Evropské fondy jsou omezené, evropské půjčky drahé, tak proč nepostavit zoufale chybějící rychlou železnici například mezi Budapeští a Krakovem za čínské peníze a s čínskými vlaky? Nápad maďarského premiéra Viktora Orbána z minulého týdne, který představil ve svém pravidelném rozhlasovém pořadu, jen odráží způsob přemýšlení politiků střední Evropy, kteří chtějí nějakým způsobem reagovat na rostoucí aktivitu a zájem Číny proniknout do členských zemí Evropské unie.

"Čína není hrozba, Čína je z ekonomického pohledu příležitost," řekl Orbán. Evropské fondy jsou podle něj omezené, bankovní půjčky neefektivní a drahé. Třetí možností je prý získat peníze z Číny, která je připravena financovat rozvojové programy ve střední Evropě za lepších a výhodnějších podmínek než instituce jako Evropská banka pro obnovu a rozvoj. Zní to opravdu lákavě.

Bezpečnostní a ekonomická rizika

V Česku je větší zájem Pekingu spojen s prezidentem Milošem Zemanem a jeho aktivitou, která − na rozdíl od rostoucí opatrnosti západních politiků − nebere v potaz možná rizika spojená s čínskými investicemi. Ať už jde o ta bezpečnostní (budova Africké unie postavená Číňany v Addis Abebě prošpikovaná odposlechy napojenými na servery v Šanghaji) nebo ekonomická (struktura půjček zadlužující místní veřejné rozpočty, ale ne čínské firmy).

Po Asii a Africe se nyní Čína zaměřuje na Evropu a Blízký východ. A všichni jsou z toho nervózní, protože nedokážou dohlédnout, co zvýšený čínský zájem, zabalený do iniciativy Hedvábná stezka, přinese. Na tom se shodli i účastníci expertní konference o spolupráci Evropské unie, Japonska a USA "Mezinárodní pořádek založený na vládě práva", kterou ve Varšavě minulý týden pořádala Evropská rada pro mezinárodní vztahy a velvyslanectví Japonska v Polsku.

"Na Západě si neuvědomujeme rychlost, s jakou Čína postupuje, konsoliduje situaci doma a vyráží do zahraničí. Čínská výzva bude pro Západ mnohem důležitější, než kdy byla ta ruská," domnívá se Janka Örtelová, asijská analytička americko-evropského think-tanku German Marshall Fund.

Rusko bude ve srovnání s Čínou do budoucna slábnout, ale Moskva může s Pekingem vytvořit svého druhu mocenský tandem, kde bude partnera spíš poučovat a postrkovat při vědomí jeho síly, ale menší zkušenosti v globální geopolitice. "Bude hrát roli starší sestry, nikoli mladšího bratra," poznamenal k tomu Witold Rodkiewicz z polského think-tanku OSW.

Evropská bezradnost vůči nové situaci roste s tím, jak se ze světové scény postupně stahují Spojené státy americké. "V Evropě chybí USA a Evropská unie si bude muset položit spoustu nepříjemných otázek, jako například, zda bude unie schopna kvůli něčemu přijmout vůči Číně nějaké sankce," domnívá se Örtelová.

Co tedy Evropská unie musí podle ní dělat? Dostat Čínu ze zahraničněpolitického balíčku do všech ostatních oblastí veřejné politiky. Je zapotřebí větší koordinace mezi jednotlivými resorty v členských zemích unie. Připravovaná evropská direktiva o kontrole strategických investic je první krok správným směrem.

Kontrola hedvábí

Japonská analytička Rumio Aoyamaová z univerzity Waseda upozornila, že v Číně se odehrává zdánlivě protichůdná věc: otevírání se navenek, ale utahování kontroly uvnitř. To může být pro partnery Číny nebezpečné. Hedvábná stezka v sobě totiž nese i součásti vojenské strategie nebo institucionální spolupráci, která Číně umožňuje získat na svoji stranu například evropské či zahraniční think-tanky.

Čína zvyšuje svůj vliv po celém světě, zakládá vlastní finanční instituce, postupně se angažuje a výsledkem podle Aoyamaové může být, že velmoc změní systém globální vlády postavený na systému OSN a vítězných mocnostech druhé světové války. Na loňském 19. sjezdu Komunistické strany Číny přitom prezident Si Ťin-pching sliboval, že projekt Hedvábné stezky vytvoří "komunitu", která bude sdílená se všemi.

Zajímavý pohled do střev projektu, který s touto vizí kontrastuje, nabídla čerstvá studie amerického think-tanku CSIS. Z infrastrukturních projektů ve 34 evropských a asijských zemích bylo 89 % firem, které v nich dostaly zakázky, čínských. Podle studie jen 7,9 procenta kontraktů dostaly místní firmy. A ještě jinak, zdroje financování, které dávají celé situaci jinou perspektivu: banky, které projekty financují, jsou z 29 procent čínské, ze 40,8 procenta místní a ze 30,2 procenta zahraniční.

Analýza CSIS hovoří o tom, že Hedvábná stezka, která začala v roce 2013, je spíš obecná značka než program s přesnými rysy. A zdůrazňuje, že velmi pružná kritéria čínských projektů dovedně nafukují krátkodobé pobídky, aby se s nimi co nejdříve začalo, ale maskují jejich dlouhodobá rizika.

Jaká budou pravidla hry

Evropa se tak ocitla v situaci, kdy velkou část její energie vysává spor s Ruskem a obava z přílivu imigrantů z Afriky a Blízkého východu. Dlouhodobější a strategickou vizi vůči Číně postrádá. V současnosti, kdy se přepisují globální vztahy hlavně vlivem Trumpovy Ameriky, jde především o nastavení ekonomických a obchodních pravidel.

Řada diskutujících expertů se ve Varšavě shodla na jednom: ať chceme, nebo ne, Čína bude pokračovat v tom, co dělá, a nebude hrát podle našich (evropských, západních) pravidel. Naším zájmem by proto mělo být tlačit na Čínu, aby nám její pravidla pokud možno vyhovovala.

Jenže, jak poukázala nizozemská expertka z institutu Clingendael Maaike Okano-Heijmansová, i obchodování je nyní političtější než dříve a s Čínou bude těžké pořízení. S Evropou nesdílí standardy, na kterých se desítky let budoval světový obchod, jako jsou pravidla pro ochranu životního prostředí, pracovní právo, dopravní pravidla nebo způsob urovnávání obchodních sporů. "Dotlačit Čínu k tomu, aby se těmto standardům přizpůsobila, se ukázalo jako falešné očekávání," řekla Okano-Heijmansová.

Čína může postupovat vůči Evropě podobně jako Rusko a snažit se různým přístupem členské země Evropské unie rozdělovat, jak ukazuje třeba vytvoření skupiny zemí střední a východní Evropy 16+1, což je formát, který nelibě nesou západní partneři nových členských států EU.

Jinde ale Peking volí odlišnou strategii. "Čína nikdy nebyla tak silná jako dnes. Na rozdíl od Rusů se pokouší kritiku ubít záplavou pozitivních zpráv," poznamenal Francois Godement, šéf asijsko-čínského programu Evropské rady pro mezinárodní vztahy.

V této souvislosti se v České republice nabízí úvaha, co by se asi dělo, kdyby čínský investor CEFC vstoupil do televize Nova, respektive koupil od amerických vlastníků skupinu CME a měl vliv na všechny její stanice ve střední Evropě.

Pokud tedy jde o pozici EU vůči Číně, výhled není optimistický, ale je odkud si vzít inspiraci. Evropa − a nejen ta střední − nemá společný přístup ani strategii, což si uvědomili Němci ve chvíli, kdy čínští investoři začali nakupovat technologicky významné firmy. "Evropa není mentálně, institucionálně ani politicky připravena na to, jak Čína přichází," domnívá se Bogdan Góralczyk, polský sinolog z Varšavské univerzity a bývalý velvyslanec v Číně. "Japonsko mentálně, institucionálně i politicky připravené je − proč se tedy neinspirovat," reagovala Maaike Okano-Heijmansová.

Vypadá to, že tváří v tvář vůdcům, jako je Donald Trump a Si Ťin-pching, demontujícím dosavadní světový pořádek, se Evropa a Japonsko potřebují více než kdy předtím.