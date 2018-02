Zvyšuje se nejen počet aut, ale i jejich stáří

Svaz dovozců automobilů zveřejnil, kolik aut v Česku meziročně přibylo. Na konci roku 2017 jich bylo přes 5,593 milionu, meziročně se tedy počet zvýšil o 224 tisíc vozidel. Za pět let se zvýšil počet aut na českých silnicích o více než jeden milion. Auta ale bohužel nemládnou, průměrné stáří vozového parku se nadále zvyšuje. Zatímco na konci roku 2016 byl průměrný věk vozu v Česku 14,48 roku, nyní je to 14,62 roku. Podíl vozů starších deseti let přesáhl 53 procent. "Ti, kdo doteď neměli auto žádné, například rodiny z nižších sociálních vrstev, nás nyní navštěvují poměrně v hojném počtu a shánějí vozidla s cenou zhruba do 100 000 Kč, což jsou auta stará většinou osm a více let," vysvětluje Martin Formánek, manažer výkupu vozidel autocentra Davo Car, proč se v Česku zvyšuje počet starších aut.

V muzeu si lze zkusit řízení Zetoru

V Národním zemědělském muzeu se návštěvníci mohou svézt na trenažéru traktoru Zetor. Nový simulátor jízdy traktorem byl vyvinut přímo pro expozici Jede traktor. Jedná se o jediný prototyp v Česku s reálnými ovládacími prvky, které muzeu na pražské Letné dodal brněnský výrobce Zetor Tractors. Vyzkoušet si lze jízdu po městě i orbu na poli v kabině modelu Zetor Major. Samotná expozice Jede traktor představuje více než dvacet typů traktorů od tuzemských i zahraničních výrobců vyrobených v letech 1917 až 1953. Jde o výběr z rozsáhlých sbírek muzea, které se zabývá mapováním továrních řad výrobců, jako je Svoboda, Zetor, Wikov či John Deer. Muzeum má otevřeno denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin.

Peugeot je lídrem trhu s užitkovými auty

Vůbec poprvé se Peugeot stal na českém trhu jedničkou v prodejích lehkých užitkových aut. Díky prodejním výsledkům za rok 2017 sesadil dřívějšího lídra Fiat. Nejprodávanějším modelem je Boxer, následuje ho Expert. V březnu na ženevském autosalonu chce Peugeot odhalit osobní verzi modelu Partner. Francouzská značka dosáhla v loňském roce i nárůstu v prodejích osobních aut o více než šest procent.

MOL rozjíždí síť sdílení aut, zvažuje i Česko

Energetická a ropná společnost MOL, která je v Česku známá především sítí čerpacích stanic, se v domovském Maďarsku věnuje i jiným aktivitám. Nyní například rozjíždí na tamním trhu síť sdílení elektrických aut, takzvaný carsharing. Aktuálně má k dispozici asi 300 miniaut Volkswagen e-Up!. Služba nese název MOL Limo a je možné, že se v budoucnosti rozšíří také v Praze. "Mobilita je v naší dlouhodobé strategii důležitá. Chceme změnit naše maloobchodní aktivity a carsharing bude brzy hrát klíčovou roli v dopravě velkých měst," řekl Peter Ratatics, výkonný ředitel firmy MOL v oblasti služeb zákazníkům. V Budapešti to má však MOL lehčí, tamní síť je propojená s veřejnou dopravou a také se službou sdílení jízdních kol.

