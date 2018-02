Hana Zídková z VŠE se nedávno podílela na výzkumu věnovanému českým opatřením proti únikům daně z přidané hodnoty. S HN hovořila o změnách systému DPH a jejích variantách.

HN: Jaké jsou argumenty proti reverse charge?

Hlavním argumentem je, že by vznikly jiné podvody. Objevují se názory, že poslední obchodník v řetězci by nemusel daň odvést. U maloobchodu, který má prodejnu, ale nehrozí tak velké nebezpečí, že by byl podvodník. V karuselových podvodech totiž často jde o společnosti s fiktivním sídlem, které snadno zmizí. Druhý argument je administrativní náročnost. V reverse charge musí odběratel znát sazbu daně pro všechny produkty, které nakupuje. Nestačí vědět, jak se daní vaše produkty, ale musíte vědět, jak se daní vše, co odebíráte.

Podobný problém ale vznikne i u one stop shopů, kde naopak dodavatel bude muset znát daňové sazby ve všech státech, do nichž vyváží.

HN: Co je one stop shopům ještě vytýkáno?

Vyžadovalo by to přesun finančních prostředků mezi členskými státy, což by asi vadilo daňovým správám. Český finanční úřad by z jiné země dostával peníze, které by pak vracel podnikatelům v tuzemsku. Vyžadovalo by to vysokou míru důvěry.

Další kritizovanou věcí je, že se plánuje zrušit souhrnné hlášení, což je instrument, díky kterému finanční správy vědí, že dodavatel z jiného členského státu dodal zboží do Česka. Jeho zrušení by v podstatě vedlo k ochromení kontrolní schopnosti finančních úřadů.

HN: Dnes už existují mini one stop shopy, se kterými nejsou větší problémy. Jaký je rozdíl mezi nimi a one stop shopy?

Mini one stop shop je omezený na určitý druh služeb, takže to není takový objem, jako jsou všechny dodávky zboží v rámci EU. Druhá, ale zásadnější věc je, že mini one stop shop je jen pro transakce s konečnými spotřebiteli, takže nevzniká nárok na odpočet.

HN: Evropská komise nedávno navrhla změny v tom, jak se může nastavovat snížená sazba a co může patřit do základní sazby. Je to krok k jednotné sazbě DPH?

Nedávná opatření spíš umožňují členským státům více rozhodovat o tom, jaké sazby budou uplatňovat. Takže to je naopak uvolnění a to všechny státy vítají.

HN: Ke které z navrhovaných koncepcí systému DPH se přikláníte?

Podle mého je nejlepší zachovat systém, který je teď, a případně ho zdokonalit směrem k větší elektronizaci. Mělo by se vždy myslet i na plátce. Aby podnikatelé z toho, že musí tolik informací poskytovat, také něco měli. Existují třeba návrhy, že když by poskytli všechny faktury on-line, finanční správa by jim pak mohla automaticky sestavit daňové přiznání a ubrat jim práci. Systém bych v zásadě neměnila ani směrem k one stop shopům, ani k reverse charge.

HN: Je podíl karuselových podvodů na celkových únicích DPH významný?

Komise říká, že jejich podíl je okolo 30 procent, ale výzkum v Polsku zjistil, že je to asi 11 procent. V Anglii je to snad jen kolem sedmi. Nevíme přesně, kolik to je, ale už chceme měnit celý systém. Nejdříve by bylo potřeba zpřesnit ten odhad. Každé opatření by mělo být přiměřené jevu, kvůli kterému ho zavádíme.

HN: Na VŠE jste hodnotili vnitřní opatření proti únikům DPH v Česku. K čemu jste došli?

Zkoumali jsme s kolegy dopady konvenčních opatření zavedených v ČR proti podvodům. Článek je ještě v oponentském řízení, takže vám neřeknu přesná čísla, ale za výsledky si stojíme.

Vyšlo nám, že pozitivní efekt na příjmy veřejného rozpočtu z DPH mělo zavedení reverse charge na šrot, odpad a emisní povolenky v roce 2011. Pak v roce 2013 zavedené ručení za daň při odběru od nespolehlivého plátce DPH. Třetí věc, která měla vliv, bylo kontrolní hlášení, jež se pozitivně projevilo na příjmech do rozpočtu až se šestiměsíčním zpožděním. Zdůrazňuji, že tento vliv byl v rámci modelu očištěn o změny v ekonomickém růstu. Často se říkalo, že kontrolní hlášení přineslo výběr daně, protože ekonomika začala růst, ale to je v našem modelu zohledněno.

