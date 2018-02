Stálo u zrodu úspěšných start-upů, jako je vyhledávač letenek Kiwi.com, teď se rozšiřuje do dalších krajů. Jihomoravské inovační centrum (JIC), které sídlí v Brně, podepsalo partnerskou smlouvu s Libereckým podnikatelským inkubátorem, který tak bude moci využívat již existující sítě expertů z JIC.

Tito odborníci působí v rámci programu Platinn, jenž se zaměřuje na inovativní rozvoj již existujících malých a středních firem.

Partnerem nedávno založeného libereckého inkubátoru je například tamní technologický start-up Hardwario. Mladá firma vyvíjí elektronickou stavebnici pro internet věcí a nápad chce rozšířit do světa.

14 miliard Kč je celková výše tržeb 175 firem, které prošly Jihomoravským inovačním centrem. Do tržeb není zahrnuta společnost Kiwi.

"Před podpisem je navíc partnerství s dalším krajem. Do budoucna by tak mohla vzniknout síť, ze které by těžily podniky napříč celým Českem. Zkušení podnikatelé by tak byli propojeni s těmi, kteří svůj byznys právě rozvíjí," říká Jindřich Weiss z JIC.

"Jedno pracovní místo v oblasti hi-tech vytvoří tři pracovní místa ve službách." S tímto mottem se snaží bojovat JIC s některými negativními dopady Průmyslu 4.0 na pracovní trh. Centrum má i další programy, které mají za cíl pomáhat inovativním podnikatelům zavádět nové firmy na trh a podporovat rozvoj technologických start-upů.

Pokud se mladé technologické firmy do programu Platinn dostanou, mohou se až po dobu šesti měsíců za drobný poplatek účastnit různých workshopů, konzultací s experty a získat důležité byznysové kontakty.

Začínající technologická firma, která využila pomoci JIC, by poté měla být schopná vytvořit více pracovních míst ve službách a ve výzkumu a vývoji. Tedy v oblastech, které jsou mnohem méně ohroženy robotizací, jež má do budoucna připravit o práci mnoho lidí.

Jednou ze společností, která již slaví úspěch, je brněnská GINA (Geographical Information Assistant). Podnik vyvinul mapovou aplikaci umožňující koordinaci různých týmů v terénu.

Mapa získává interaktivní údaje o terénu a okamžitě je sdílí s ostatními členy. V praxi je tak využitelná například pro záchrannou službu nebo hasiče, kterým umožňuje zkrátit dobu příjezdu o cenné minuty. Aplikaci, kterou ocenil také Bill Gates, zakladatel amerického technologického obra Microsoft, využívá od roku 2015 i Organizace spojených národů.

"Na začátku jsme měli nápad na studentský projekt. Díky JIC jsme rozjeli firmu. GINA Software momentálně pomáhá zachraňovat životy v Jihomoravském kraji, na Haiti i v Japonsku," říká zakladatel GINA Zbyněk Poulíček.

JIC funguje od roku 2003. Na jeho založení se podílel Jihomoravský kraj, Magistrát města Brna, místní Vysoké učení technické, Masarykova univerzita nebo Mendelova univerzita.

Pod hlavičkou inovačního centra byl podpořen rozvoj 175 firem. V roce 2016 tyto společnosti dohromady dosáhly tržeb v hodnotě 14 miliard korun a zaměstnávaly 4500 kvalifikovaných pracovníků, z toho asi 13 procent přímo ve výzkumu a vývoji.

Související