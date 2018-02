Michael Kraus žije od 60. let v USA, kde vystudoval a poté působil na prestižních univerzitách Princeton, Harvard či Middlebury College. Politolog a historik, bratr populárního moderátora Jana Krause, nyní působí ve Washingtonu v Muzeu holokaustu. V roce 2008 dělal poradce Janu Švejnarovi, když kandidoval na prezidenta proti Václavu Klausovi.

HN: Překvapila vás jako pozorovatele zvenčí výhra Miloše Zemana?

Není to úplně překvapující, prezident Zeman měl velké zázemí, pět let jezdil po všech krajích, dělal kampaň. S tím souvisí jeho úspěch. Česká společnost je rozdělená. Dá se to i zobecnit, že na jedné straně jsou vzdělanější lidé, kteří projevují důvěru české účasti v nadnárodních spolcích, jako je EU, jsou to lidé, kteří patří mezi úspěšnější v transformaci po roce 1989, nevnímají globalizaci jako nebezpečí. Druhý tábor, jehož kandidátem byl Miloš Zeman, pracuje se strachem, staví se proti cizincům, viní elity domácí i z Bruselu, obává se vnějších nebezpečí. Podobné trendy se projevují i v jiných zemích, ve Francii, v Rakousku, v USA. Rozdíl tam ale oproti Česku je ten, že v Česku se k tomu musí přidat zklamání z postkomunistického období. Část občanů cítí rozčarování, pocit, že země byla rozkradená. A není to úplně neopodstatněné.

HN: Před pěti lety jste po prvním Zemanově vítězství říkal, že doufáte, že na Hradě překročí svůj stín. Stalo se tak? Nebo jej překročil, ale z té negativní strany?

Bohužel se musím přiklonit k tomu druhému. On patří mezi nejvýraznější české politiky, začínal jako intelektuál, v podstatě disident. Pak postavil na nohy ČSSD, ta vedla Česko do EU, za to patří dík i jemu. Jenže jeho nynější období kulminuje hysterickou kampaní proti migrantům, identifikací s extrémní stranou, poklonkováním Kremlu, je z něj nejproruštější hlava státu v EU. Už při opoziční smlouvě se ukázalo, že je naprostý pragmatik. Po všech jeho politických kotrmelcích u něj nevysledujete žádnou názorovou kontinuitu. Smysl jeho politické existence se čím dál víc dá vysvětlit jen jeho egem.

HN: Myslíte, že nyní, když už nemusí usilovat o další znovuzvolení, se zklidní a zkusí být státníkem?

Tuto otázku si klade mnoho lidí. Nelze vyloučit vůbec nic. On je samorost, v politice se projevil mnoha způsoby. Mám naději, že ve svém posledním mandátu se bude zabývat otázkou, jak se zapíše do dějin. Mělo by ho zajímat, jak jeho činnost v politice a na Hradě bude hodnotit historie a další generace. Půjde o to, co dokázal udělat pro blaho země a její občany. Ano, stál u toho, když se země včlenila do EU a NATO, ale jak tento kapitál využil? Teď před ním leží třeba velká odpovědnost v podobě formování nové vlády, to je krizová situace. Nebo si vezměte téma referenda o vystoupení EU, o kterém se někdy mluví. Vždyť Česko nemá jinou variantu než být členem EU. Zemana teď čeká několik výzev a uvidíme, jak se zachová.

HN: Jako prezident žádné skutečné výzvě nečelil. Byla tu migrační krize, jenže ta se Česku vyhnula, uprchlíci tu nebyli a nejsou. Postavil na tom jen své politické znovuzrození.

To je ono. Vezměte si, že uprchlíků v Česku o azyl požádalo jen pár, to je naprosto směšné. Rozdělení společnosti v Česku se tolik neliší od jiných států, politická garnitura ale nese odpovědnost, musí voličům dodat určitou vizi, ukázat, jaké místo jejich stát zaujímá v Evropě a jak se podílí na vytváření hodnot. Češi jsou občany EU, ačkoli v Česku pořád převládá pocit, že Evropa je něco venku, a my se bráníme. Jako bychom nebyli součástí toho, o čem jsme po druhé světové válce po desetiletí snili. Už je čas, abychom dospěli a vzali na sebe odpovědnost Evropanů. To je úkol pro Zemana, aby zemi vedl směrem, kam se ubírá většina Evropy.

Nebo zůstaneme ostrovem speciální izolace, jehož se dění v Evropě netýká? Je zjevné, že v době, kdy na ulici leží téma dalšího fungování západní liberální demokracie, pro něž jsou stále větší hrozbou autoritářské režimy v Rusku a Číně, Češi jako by nevěděli, kam patří.

HN: Proč mají Češi takový strach zvenku? Souvisí to historicky se zkušeností z opakovaných okupací?

Zrod Československa byl spojen se zrodem multikulturní společnosti. Na tvorbě nových institucí se podíleli Slováci, Němci, Židé. Byli jsme jeden z nejrozmanitějších států. Uprchlíci z Rakouska a Německa sem přicházeli, protože Československo bylo se všemi problémy mladé demokracie zemí, kde fungovaly zákony. Thomas Mann, který utíkal před Adolfem Hitlerem, tady dostal čestné občanství.

Češi navíc zaplavili celý svět, když utíkali za lepším − do USA se odcházelo už v 19. století, pak samozřejmě po roce 1938, po komunistickém puči, po roce 1968. To byly celé generace. Vždyť my se dnes nedokážeme podívat tváří v tvář vlastní minulosti, jsme dlužníci. Většina českých rodin najde mezi svými předky nějaké utečence, emigranty. Nechápeme navíc základní fakta týkající se migrace. Ekonomové upozorňují, že běženci mohou být vzpruhou pro ekonomiku, máme málo zaměstnanců.

HN: Tak čím to je?

Víte, dnes je doba otevřená, jako to bylo za našich předků. Můj dědeček se odešel učit do Vídně díky mocnářství a otevřel se mu díky tomu svět, dnes máme EU a také můžeme jít ven. Mladí lidé získávají zkušenosti. Je to otázka generační, doznívá pořád dopad komunistického systému.

HN: Jste tedy optimista?

Znám spoustu úspěšných lidí, kteří se dostali do světa, ale nadále se s Českem identifikují a vrací se zpět. Bohužel mnoho lidí trpí nedostatkem vzdělání a příležitostí. A je to příležitost právě pro politiky, aby dali lidem naději, aby jim pomohli otevřít dveře. Neměli by pracovat se strachem, který mají lidé přirozeně, ale s tím, aby lidé mohli úspěšně pracovat a vytvářet si potenciál jako jejich předci.

HN: Po výhře Zemana lidé z tábora jeho odpůrců propadali frustraci, jako by v Česku končila demokracie.

Nevidím to tak. Mám ale jisté obavy. K volbám byla upnutá velká mezinárodní pozornost, protože vývoj v sousedních zemích svědčí o posunu od standardní demokracie. Výsledek posiluje tyto obavy, Česko se stalo nečitelnějším. Výsledky ale lze interpretovat i tak, že liberální demokracie má silný tábor podporovatelů, který je vyrovnaný s táborem sympatizantů Tomia Okamury, komunistů a částečně hnutí ANO. Andreje Babiše ale není úplně snadné identifikovat, byť premiér se postavil celkem jasně za Miloše Zemana. Není tedy třeba házet flintu do žita. Teď je nutné postavit stabilní demokratickou vládu, to je klíčové. Ekonomická situace je nyní dobrá, ale pravá zkouška přijde, až nastane další krize, až se zhorší podmínky.

HN: Není Zemanova mobilizace a využívání nahromaděné frustrace velmi riskantní? Co když se to změní v něco mnohem horšího, právě až přijde recese?

To mně mluvíte z duše, je to hra s ohněm. On sledoval svůj cíl a tím bylo vítězství ve volbách. Tomu to posloužilo skvěle. Jenže teď bude, řeknu to znovu, muset překročit svůj stín. Nevím, jestli je pravicový, nebo levicový, neví to asi nikdo, ale měl by se snažit snížit teplotu ve společnosti, uklidnit emoce. Byl to on, kdo je vyprovokoval na maximum. Vytěžil je, ale teď by se měl chovat státotvorně, aby se zapsal do dějin jako politik, mezi jehož předchůdce patřil Tomáš Garrigue Masaryk a Václav Havel.

HN: Je toho schopen?

Mám pochybnosti, ale živím malou naději. Je to na něm samotném. Jde o člověka velmi inteligentního, který už nikam nebude kandidovat, což jeho agendu mění. A jeho kapacita měnit názory je přece nekonečná.