Nebývale ostře se pustil generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral do týmu svých redaktorů, kteří odvysílali kritické reportáže o společnosti Agrofert patřící donedávna předsedovi vlády a šéfovi hnutí ANO Andreji Babišovi. Podle Zavorala byla práce redaktorů neobjektivní a nekvalitní.

Jeden z hlavních autorů, investigativní novinář Českého rozhlasu Janek Kroupa, v reakci na takové hodnocení nevyloučil, že své místo opustí. "Já generálního ředitele ke své práci nepotřebuji. Přemýšlím ale o tom, jestli má smysl tady s takovými lidmi zůstávat," sdělil Kroupa HN.

Celý spor se týká několika pořadů, ve kterých loni v listopadu Kroupa se svými kolegy informovali o tom, jak společnost Agrofert kromě jiného hospodaří a pobírá dotace na pozemky, které jí nepatří. První s kritikou vystoupil už loni v prosinci člen rady Tomáš Kňourek. Generální ředitel zaujal včera k případu jednoznačné stanovisko. "Nejsem slaboch a nemám problém prezentovat názor, který se nemusí některým zaměstnancům líbit," začal nejvyšší šéf rozhlasu několikaminutovou řeč, kterou naplnil řadou výtek a odvolával se na několik analýz.

Podle něj v reportážích na toto téma nejsou uvedeny "všestranné a relevantní informace, na základě kterých by veřejnost mohla sama dospět k závěru, zda je pravdivé konstatování autorů, že se Agrofert dopustil dotačního podvodu". Zavoral zároveň prohlásil, že nic neměl a nemá proti tomu, že se redaktoři zabývali Agrofertem i premiérem Babišem.

Slova Zavorala slyšel ředitel zpravodajství Jan Pokorný, který se proti jeho kritice mimo zasedání rady ohradil. "Jsem přesvědčený, že jsme žádný novinářský kodex neporušili. Stojím za lidmi, kteří tento materiál zpracovali, stejně jako za výsledkem práce. Jinak bych musel říci, že já jsem odvedl špatnou a neobjektivní práci, protože já jsem rozhodl o tom, že to půjde do vysílání," tvrdí Pokorný.

Každopádně Zavoral bude iniciovat školení vybraných pracovníků rozhlasu a "kauzu Agrofert" ukáže jako modelový příklad. "Aby se z uvedených nedostatků poučili," avizoval. K jeho kritickému stanovisku se nakonec připojili i radní Českého rozhlasu, byť v usnesení nezvolili tak tvrdý slovník.

Investigativní reportér Janek Kroupa v reakci na slova generálního ředitele uvedl, že by školení potřeboval spíš on sám. "Vadí mi, že vykládá hlouposti. Myslím, že by bylo vhodné uspořádat školení pro něj, abychom mu připomněli zásady práce v žurnalistice," ohradil se Kroupa.