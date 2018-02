Rozhodnutí o výstavbě nových jaderných zdrojů se blíží a stále není jasné, kdo reaktory zaplatí. Politici na nových blocích trvají, platit je ale dlouhodobě odmítají. Vedení polostátní firmy ČEZ proto navrhlo, že by se firma mohla po vzoru německých energetik rozdělit. A nyní také představilo variantu, která je podle managementu nejlepší. "Nejlépe hodnocenou alternativou je transformační možnost, která odděluje jaderné a konvenční zdroje od distribuce a nové energetiky," píše se ve studii, kterou pro ČEZ vytvořil tým složený z jeho stratégů, externích právníků, poradenské firmy a investičních bankéřů.

Firma oficiálně stále pracuje s variantami, že by stát na projekt až za 200 miliard dal garance nebo že by si ČEZ nové bloky postavil sám. Z vyznění materiálu je ale jasné, že rozdělení ČEZ je pro management preferovanou možností. Kdyby stát jednu z částí firmy vlastnil ze 100 procent, mohl by jí stavbu přikázat a nemusel by se ohlížet na minoritní akcionáře. Ti mají nyní ve firmě něco přes 30 procent.

Studie vznikala celý podzim a hotová byla na začátku roku. Od té doby s ní podle informací HN šéf firmy Daniel Beneš postupně seznamuje politiky. A HN získaly prezentaci, kterou ve středu firma ukazovala na výjezdním zasedání členům Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny v Jaderné elektrárně Dukovany.

Právě zde by měl vyrůst první nový reaktor, ideálně do roku 2035, kdy ty stávající začnou dosluhovat. Firma tlačí na to, aby vláda rozhodla o způsobu dostavby ještě letos na jaře, a mohlo se tedy začít s výběrem dodavatelské společnosti. Pokud se to nepodaří, tak podle ČEZ hrozí, že se plánovaný harmonogram nestihne.

Studie obsahuje celkem šest různých scénářů rozdělení firmy. Základní počítal s tím, že by se z firmy pouze vyčlenila jaderná aktiva, která by ze 100 procent získal stát. Extrémní scénář pak zvažoval rozdělení firmy až na pět společností. Preferovaná varianta navrhuje, aby v rukou státu zůstala ze 100 procent jaderná aktiva, tradiční výroba elektřiny (tedy uhelné, plynové a velké vodní zdroje), těžba uhlí (tedy Severočeské doly) a velmi výnosný trading.

Do nové firmy by přešly distribuce, obnovitelné zdroje, prodej energií menším odběratelům a nedávno založené, ale velmi ambiciózní ČEZ ESCO, které se zaměřuje na energetické služby pro firmy a takzvanou novou energetiku. Tedy vše od osvětlení, zateplení až po dodávky energií. Kromě ESCO by se jednalo o státem regulovaná odvětví.

V této nové firmě by starý státní ČEZ vlastnil zpočátku 51 procent a zbytek by připadl soukromým investorům. Svůj podíl by ale stát mohl postupně snižovat až na 25 procent. To by mu stále zanechalo vliv ve formě blokační menšiny.

Tato varianta má podle studie několik pozitivních dopadů. Stát by na jedné straně získal postupným prodejem svého podílu v nové firmě značné prostředky. A tím, že se vyřeší nejistoty ohledně výstavby jaderných elektráren a rizika spojená s uhelnou energetikou, by se měla podle propočtů zvýšit hodnota firmy až o 65 miliard korun.

"Jestli by se jednalo o 65 miliard, to vám dnes nikdo neřekne. Z krátkodobého hlediska by to kvůli nejistotě mohlo přinést pokles hodnoty akcií. Nicméně je pravda, že zbavení se rizika dostavby jádra by mohlo mít pozitivní dopad. A vyčlenění regulovaných aktiv do nové firmy by také mohlo přivést nové investory, kteří o uhelný ČEZ dříve neměli příliš zájem," říká analytik Patrie Tomáš Sýkora. Dělení firmy je podle něj navíc variantou, kterou nejvíce preferují drobní akcionáři. Ti ale ve firmě mají menšinu a do rozhodování o dělení, pokud proběhne korektně a za tržních podmínek, nebudou moci příliš zasahovat.

Se Sýkorou souhlasí i analytik J&T a minoritní akcionář ČEZ Michal Šnobr. "Teď se to dělá kvůli dostavbě Jaderné elektrárny Dukovany. Ale podle mého je to nutné i kvůli dlouhodobému přežití společnosti." Podle Šnobra se v době obnovitelných zdrojů a moderní energetiky už dnes ČEZ vnitřně na dvě firmy stejně rozdělil. "Pokud chce navíc stát získat peníze na dostavbu jádra, musí část firmy prodat. A s managementem souhlasím v tom, že není lepší období než tuto regulovanou část prodat či dát na burzu teď. V době nízkých úrokových sazeb chtějí hlavně institucionální investoři regulovaný byznys a jsou schopni za něj obrovsky zaplatit," říká Šnobr.

Související