Roční prodeje luxusních limuzín se pohybují ve stovkách kusů. Mohou si je dovolit pouze firmy nebo jedinci, kteří mají stabilně více peněz. Kupují si je kvůli kvalitě, prestiži a s tím spojenému společenskému postavení. Nezanedbatelným aspektem je i zájem a touha odlišit se. Nebo také potřeba úspěšných používat automobil vhodný i pro aktivní soukromý život. Proto se rádi nechávají za tvrdé pracovní nasazení hýčkat rovněž v soukromém životě.

Tato oblast má již tradičně velmi málo hráčů. A vlastně to ani nemůže být žádné překvapení. V dopravě se luxus pojí hlavně s tradicí a na českém trhu ještě násobně více. Proto asi nikoho neudiví, že v této kategorii jasně dominují německé stálice, abecedně Audi A8, BMW 7 a Mercedes Benz S, kterým porůznu sekundují buď jiní evropští výrobci, nebo silní reprezentanti Asie. Spadá sem také například Lexus LS, Jaguar XJ či Maserati Quattroporte.

Samostatnou kapitolou jsou pokusy výrobců, kteří do luxusního segmentu dříve nezasahovali. Obvykle však končí s jednocifernými prodejními výsledky za rok. To však neznamená, že by tyto vozy byly vyloženě špatné. Jenže jim chybí tradice a image. Speciálně v Evropě.

Potenciálním kupcům chybí odpověď na otázku, proč si pořídit právě tento model. Co je ten moment, který zákazníka luxusního segmentu přesvědčí? Na to, bohužel, vedle snahy nalákat na nižší cenu, nedokáže přitom pragmaticky odpovědět ani samotný výrobce.

Nejméně luxusních limuzín se v Česku prodalo podle dostupných statistik SDA v roce 2013, dohromady jen 279 kusů. Podobně málo to bylo i v roce 2005, kdy jich odjelo od prodejců 286. Sluší se však připomenout, že celkový trh v roce 2013 byl už o třetinu větší než ten v roce 2005.

Naopak rekordu dosáhli prodejci luxusních vozů v roce 2016, celkem se jich prodalo 586. Slušné to bylo i v roce 2014, kdy se prodalo 576 aut. Ve zbylých letech evidovaných statistik, které jsou k dispozici pravidelně od roku 2004, prodej těchto vozů kolísal mezi 300 až 480 kusy.

Zákonitě vyvstává otázka, proč prodeje nerostou v souladu s růstem celého trhu. Lze pozorovat skutečnost, že i do tohoto segmentu pronikla móda SUV. Právě výrobci luxusních sedanů jsou průkopníky a dodavateli v oblasti luxusních SUV. Ostatně avizované novinky od Audi nebo BMW, kdy vynikají SUV modely svou velikostí a výbavou nad těmi dnešními, vrcholnými, jsou toho nezvratným důkazem. Právě proto nelze s největší pravděpodobností očekávat, že by se celková prodejní čísla u luxusních vozů měla zásadně měnit.

Související