Premiér Andrej Babiš (ANO) po včerejším jednání vlády uvedl, že memorandum o těžbě lithia uzavřené loni v říjnu s australskou firmou European Metals je neplatné. Ministr průmyslu Tomáš Hüner má podle Babiše zmíněné memorandum zneplatnit a zaúkolovat státní podnik Diamo, aby provedl průzkum ložiska na Cínovci.

Firma European Metals už do desítek průzkumných vrtů, jejichž výsledky jsou v jejím vlastnictví, investovala 350 milionů korun. Do roku 2025 má podle českých zákonů přednostní právo požádat o těžební licenci.

V memorandu z října 2016, které Babiš, komunisté a hnutí Úsvit napadají jako nevýhodné, se European Metals zavázala zpracovávat horninu s obsahem lithia přímo v Česku. Právě zpracování lithia na takzvaný karbonát je to, co mu reálně dává hodnotu.

Zapojení podniku Diamo, které zmiňuje Babiš, by fakticky vrátilo "příběh" českého lithia do roku 2010, kdy se s průzkumem začalo. Diamo má zkušenosti s těžbou uranu, již léta se ale věnuje hlavně rekultivacím a žádné zkušenosti s lithiem nemá. Plány European Metals počítají se zahájením těžby a zpracováním lithia kolem roku 2023. Surovinu by firma zpracovávala poblíž Cínovce v továrně, kterou tam hodlá postavit.

Lidé, kteří se v problematice orientují, pro HN uvedli, že považují za možné, že si stát nakonec státní kontrolu nad těžbou lithia prosadí. Kromě právních problémů ale bude muset do projektu investovat miliardy korun. A dostat projekt do stavu, v jakém je nyní, může trvat několik let. První lithium z Cínovce by se tak na trh dostalo až v době, kdy už ho nemusí být takový nedostatek, což by surovinu zlevnilo.

Česko se tak podle odborníků může dostat do pozice, kdy by nezpracovanou horninu jen vyváželo do závodu, jenž vznikne na německé straně Krušných hor. Tamní firma Deutsche Lithium dokončí studii proveditelnosti těžby už za rok. Poloviční podíl v ní má kanadský těžař Bacanora Minerals, který v roce 2020 začne těžit lithium v Mexiku.