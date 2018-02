Aby v Česku vyrostl byť jen jeden nový jaderný blok, musí na to stát vydat násobky toho, co ročně utrácí za armádu. To je jednoduše fakt, jenže jeho důsledky nebudou populární. Takže aby to před voliči prošlo, musí se konečný účet pořádně schovat a pokud možno zařídit, aby byl splatný co nejpozději. Nebo aby se uhradil nenápadně tím, že se v zájmu světlé jaderné budoucnosti obětuje část státního majetku, který dosud dosypává do rozpočtu hodně přes deset miliard korun ročně. To není jednoduchý úkol, takže se ho ujal ten nejpovolanější: dlouholetý šéf ČEZ Daniel Beneš.

Z jeho hlavy je plán na rozdělení firmy. Od prvotního "nápadu" prezentovaného poprvé loni v rozhovoru pro noviny ovládané Andrejem Babišem se přes oficiální pověření, aby na variantách rozdělení pracoval, dostal do fáze, kdy přesvědčuje klíčové postavy, důležité poslance, a dokonce i šéfy politických stran. Včetně premiéra. Což je samo o sobě delikátní situace, protože ten ČEZ od dob Martina Romana označuje za jádro korupčního systému v Česku. Beneše jako bývalého výkonného šéfa firmy a následně Romanova nástupce těžko od této éry oddělit, a proto se ho šéf ANO chtěl už dávno zbavit. Jako ministr financí to prosadit nedokázal, jako předseda jednobarevné vlády má volné ruce. Zdánlivě.

V případě ČEZ jsou však nitky vždy propletenější. Daniel Beneš to svou demonstrativní přítomností ve volebním štábu Miloše Zemana slavícím opětovné dobytí Pražského hradu a zmiňováním letitých vazeb na prezidenta názorně připomněl. Pokud se hlava státu za šéfa ČEZ postaví, je to řádově silnější pojistka než loni narychlo prodloužený mandát k vedení firmy až za rok 2020.

Od Babiše jsme už viděli několik prudkých obratů o 180 stupňů, ostatně vztah k Miloši Zemanovi od prvotní ostré kritiky po dnešní zjevné spojenectví je toho příkladem. Takže Beneše nelze odepisovat a jeho plán musí investoři analyzovat. Nechme stranou kouřovou clonu v podobě nepraktických či přímo neuskutečnitelných variant sloužících jen k tomu, aby to naoko byl stát, kdo má aktivní roli, a zaměřme se na tu hlavní. Kdyby se uskutečnila, na burze zůstane distribuce a nové draze vybudované zelené zdroje. Stát si nechá konvenční bloky, těžbu uhlí a jádro, z jejichž výnosů by se měl zaplatit nový blok pro Dukovany. "Špinavému" zbytku by zřejmě šéfoval Beneš. Kdo jiný než muž, který vyrostl na obchodu s uhlím a o jehož obratnosti vypovídá, že i v době prudce klesajících zisků přežil už tři premiéry. Důkaz kontinuity, nebo toho, že pojem ČEZko stále neztratil na významu?

