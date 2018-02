Největší český e-shop Alza.cz zveřejnil své loňské finanční výsledky, které jsou dalším z dokladů rostoucí síly tuzemských internetových obchodů. Alza meziročně vyrostla o pětinu, když utržila bezmála 21 miliard korun, vůbec nejvíc ve své 24leté historii.

"Přesná čísla o zisku zatím nemáme. Jeho výše by ale měla kopírovat růst tržeb," uvádí místopředseda představenstva e-shopu Tomáš Havryluk. Předloni Alza vydělala 664 milionů, v roce 2017 tak mohl zisk odhadem dosáhnout asi 800 milionů korun.

Za růstem není jen ekonomika

V čase dobrého stavu tuzemské ekonomiky za rekordními čísly e-shopu zčásti stojí zvýšený nákupní apetit Čechů.

"Tržby v celém maloobchodě meziročně rostly zhruba o šest procent. Tempo růstu e-commerce trhu bylo ale loni trojnásobné. Nelze tedy říci, že by ekonomika byla jediným důvodem takto dobrých výsledků," říká šéf e-shopové Asociace pro elektronickou komerci (APEK) Jan Vetyška.

Podle odhadu APEK loni Češi na internetu utratili rekordních 115 miliard korun. "Vedle ekonomiky na to mělo vliv rozšíření nabídky sortimentu, který lze na internetu koupit. Poslední roky silně roste zvláště prodej rychloobrátkového zboží, jako jsou potraviny," říká Vetyška.

Podle něho má pro celý trh velký význam také spouštění e-shopů velkých zahraničních firem, jako je řetězec Lidl, který svůj internetový obchod v Česku otevřel loni v září.

"Poměrně důležitý je také fakt, že žijeme v docela malé zemi, kde je snazší zboží rychle dostat k zákazníkům. I proto jsme e-shopovou velmocí," dodává šéf APEK. Jeho slova potvrzuje statistika Evropské komise, podle níž má Česko třetí nejsilnější trh e-commerce ze zemí Evropské unie. E-shopy už se ostatně na tržbách celého tuzemského maloobchodu podílí více než 10 procenty.

Lídři trhu dále expandují

Síla tuzemských e-shopů se ale neprojevuje pouze v Česku, což ukazuje příklad Alzy. Ta na domácím a slovenském trhu rostla o 18, respektive 20 procent. "Na dalších 24 evropských trzích jsme ale meziročně rostli o 80 procent. E-shopy z těchto zemí se na celkových tržbách podílely skoro z poloviny," říká člen vedení Alzy Havryluk.

Mimo Česko a Slovensko je firma nejsilnější v Maďarsku, kde chce proto letos dále expandovat. "Další prioritou je pro nás Rakousko, kam jsme vstoupili loni," dodává manažer.

Ani konkurenční Mall.cz, který je v oblasti internetových obchodů tuzemskou dvojkou, ale nechce s expanzí zůstat pozadu, i když je dlouhodobě ve ztrátě a předloni prodělal 132 milionů korun.V témže roce internetový obchod utržil přes šest miliard a meziročně narostl o třetinu. Podobný růst lze zřejmě čekat i v případě výsledků za loňský rok, které firma dosud nezveřejnila.

Celá skupina Mall Group, do níž se vedle Mall.cz řadí třeba e-shop CZC.cz, loni utržila asi 17 miliard korun a také ona je ztrátová.

"V roce 2017 ovšem na ziskovost nejedeme. Nejde o to, že bychom o ní nemluvili. Pořád ale silně investujeme na všech našich trzích − v Česku, na Slovensku, v Maďarsku, Slovinsku a Chorvatsku," vysvětloval loni v listopadu Jakub Havrlant, který Mall Group spoluvlastní. Potvrdil tak, že také jeho skupina si dělá zálusk na další tržby ze zahraničí.

Trendem bude zlepšení dopravy

Tuzemským e-shopům se setrvale daří růst dvouciferným tempem. Šéf jejich asociace Vetyška přesto vidí překážky, které brání jejich další expanzi.

Hlavním problémem zůstává doručování zboží před Vánoci, které jsou tradičně nejsilnějším prodejním obdobím roku. Zvláště smluvní dopravci mnohdy o svátcích nestíhají objednávky doručovat v předepsaném čase. Nelibost naštvaných zákazníků se pak často obrací proti internetovým obchodům.

"Proto očekávám, že letošním trendem bude zlepšené doručování. Na e-shopech, jako je Alza nebo Rohlík.cz, které rozvoz řeší vlastními silami, je vidět, že se jim to daří mnohem lépe než nasmlouvaným dopravcům," říká Vetyška, podle něhož by se internetové obchody v příštích letech mohly do spedice zboží pouštět samy.

Dalším z fenoménů by pak mělo být častější nakupování prostřednictvím mobilních telefonů. Třeba Alze jen v prosinci návštěvnost přes její mobilní aplikaci vzrostla o 200 procent.