Ačkoliv se to zdá neuvěřitelné, je velmi pravděpodobné, že i letos si akcie připíší ziskový rok a odvážnější investoři budou opět spokojenější než ti opatrnější. Jen za první měsíc roku 2018 si akcie, měřené indexem MSCI World, připsaly přes šest procent. To je výnos, který by sám o sobě leckterého investora uspokojil i za celý rok.

Posilující česká koruna a oslabující americký dolar mají sice na svědomí podstatně nižší − poloviční − výkonnost akcií po přepočtu na naši národní měnu, i tak jde ale o výsledek pro akciové investory velmi příznivý. Tahouny jsou opět cyklická odvětví jako firmy z oblastí výroby zboží dlouhodobé spotřeby nebo informačních technologií. Překvapivě se mezi ně vklínily i farmaceutické firmy.

Vyhlídky ekonomik i ziskovosti firem se navíc nadále vylepšují, což vede i váhající investory k tomu, aby opustili kalné vody dluhopisového trhu nebo nudu na bankovních účtech, kde reálně, tedy po započtení inflace, peníze ztrácejí na hodnotě.

Hospodářská expanze bývá zpravidla doprovázena zvýšenou inflací. Ta je logickým důsledkem rychle rostoucí poptávky, které se nabídková strana již není schopná přizpůsobit, protože se nachází na hranici kapacit. Na hraně tohoto stavu se možná nyní nacházíme i my.

Související