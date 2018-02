Theresa Mayová se jakožto britská premiérka snažila voliče přesvědčit, že reprezentuje "silné a stabilní vůdcovství". Čím dál víc je ale jasné, že ani jedna z těchto dvou charakteristik neplatí. Mayová je pod stále větším tlakem své rozhádané konzervativní strany. Momentálně se zdá, že nemá dost autority, aby prosadila jasnou vizi toho, jakou podobu by měl mít brexit, což je největší téma britské politiky.

Spojené království stále nedokázalo říct, jakou zemí chce po plánovaném vystoupení z Evropské unie být. Na Mayovou tlačí jak zastánci co nejužších budoucích vztahů s EU, tak ti politici, kteří se od unie chtějí co nejvíc "odstřihnout". V Londýně se proto otevřeně mluví o možnosti, že se konzervativci Mayové zbaví. "Nevzdávám se, mám před sebou dlouhodobý úkol," odmítla tyto zvěsti Mayová.

Fakt, že zatím nedokázala přijít s vizí budoucích vztahů s klíčovým obchodním partnerem, tedy Evropskou unií, ale její politickou pozici dál komplikuje. Země EU chtějí od Británie slyšet jasné slovo, protože by s ní měly v březnu začít jednat o uzavření dohody, kterou se bude řídit vzájemný obchod po britském vystoupení.

21 měsíců by po odchodu Británie z EU mělo trvat přechodné období.

Londýn už unii požádal o sjednání přechodného období, aby tak na dojednání obchodní dohody získal víc času. Británie sice z EU odejde v březnu 2019, díky přechodnému období se ale ještě zhruba dva roky poté pro britské i evropské firmy fakticky nic nezmění. Spojené království zůstane součástí vnitřního evropského trhu.

Podmínkou pro to ale je, že Britové budou během přechodného období dál přispívat do evropského rozpočtu nebo respektovat rozhodnutí evropských soudů. Zároveň pro ně dál budou platit nově přijaté evropské zákony, i když Británie už přestane být členem EU, takže nebude mít ohledně jejich podoby žádný hlas. Podobné vztahy má s unií Norsko.

To se nelíbí tvrdým euroskeptikům, jako je konzervativní poslanec Jacob Rees-Mogg, který takové uspořádání označil za "vazalský status". Naopak na něj tlačí britské firmy, pro které je vnitřní evropský trh klíčový. Směřuje na něj skoro polovina britského vývozu.

Země Evropské unie ale vylučují, že by Británii mohl po vystoupení z EU během přechodného období zůstat její hlas na schůzkách národních ministrů nebo v Evropské komisi. "My jsme o přechodné období nepožádali, nebyl to náš nápad," prohlásila v rozhovoru pro agenturu Bloomberg bulharská ministryně zahraničí Jekatěrina Zacharijevová, jejíž země teď unii předsedá.

EU tak zdůrazňuje, že Británie může dostat to, co požaduje, jen když bude respektovat platná pravidla. Otázkou ale je, jestli bude mít Mayová dost sil na to, aby takovou dohodu doma prosadila.