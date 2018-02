Na trh přišla další, v pořadí už čtvrtá generace vlajkové lodi od značky Audi. Nová A8 se sice v mnoha vizuálních detailech podobá nejen té předchozí A8, ale de facto všem modelům ingolstadtské značky se čtyřmi kruhy ve znaku. Tuto unifikovanost jí také někteří kritici vyčítají. Přináší však novinky, které jsou v automobilovém světě v mnoha ohledech naprosto revoluční. Tak to totiž u nejprestižnějších limuzín funguje. Vlajkové lodi značek Audi, BMW a Mercedes-Benz vždy přicházejí s nejmodernějšími prvky výbavy, které se pak postupně dostávají i do "obyčejnějších", levnějších aut. Navíc promyšleně přicházejí na trh zhruba s dvouletým časovým odstupem, aby si každý z nich užil chvíli slávy a titulu nejmodernější a nejsofistikovanější limuzíny na světě.

Audi je z tradičních evropských značek tou, která se ve vývoji technologií autonomního řízení nachází aktuálně nejdále. Kdyby to legislativa umožňovala, nová A8 by už byla teoreticky schopná jezdit po evropských silnicích úplně sama. Tím v podstatě předbíhá dobu. Zatímco dnes je viníkem nehody automaticky ten, kdo auto ovládá, v případě, že by řidič měl zapnutého autopilota a došlo ke kolizi, mohl by se už domáhat odpovědnosti na výrobci vozu. Právě proto se v současnosti čeká na úpravy zákona. V Německu by k nim mělo dojít snad už koncem tohoto, případně začátkem příštího roku. "I u nás v Česku probíhá jednání mezi výrobci a ministerstvem dopravy, jak legislativu upravit," říká pro HN Jiří Rozkošný, PR specialista značky Audi na českém trhu. Zcela zásadní je ale pro jednotlivé státy to, jak problematiku odpovědnosti samořízených aut vyřeší Němci.

Bude řídit sama, až jí to zákony dovolí

Související Fotogalerie Audi A8 je vrcholem luxusu. a brzy bude jezdit úplně samo

Nová A8 je ovšem na budoucnost autonomního řízení připravená opravdu nejdůkladněji. Dokonce se její uvedení na trh o rok opozdilo právě kvůli tomu, aby její vývojáři mohli do vozu implementovat technologie, které ho budou umožňovat. Jinými slovy: aby po zmíněné úpravě legislativy bylo mnohem snadnější osadit A8 autopilotem. Řečí automobilového technokrata by se dalo říci, že A8 je připravena na semiautonomní řízení úrovně SAE 3. Až se spustí, Audi například slibuje, že bude možné auto nechat samo zaparkovat do garáže, zatímco majitel si začne v předsíni sundávat boty.

Související Infografika Hlavní konkurenti Audi A8

I bez zmíněného aktivovaného autopilota ale nová A8 zvládá na silnici mnohem víc věcí, než umí jiné vozy. Díky sérii kamer, radarů, ultrazvukových senzorů, a dokonce i infračervenému laseru neustále kontroluje okolí vozu do všech stran. Zvládne plně zastavit za autem jedoucím před ním, pokud řidič nereaguje na varovné signály. Také nevjede do křižovatky, pokud ze strany přijíždí jiné vozidlo nebo cyklista a vyhodnotí, že řidič ho přehlédl a narazil by do něj. Díky asistentu pro jízdu v kolonách se auto samo udržuje v pruhu, zrychluje a brzdí v zácpách. Audi A8 je připravené i na to, kdyby do něj zezadu narazil nepozorný řidič − okamžitě zavře okna a silněji přitáhne bezpečnostní pásy. Umí také ve zlomku vteřiny zvednout podvozek, aby tím více ochránilo svou posádku při případném nárazu. Vůz je rovněž možné zaparkovat zvenku pomocí mobilní aplikace.

Parametry ◼ Objem motoru: 3.0 TDI / 210 kW

◼ Točivý moment: 600 Nm

◼ Zrychlení z 0 na 100 km/h: 5,9 s

◼ Maximální rychlost: 250 km/h

◼ Udávaná spotřeba na 100 km: 5,6 l

◼ Emise CO 2 na 100 km: 145 g

◼ Objem kufru: 505 l

◼ Základní cena: 2 449 900 Kč

Jednotlivých bezpečnostních asistentů má nová Audi A8 přesně 41. Všechny vyhodnocují situaci na silnici a umí zasahovat, aby buď odvrátily riziko nehody, anebo aspoň zmírnily následky.

Špička třídy v komfortu

Bezpečnost je jen jednou částí schopností novinky od Audi. Pro zákazníky, kteří jsou ochotni za takový vůz utratit miliony, je totiž neméně podstatné to, jak moc je komfortní a umí svou posádku hýčkat.

Nová A8 to zvládá bravurně. Díky superizolačním sklům je uvnitř takové ticho, jaké se dá jen těžko zažít v jiném v autě. Vůz má standardně vzduchové pérování, což znamená, že podvozek je superkomfortní, elegantně vyhlazuje nerovnosti a díry, které jsou v autě nižší kategorie cítit. Má také systém aktivního zavěšení kol. To v praxi znamená, že jednotlivá kola se okamžitě přizpůsobují nerovnostem a upravují světelnou výšku.

Možností, za co utrácet, je spoustu

Vše má ale svou cenu. A ta není v případě luxusních limuzín vůbec malá. HN testovaly nejslabší základní verzi, a to naftový šestiválec. Jeho cena začíná na částce necelých 2,5 milionu korun. S lákavými příplatky se ale suma rapidně zvyšuje. Zmiňované pakety s bezpečnostními asistenty, kamerami, prémiovou audiosoustavou nebo například sedadly s masážní funkcí se cena může zvednout rázem o milion a více.

Za luxus se zkrátka platí a Audi A8 v tomto ohledu nevybočuje. Stejnou politiku ale mají i konkurenční značky. Vlajkovou loď, která je vpravdě výstavní skříní nejmodernějších technologií na automobilovém trhu, si pořizují ti, pro které cena nehraje až tak velkou roli. A je to jenom dobře, protože z jejich počínání pak těží i všichni ostatní − jak bylo řečeno, nejprve si drahé technologie odbudou premiéru v těchto typech aut a pak se postupně rozšíří mezi běžné modely.

Je tedy pravděpodobné, že v budoucnosti bude mít cenově dostupného autopilota i Fabia.