unii, zachoval se jako státník. Opakuje, že být v EU je slovenským národním zájmem. Na rozdíl například od Miloše Zemana zdůrazňuje, že spojenectví v rámci visegrádské čtyřky nikdy nebude na prvním místě. Kdyby si měla Bratislava vybrat mezi EU a V4, dá jednoznačně přednost unii.

Následovala společná deklarace nejvyšších slovenských ústavních činitelů o tom, že členství v EU je strategickým zájmem Slovenska. Bez ohledu na rozpory, které mezi sebou tito politici mají, se shodli, že členství musí před občany neustále hájit a vysvětlovat jim, proč jde o tak zásadní věc.

Nebyla to jen prázdná slova. Podpora členství v unii na Slovensku vyskočila o 10 procentních bodů, jak ukázal prosincový průzkum pro výzkumný institut GLOBSEC. To, že by jejich země měla v unii zůstat, si teď myslí zhruba 70 procent Slováků. Vystoupení z EU na Slovensku není téma, na rozdíl od Česka. A to Slováci odmítají přijímat uprchlíky podobně jednoznačně jako Češi.

Plyne z toho, že politici mohou veřejné mínění zásadním způsobem ovlivnit, když jsou schopní předložit argumenty. Ovšem čekat, že by čeští politici napodobili ty slovenské, by bylo naivní. Nebo si snad někdo myslí, že po všech negativních emocích, které vůči Evropské unii pomáhal vyvolat, by se pod deklaraci podobnou té slovenské podepsal prezident Miloš Zeman?

Andrej Babiš má díky výsledku voleb zdaleka největší politický kapitál ze všech českých politiků. Byl to i on, vedle mnoha dalších, kdo v kampani z uprchlických kvót udělal mnohem většího strašáka, než jakým reálně jsou. Lidé, kteří s ním mluví, tvrdí, že je jednoznačně pro to, aby Česko bylo členem EU. A tak se už nemůžeme dočkat, až se Babiš zachová podobně jako Fico a z hájení českého členství v EU udělá hlavní téma své politické kariéry.

Související